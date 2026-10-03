Какво промени еврото в ежедневните плащания

На касата промяната изглежда проста: вместо левове се подават евро, а цената вече не се дели мислено на 1,95583. Зад този привидно малък жест обаче стои най-голямата промяна в ежедневните плащания от въвеждането на валутния борд насам. България прие еврото на 1 януари 2026 г. при фиксиран курс от 1,95583 лева за едно евро и стана 21-вата държава в еврозоната.

Преходът беше кратък, но не едновременен във всички сфери. В магазините левът и еврото можеха да се използват паралелно само до 31 януари. Ако клиентът плащаше в левове, рестото по правило се връщаше в евро. От 1 февруари плащанията в брой се извършват единствено в евро. При банковите операции промяната настъпи още в началото: безналичните преводи се нареждат в евро, а левовите сметки бяха превалутирани автоматично и без такса.

От смятане на курса към сравняване на стойността

Най-дълбокият ефект не е в банкнотите, а в мерната единица. Преди промяната цената от 10 лева беше позната интуитивно. След промяната същата покупка струва 5,11 евро, което изисква нов навик за оценка. Затова двойното обозначаване на цените беше оставено за една година - до 8 август 2026 г. То даде възможност цените да се сравняват, но едновременно с това удължи периода, в който потребителят вижда две числа за една и съща стока.

Тъкмо тук се появи разликата между статистиката и усещането. В проучване на Европейската комисия 66% от българите са заявили, че очакват еврото да увеличи инфлацията, докато 21% са очаквали то да подпомогне ценовата стабилност. Това не е измерване на реалното поскъпване, а на обществените очаквания - и показва, че промяната във валутата първо е променила начина, по който хората наблюдават цените.

Какво показаха първите месеци

Данните не потвърдиха общ ценови шок, сравним с масовите страхове. Евростат не установи значим ефект от смяната на валутата върху общата инфлация в България през периода януари–март 2026 г. Европейската централна банка определи предварителното въздействие като малко и еднократно, сходно с наблюдаваното при други присъединявания към еврозоната.

Това не означава, че отделни цени не са се променяли. Храните, услугите, наемите и административно определяните цени се движат под влияние на сезонност, разходи, търсене и решения на държавата. Еврото може да улесни закръгляването и сравняването, но само по себе си не обяснява всяко поскъпване. Именно затова контролът върху двойното обозначаване и правилата за превалутиране останаха важни до края на преходния период.

Плащанията извън България станаха по-преки

За хората, които пътуват, пазаруват или плащат услуги в еврозоната, отпадна междинната стъпка на превалутирането. Цената в Италия, Германия или Гърция вече е в същата валута като тази в България. Това намалява риска от неочаквана разлика между обявената цена и сумата, която се появява след конвертирането, макар че банковите и картовите такси зависят от конкретната услуга и доставчик.

Промени се и инфраструктурата зад екрана. Българските банки се присъединиха към пълния набор от платежни услуги на Евросистемата, включително системата за незабавни плащания в евро. Европейската централна банка посочва, че преходът е преминал без прекъсвания на платежните системи, а до края на януари евробанкнотите и евромонетите са представлявали 70% от общото количество пари в брой в обращение. „Предварителният анализ показва, че промяната е имала малък ефект върху общото ценово равнище“, заяви членът на Изпълнителния съвет на ЕЦБ Филип Лейн.

Следователно еврото промени ежедневното плащане не с един голям жест, а с поредица от малки пренареждания: нови банкноти, ново ресто, нов формат на банковите сметки, по-малко превалутиране при пътуване и постоянна нужда от сравнение на две стойности. Най-трудната част се оказа не техническата смяна на парите, а изграждането на ново усещане кое е евтино, кое е скъпо и колко реално струва една покупка.

Източници: economy-finance.ec.europa.eu, bnb.bg, ec.europa.eu, ecb.europa.eu