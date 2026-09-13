Маргаритов: Ще усещаме, че ни е скъпо, докато заплатите са източноевропейски

Българските потребители ще продължават да усещат цените като високи, докато те се доближават до европейските, а доходите остават значително по-ниски от тези в Западна Европа. Това коментира бившият председател на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов в ефира на bTV.
Темата за цените остава сред най-чувствителните за домакинствата, особено на фона на продължаващото поскъпване на редица основни стоки и услуги.
Според Маргаритов проблемът не може да бъде решен единствено чрез административен контрол върху цените. Необходимо е да се търсят по-дългосрочни решения, свързани с производството, конкуренцията и доходите.
Коментарът му идва на фона на анализите за цените на храните и мерките, които държавата предприема за ограничаване на нелоялните практики по веригата от производител до краен потребител.
Цените и доходите вървят с различна скорост
Един от основните проблеми пред българските потребители е разминаването между ценовите равнища и доходите.
България постепенно се приближава до европейските ценови равнища при редица стоки, но покупателната способност на домакинствата все още изостава от тази в по-богатите държави членки.
Това прави всяко ново поскъпване особено чувствително за хората с по-ниски и средни доходи.
В разговора беше засегната и ролята на контролните институции. Маргаритов подчерта необходимостта от реален контрол върху пазара, но и от мерки, които да имат дългосрочен ефект.
Контролът не решава всичко
Според експертите административните мерки могат да ограничат определени злоупотреби, но не могат сами по себе си да решат проблема с цените.
Изпълнителният директор на „Активни потребители“ Богомил Николов, който също участва в дискусията, отбеляза, че редица управленски мерки изискват време, за да дадат резултат.
Именно затова според анализаторите вниманието трябва да бъде насочено към конкуренцията, производството, логистиката и доходите, а не единствено към крайната цена в магазина.
За потребителите обаче резултатът се измерва най-вече в това колко струва ежедневната им кошница.
А въпросът дали доходите ще успеят да догонят европейските цени остава един от големите икономически проблеми пред България.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факти
10:07 13.09.2026
2 Не съм съгласен!
10:07 13.09.2026
3 Африкански са
10:10 13.09.2026
4 Бай Хой
10:11 13.09.2026
5 Всичко
10:12 13.09.2026
6 Да си беден в клуба на богатите
10:17 13.09.2026
7 Красимир Петров
10:19 13.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ
10:21 13.09.2026
11 ганев
10:21 13.09.2026
12 Слабо, Маргаритов
10:25 13.09.2026
13 Рефер
10:25 13.09.2026
14 Мюмюн
10:28 13.09.2026
15 Т. Ж казва ПРИЗЕМЯВАН приземяване,,, ..
10:29 13.09.2026
16 Троян
10:31 13.09.2026
17 За Съжаление !
Отдавна Подминаха !
Западноевропейските !
10:33 13.09.2026
18 Ненад
10:37 13.09.2026
19 Що що
10:46 13.09.2026