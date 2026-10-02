Двойна африканска инжекция за Локомотив (София)

Отборът на Локомотив (София) ще може да разчита на две от новите си чуждестранни попълнения за предстоящото дерби срещу своя съименник Локомотив (Пловдив). Сблъсъкът в столичния квартал „Надежда“ предстои веднага след приключването на паузата за националните отбори.

Ръководството на столичните „железничари“ успя окончателно да картотекира в БФС нигерийския ляв защитник Дейвид Огага и централния нападател от Демократична Република Конго Катулонди Кати. Административните процедури по уреждането на документите им за престой и работа отнеха малко повече от месец след официалното им обявяване, но двамата вече са на пълно разположение на старши треньора Любослав Пенев.

Визитка на новите попълнения

Дейвид Огага (24 г.): Бившият юношески национал на Нигерия действа като ляв краен бранител. За последно е носил екипа на полския Гурник (Ленчна), а в кариерата си е трупал опит още в грузинския Сабортало и словашкия Петржалка.

Катулонди Кати: Мощният централен офанзивен състезател пристига от първенството на Узбекистан, където за последно се състезава за тима на Навбахор. Преди това конгоанецът е бил част и от мароканския Хасания.

С картотекирането на дуото бройката на новите чуждестранни попълнения на „Надежда“ за кампанията набъбна на четирима души. Преди това столичният клуб подсили редиците си с десния защитник Антонио Ейро и тунизийския полузащитник Мохамед Медфай.