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Спортът по ТВ в неделя (13 септември)

Спортът по ТВ в неделя (13 септември)

13 Септември, 2026 08:30 559 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в неделя (13 септември) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

07.00 Мотокрос: Световен шампионат в Китай, MX2, първо състезание Евроспорт 2

07.10 Суперкарс, състезание в Аделаида МАХ Спорт 1

08.00 Мотокрос: Световен шампионат в Китай, MXGP, първо състезание Евроспорт 2

10.00 Мотокрос: Световен шампионат в Китай, MX2, второ състезание Евроспорт 2

10.45 Формула 3, втора състезание за Гран при на Испания Диема спорт 3

11.00 Мотокрос: Световен шампионат в Китай, MXGP, второ състезание Евроспорт 2

11.50 Мото 3, Гран при на Сан Марино МАХ Спорт 2

12.00 Тенис на маса, турнир Асарел Оупън БНТ 3

12.25 Формула 2, Гран при на Испания Диема спорт 3

13.15 Мото 2, Гран при на Сан Марино МАХ Спорт 2

14.00 Шефийлд Юнайтед – Уулвърхемптън Нова спорт

15.00 Селта – Малага МАХ Спорт 4

15.00 Мото GP, Гран при на Сан Марино МАХ Спорт 2

15.00 Колоездене: Гран При на Фурмие, мъже Евроспорт 1

15.15 Славия – Спартак Диема спорт

15.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

16.00 Лече – Монца МАХ Спорт 3

16.00 Ковънтри – Брайтън Диема спорт 2

16.00 Лил – Троа Нова спорт

16.00 Формула 1, Гран при на Испания Диема спорт 3

17.00 Волейбол, Словения – Швеция Ринг

17.00 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 21, мъже Евроспорт 1

17.15 Леванте – Барселона МАХ Спорт 4

17.45 Ботев (Вр) – Левски Диема спорт

18.00 Волейбол, Франция – Сърбия МАХ Спорт 2

18.15 Льо Ман – Ланс Нова спорт

18.30 Манчестър Юнайтед – Манчестър Сити Диема спорт 2

18.30 Елверсберг – Байерн Диема спорт 3

19.00 Наполи – Болоня МАХ Спорт 3

19.00 Хетафе – Депортиво МАХ Спорт 4

20.00 НФЛ, Хюстън – Бъфало МАХ Спорт 2

20.30 Ботев (Пд) – Локомотив (Пд) Диема спорт

21.00 ПАОК – Арис Нова спорт

21.00 Тенис : Открито първенство на САЩ, мъже, сингъл, финал Евроспорт 1

21.45 Сасуоло – Ювентус МАХ Спорт 3

21.45 Брест – ПСЖ Диема спорт 2

22.00 Реал Сосиедад – Атлетико МАХ Спорт 4

22.00 Наскар, състезание в Дарлингтън МАХ Спорт 1

22.05 Волейбол, Италия – Словакия Ринг

23.20 НФЛ, Минесота – Грийн Бей МАХ Спорт 2

04.00 Сан Диего – Филаделфия МАХ Спорт 4


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