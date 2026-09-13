Спортът по ТВ в неделя (13 септември)

07.00 Мотокрос: Световен шампионат в Китай, MX2, първо състезание Евроспорт 2
07.10 Суперкарс, състезание в Аделаида МАХ Спорт 1
08.00 Мотокрос: Световен шампионат в Китай, MXGP, първо състезание Евроспорт 2
10.00 Мотокрос: Световен шампионат в Китай, MX2, второ състезание Евроспорт 2
10.45 Формула 3, втора състезание за Гран при на Испания Диема спорт 3
11.00 Мотокрос: Световен шампионат в Китай, MXGP, второ състезание Евроспорт 2
11.50 Мото 3, Гран при на Сан Марино МАХ Спорт 2
12.00 Тенис на маса, турнир Асарел Оупън БНТ 3
12.25 Формула 2, Гран при на Испания Диема спорт 3
13.15 Мото 2, Гран при на Сан Марино МАХ Спорт 2
14.00 Шефийлд Юнайтед – Уулвърхемптън Нова спорт
15.00 Селта – Малага МАХ Спорт 4
15.00 Мото GP, Гран при на Сан Марино МАХ Спорт 2
15.00 Колоездене: Гран При на Фурмие, мъже Евроспорт 1
15.15 Славия – Спартак Диема спорт
15.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
16.00 Лече – Монца МАХ Спорт 3
16.00 Ковънтри – Брайтън Диема спорт 2
16.00 Лил – Троа Нова спорт
16.00 Формула 1, Гран при на Испания Диема спорт 3
17.00 Волейбол, Словения – Швеция Ринг
17.00 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 21, мъже Евроспорт 1
17.15 Леванте – Барселона МАХ Спорт 4
17.45 Ботев (Вр) – Левски Диема спорт
18.00 Волейбол, Франция – Сърбия МАХ Спорт 2
18.15 Льо Ман – Ланс Нова спорт
18.30 Манчестър Юнайтед – Манчестър Сити Диема спорт 2
18.30 Елверсберг – Байерн Диема спорт 3
19.00 Наполи – Болоня МАХ Спорт 3
19.00 Хетафе – Депортиво МАХ Спорт 4
20.00 НФЛ, Хюстън – Бъфало МАХ Спорт 2
20.30 Ботев (Пд) – Локомотив (Пд) Диема спорт
21.00 ПАОК – Арис Нова спорт
21.00 Тенис : Открито първенство на САЩ, мъже, сингъл, финал Евроспорт 1
21.45 Сасуоло – Ювентус МАХ Спорт 3
21.45 Брест – ПСЖ Диема спорт 2
22.00 Реал Сосиедад – Атлетико МАХ Спорт 4
22.00 Наскар, състезание в Дарлингтън МАХ Спорт 1
22.05 Волейбол, Италия – Словакия Ринг
23.20 НФЛ, Минесота – Грийн Бей МАХ Спорт 2
04.00 Сан Диего – Филаделфия МАХ Спорт 4
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