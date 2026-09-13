Новини
България »
Маргаритов: Ще усещаме, че ни е скъпо, докато заплатите са източноевропейски

Маргаритов: Ще усещаме, че ни е скъпо, докато заплатите са източноевропейски

13 Септември, 2026 10:00, обновена 13 Септември, 2026 10:04 527 19

  • дмиитър маргаритов-
  • стоки-
  • цени

Бившият председател на КЗП коментира цените на храните, доходите и мерките срещу поскъпването

Маргаритов: Ще усещаме, че ни е скъпо, докато заплатите са източноевропейски - 1
Снимка: bTV
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Българските потребители ще продължават да усещат цените като високи, докато те се доближават до европейските, а доходите остават значително по-ниски от тези в Западна Европа. Това коментира бившият председател на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов в ефира на bTV.

Темата за цените остава сред най-чувствителните за домакинствата, особено на фона на продължаващото поскъпване на редица основни стоки и услуги.

Според Маргаритов проблемът не може да бъде решен единствено чрез административен контрол върху цените. Необходимо е да се търсят по-дългосрочни решения, свързани с производството, конкуренцията и доходите.

Коментарът му идва на фона на анализите за цените на храните и мерките, които държавата предприема за ограничаване на нелоялните практики по веригата от производител до краен потребител.

Цените и доходите вървят с различна скорост

Един от основните проблеми пред българските потребители е разминаването между ценовите равнища и доходите.

България постепенно се приближава до европейските ценови равнища при редица стоки, но покупателната способност на домакинствата все още изостава от тази в по-богатите държави членки.

Това прави всяко ново поскъпване особено чувствително за хората с по-ниски и средни доходи.

В разговора беше засегната и ролята на контролните институции. Маргаритов подчерта необходимостта от реален контрол върху пазара, но и от мерки, които да имат дългосрочен ефект.

Контролът не решава всичко

Според експертите административните мерки могат да ограничат определени злоупотреби, но не могат сами по себе си да решат проблема с цените.

Изпълнителният директор на „Активни потребители“ Богомил Николов, който също участва в дискусията, отбеляза, че редица управленски мерки изискват време, за да дадат резултат.

Именно затова според анализаторите вниманието трябва да бъде насочено към конкуренцията, производството, логистиката и доходите, а не единствено към крайната цена в магазина.

За потребителите обаче резултатът се измерва най-вече в това колко струва ежедневната им кошница.

А въпросът дали доходите ще успеят да догонят европейските цени остава един от големите икономически проблеми пред България.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    6 3 Отговор
    Маргаритов: Ще усещаме, че ни е скъпо, докато заплатите са източноевропейски в левро

    10:07 13.09.2026

  • 2 Не съм съгласен!

    6 7 Отговор
    И на западноевропейците вече им е скъпо, въпреки че цените им са еднакви, или по ниски!

    10:07 13.09.2026

  • 3 Африкански са

    13 2 Отговор
    Само Албания има по-малка минимална заплата на Балканите, но данъци и такси в Албания са ниски и цените на половина. Сърбия с 743 евро минимална заплата, ние 620 и удръжки за втора пенсия и данъци, 481 евро чисто.

    10:10 13.09.2026

  • 4 Бай Хой

    14 1 Отговор
    1.9995 нали така беше ??? Ако стана !?!?!? Аз както ви казвах ,а ся търсете старите коментари .....положението вместо да се влошава става безнадеждно да ва у атлантиците неориентирани ......

    10:11 13.09.2026

  • 5 Всичко

    8 4 Отговор
    е заради леврото !

    10:12 13.09.2026

  • 6 Да си беден в клуба на богатите

    11 1 Отговор
    Ние сме пионери в глупоста. Повече от 3 десетилетия не се усетихме че ни доят.

    10:17 13.09.2026

  • 7 Красимир Петров

    4 2 Отговор
    Този цял живот е на държавната хранилка.

    10:19 13.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ

    6 4 Отговор
    Избираме си бандити и НЕ МОЖЕ ДА ОЧАКВАМЕ ДРУГО....

    10:21 13.09.2026

  • 11 ганев

    6 0 Отговор
    ..БЪЛГАРИЯ Е ОБРЕЧЕНА...ХИПОТЕТИЧНО..ДОРИ ..УТРЕ ЗАПЛАТИТЕ ДА СТАНАТ..ДВОЙНИ..БИЗНЕСА..ЩЕ УВЕЛИЧИ..ЦЕТИТЕ..ЧЕТВОРНО....И .....ПАК...СЪЩОТО

    10:21 13.09.2026

  • 12 Слабо, Маргаритов

    5 0 Отговор
    Слабо! И дълбоко невярно.

    10:25 13.09.2026

  • 13 Рефер

    2 4 Отговор
    Заплатите ще са източноевропейски,докато зелен чорап управлява!

    10:25 13.09.2026

  • 14 Мюмюн

    3 0 Отговор
    произвеждаме 37 години нищо, ще почнем да го произвеждаме и по-качествено, и повече

    10:28 13.09.2026

  • 15 Т. Ж казва ПРИЗЕМЯВАН приземяване,,, ..

    1 0 Отговор
    Т. Ж казва ПРИЗЕМЯВАН приземяване,,, .. Народа приземен 40 години, а живковата номенклатура мултимилионери. А бойковата номенклатура няма ли участие? Коя е Бойковата? Тя е пипало от октоподът на живковата номенклатура. И няма празно. Всеки журналист, политик, дори по селата, са живкова номенклатура. И смениха Москва с Вашингтон, и Маркс с Милтън Фридман и Айн Ранд. Карбовски, Волгин, Дачков, са от такива номенклатурни семейства и го икраят за статуквото, за капитализма, агенти на статуквото - играят опозиция. (ако не се опитваш да опровергаеш знанията и позицията - мнение и убеждение, си лош човек - глупав човек - луд човек. Защото е лудост да живееш в заблуда и измислица, лъжа. Лошият, глупавият, лудият, живеят в лъжа. Ето защо не трябва да доказваш правотата си, а да доказваш - че грешиш.)

    10:29 13.09.2026

  • 16 Троян

    4 0 Отговор
    Я кажи нещо за заплатите на милиционерите? Веднага ще се озовеш във ареста. Смотаняци сме.

    10:31 13.09.2026

  • 17 За Съжаление !

    4 0 Отговор
    Цените !

    Отдавна Подминаха !

    Западноевропейските !

    10:33 13.09.2026

  • 18 Ненад

    1 0 Отговор
    При дизел от близо вече 2.00 евро за дизел, зареждаш и плачеш! Не с скъпо нито за народа, нито за празноглавците в Парламента! Не е скъпо, а, само касичката се пълни с ДДС!!!

    10:37 13.09.2026

  • 19 Що що

    0 0 Отговор
    За кратун е това... нима германците не усещат че им е много по скъпо от преди 10г?

    10:46 13.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове