ЦСКА преговаря с 38-годишен беларуски треньор

ЦСКА води напреднали преговори с 38-годишния беларуски треньор Алексей Шпилевски. Именно това е наставникът, шампион в две държави, за който Gong.bg първи информира в събота.
В момента Шпилевски е без отбор, след като за последно води руския Пари Нижни Новгород. Сега младият беларусин е фаворит за заместник на Христо Янев, като според нашата информация разговорите в него вървят в положителна посока и може да бъдат финализирани в следващите часове.
Алексей Шпилевски е роден в Минск. Като юноша е част от Щутгарт, но приключва с активната си кариера още през 2006 година. Той обаче продължава да работи в Германия, като треньор. Преминава през школите на Зоненхоф, Щутгарт и РБ Лайцпиг.
Бил е старши треньор на Динамо Брест, след което преминава в Кайрат. С клуба от Алмати става шампион на Казахстан. След това работи в Ерцгебирге Ауе. От началото на 2022 година до май 2025 година е начело на Арис Лимасол, където печели шампионската титла и Суперкупата на Кипър.
През миналия сезон води руския Пари Нижни Новгород.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шизофен 1914
Коментиран от #2, #3, #5
08:16 13.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Честита 10 годишнина
До коментар #1 от "Шизофен 1914":На ЛАТЕКС - СОФИЯ.
08:29 13.09.2026
4 яяяя
08:32 13.09.2026
5 Левски 1914
До коментар #1 от "Шизофен 1914":Какво е положителното ,за 10 годишното ви съществуване сте сменили 2 автобуса треньори.
08:46 13.09.2026
6 Положението
08:50 13.09.2026
7 Aлфа Вълкът
09:02 13.09.2026
8 Витоша СФ 🐂
09:12 13.09.2026