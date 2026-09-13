Маргаритов: Ще усещаме, че ни е скъпо, докато заплатите са източноевропейски

Българските потребители ще продължават да усещат цените като високи, докато те се доближават до европейските, а доходите остават значително по-ниски от тези в Западна Европа. Това коментира бившият председател на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов в ефира на bTV.

Темата за цените остава сред най-чувствителните за домакинствата, особено на фона на продължаващото поскъпване на редица основни стоки и услуги.

Според Маргаритов проблемът не може да бъде решен единствено чрез административен контрол върху цените. Необходимо е да се търсят по-дългосрочни решения, свързани с производството, конкуренцията и доходите.

Коментарът му идва на фона на анализите за цените на храните и мерките, които държавата предприема за ограничаване на нелоялните практики по веригата от производител до краен потребител.

Цените и доходите вървят с различна скорост

Един от основните проблеми пред българските потребители е разминаването между ценовите равнища и доходите.

България постепенно се приближава до европейските ценови равнища при редица стоки, но покупателната способност на домакинствата все още изостава от тази в по-богатите държави членки.

Това прави всяко ново поскъпване особено чувствително за хората с по-ниски и средни доходи.

В разговора беше засегната и ролята на контролните институции. Маргаритов подчерта необходимостта от реален контрол върху пазара, но и от мерки, които да имат дългосрочен ефект.

Контролът не решава всичко

Според експертите административните мерки могат да ограничат определени злоупотреби, но не могат сами по себе си да решат проблема с цените.

Изпълнителният директор на „Активни потребители“ Богомил Николов, който също участва в дискусията, отбеляза, че редица управленски мерки изискват време, за да дадат резултат.

Именно затова според анализаторите вниманието трябва да бъде насочено към конкуренцията, производството, логистиката и доходите, а не единствено към крайната цена в магазина.

За потребителите обаче резултатът се измерва най-вече в това колко струва ежедневната им кошница.

А въпросът дали доходите ще успеят да догонят европейските цени остава един от големите икономически проблеми пред България.