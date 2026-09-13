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ЦСКА преговаря с 38-годишен беларуски треньор

ЦСКА преговаря с 38-годишен беларуски треньор

13 Септември, 2026 08:11 685 8

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  • футбол-
  • алексей шпилевски

В момента Шпилевски е без отбор, след като за последно води руския Пари Нижни Новгород

ЦСКА преговаря с 38-годишен беларуски треньор - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА води напреднали преговори с 38-годишния беларуски треньор Алексей Шпилевски. Именно това е наставникът, шампион в две държави, за който Gong.bg първи информира в събота.

В момента Шпилевски е без отбор, след като за последно води руския Пари Нижни Новгород. Сега младият беларусин е фаворит за заместник на Христо Янев, като според нашата информация разговорите в него вървят в положителна посока и може да бъдат финализирани в следващите часове.

Алексей Шпилевски е роден в Минск. Като юноша е част от Щутгарт, но приключва с активната си кариера още през 2006 година. Той обаче продължава да работи в Германия, като треньор. Преминава през школите на Зоненхоф, Щутгарт и РБ Лайцпиг.

Бил е старши треньор на Динамо Брест, след което преминава в Кайрат. С клуба от Алмати става шампион на Казахстан. След това работи в Ерцгебирге Ауе. От началото на 2022 година до май 2025 година е начело на Арис Лимасол, където печели шампионската титла и Суперкупата на Кипър.

През миналия сезон води руския Пари Нижни Новгород.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шизофен 1914

    4 4 Отговор
    Моля, ви не публикувайте положителни статии за ЦСКА, че не се чуствам добре.

    Коментиран от #2, #3, #5

    08:16 13.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Честита 10 годишнина

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Шизофен 1914":

    На ЛАТЕКС - СОФИЯ.

    08:29 13.09.2026

  • 4 яяяя

    3 1 Отговор
    Свършиха българите, та само чуждунци - треньори, футболисти, аре бе...

    08:32 13.09.2026

  • 5 Левски 1914

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Шизофен 1914":

    Какво е положителното ,за 10 годишното ви съществуване сте сменили 2 автобуса треньори.

    08:46 13.09.2026

  • 6 Положението

    3 1 Отговор
    при оранжевите става все по-зле. Защо не потърсят треньор от Шри Ланка, там има много добри професионалисти?

    08:50 13.09.2026

  • 7 Aлфа Вълкът

    1 0 Отговор
    Чета в интернет, че напуснал по взаимно съгласие (го уволнили) след 21 загуби в 32 мача.

    09:02 13.09.2026

  • 8 Витоша СФ 🐂

    1 0 Отговор
    СТОЙЧО МЛАДЕНОВ Е ЗА ЦСКА .☝️

    09:12 13.09.2026

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