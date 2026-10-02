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Двойна африканска инжекция за Локомотив (София)

Двойна африканска инжекция за Локомотив (София)

2 Октомври, 2026 21:46 324 2

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Клубът картотекира Дейвид Огага и Катулонди Кати

Двойна африканска инжекция за Локомотив (София) - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Отборът на Локомотив (София) ще може да разчита на две от новите си чуждестранни попълнения за предстоящото дерби срещу своя съименник Локомотив (Пловдив). Сблъсъкът в столичния квартал „Надежда“ предстои веднага след приключването на паузата за националните отбори.

Ръководството на столичните „железничари“ успя окончателно да картотекира в БФС нигерийския ляв защитник Дейвид Огага и централния нападател от Демократична Република Конго Катулонди Кати. Административните процедури по уреждането на документите им за престой и работа отнеха малко повече от месец след официалното им обявяване, но двамата вече са на пълно разположение на старши треньора Любослав Пенев.

Визитка на новите попълнения

  • Дейвид Огага (24 г.): Бившият юношески национал на Нигерия действа като ляв краен бранител. За последно е носил екипа на полския Гурник (Ленчна), а в кариерата си е трупал опит още в грузинския Сабортало и словашкия Петржалка.

  • Катулонди Кати: Мощният централен офанзивен състезател пристига от първенството на Узбекистан, където за последно се състезава за тима на Навбахор. Преди това конгоанецът е бил част и от мароканския Хасания.

С картотекирането на дуото бройката на новите чуждестранни попълнения на „Надежда“ за кампанията набъбна на четирима души. Преди това столичният клуб подсили редиците си с десния защитник Антонио Ейро и тунизийския полузащитник Мохамед Медфай.


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  • 1 Гост

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    Това не звучи много добре, автора! Какви инжекции? Къде? Ааа...

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