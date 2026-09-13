ЦСКА преговаря с 38-годишен беларуски треньор

ЦСКА води напреднали преговори с 38-годишния беларуски треньор Алексей Шпилевски. Именно това е наставникът, шампион в две държави, за който Gong.bg първи информира в събота.

В момента Шпилевски е без отбор, след като за последно води руския Пари Нижни Новгород. Сега младият беларусин е фаворит за заместник на Христо Янев, като според нашата информация разговорите в него вървят в положителна посока и може да бъдат финализирани в следващите часове.

Алексей Шпилевски е роден в Минск. Като юноша е част от Щутгарт, но приключва с активната си кариера още през 2006 година. Той обаче продължава да работи в Германия, като треньор. Преминава през школите на Зоненхоф, Щутгарт и РБ Лайцпиг.

Бил е старши треньор на Динамо Брест, след което преминава в Кайрат. С клуба от Алмати става шампион на Казахстан. След това работи в Ерцгебирге Ауе. От началото на 2022 година до май 2025 година е начело на Арис Лимасол, където печели шампионската титла и Суперкупата на Кипър.

През миналия сезон води руския Пари Нижни Новгород.