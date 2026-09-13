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Валентин Илиев призна: В напреднали разговори сме с нов треньор

Валентин Илиев призна: В напреднали разговори сме с нов треньор

13 Септември, 2026 08:45 406 2

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Първенствата са в разгара си

Валентин Илиев призна: В напреднали разговори сме с нов треньор - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев разкри след победата с 4:1 над Арда, че "червените" са в напреднали преговори с нов треньор. Днес отборът бе воден от временния наставник Даниел Моралес, който пое "армейците" след оставката на Христо Янев.

"Първенствата са в разгара си. Имаме доста напреднали разговори и силно се надявам възможно най-скоро да се договорим с постоянен треньор. Когато стане официално, клубът ще излезе с официално становище и ще разберете със сигурност. Такава е политиката на ЦСКА. Когато има нещо официално, тогава ще бъдете запознати с всички детайли", обяви Илиев.

„Христо Янев даде страшно много на нашия клуб, така че мен лично не ме изненадва. Силно се надявам той да остане част от ЦСКА, тук му е мястото", добави директорът.


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