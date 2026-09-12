Къде е най-евтиното гориво в Европа и къде се нарежда България в класацията?

Непрекъснатите колебания на световните пазари на суров петрол и валутните курсове правят следенето на цените на бензиностанциите ежедневен ритуал за шофьорите в цяла Европа. Докато международните вериги за доставки се борят с продължаващите геополитически напрежения и променящите се рафиниращи мощности, разходите за лична употреба са подложени на неумолима нестабилност.

В рамките на тази континентална матрица България традиционно заема позиция близо до абсолютния минимум в класациите за номиналните цени на горивата в Европейския съюз. Тази конкурентна отправна точка се дължи предимно на националните ставки на акциза, които се поддържат стабилно на законоустановените минимални нива, наложени от Брюксел. Цената на стандартния бензин А-95 в българските търговски мрежи варира между 1,60 и 1,63 евро на литър, докато шофьорите на автомобили с дизелови двигатели се сблъскват с по-голямо финансово затруднение, тъй като цената на дизела е средно между 1,86 и 1,90 евро на литър. Въпреки тези относително ниски номинални стойности, местните бензиностанции не са останали напълно незасегнати от по-широките макроикономически неблагоприятни тенденции, като изпитват забележим натиск за повишение и сезонни скокове, предизвикани от променящите се цени на едро и регионалните разходи за дистрибуция.

Преминаването на международните граници разкрива коренно различна финансова картина в по-широкия балкански регион и Централна Европа. Шофьорите, преминаващи в съседна Гърция, се сблъскват с незабавен шок на бензиностанциите, където силно обложеният с данъци бензин А-95 редовно достига цени от 1,95 до 2,05 евро на литър, а дизелът го следва отблизо, като се движи в диапазона от 1,90 до 1,98 евро.

По-задълбоченото проучване на Западна и Централна Европа разкрива напълно отделен икономически слой на разходите за автомобилен транспорт. В индустриалните сили и зрелите западни пазари, включително Германия, Франция и Нидерландия, комбинираното въздействие на строгите екологични такси, механизмите за ценообразуване на въглеродните емисии и високите акцизи постоянно изтласква цената на 95-октановия бензин. Северноевропейските и западноевропейските държави твърдо оглавяват класацията за най-скъпи горива на Стария континент, като най-скъп бензин се наблюдава в Дания, която заема първото място с рекордните 2.63 евро на литър за масовия Euro 95. Веднага след нея се нареждат Нидерландия с 2.47 евро/л, Германия с 2.33 евро/л и Финландия с 2.32 евро/л. При дизеловото гориво лидер по високи цени е Финландия, където литърът достигна 2.48 евро. Нидерландия (2.44 евро/л), Германия (2.33 евро/л) и Франция (2.26 евро/л) също поддържат едни от най-високите ставки. Основната причина за тези драстични стойности са агресивните екологични данъци върху фосилните горива и високите минимални акцизи, приети от местните правителства.

За шофьорите, търсещи най-изгодни оферти извън регулаторния периметър на Европейския съюз, държави като Турция, Северна Македония и Беларус използват агресивни държавни субсидии и понижени структурни данъци, за да смъкнат разходите за гориво под базовото ниво от 1,00 до 1,30 евро на литър. България традиционно заема една от най-изгодните позиции за зареждане в Европейския съюз. Актуалната картина на родната колонка към днешна дата показва леко увеличение спрямо началото на месеца, като дизелът продължава плавното си възходящо движение.Средната цена у нас е около 1,60 – 1,63 евро за литър (при официален седмичен показател на ЕС от 1,57 евро/л), което ни нарежда на 2-ро място сред най-евтините държави в ЕС, изпреварени единствено от Малта (1,34 евро/л). При дизеловото гориво средната цена в страната достигна 1,86 – 1,90 евро за литър (като на големите вериги в столицата масовата нафта се предлага за 1,92 – 1,93 евро/л). Това ни оставя в челната петица на най-достъпните пазари в ЕС.

Макар че ценовата структура на България я поставя на хартия сред най-икономически достъпните държави-членки за закупуване на горива, една всеобхватна социално-икономическа оценка разкрива по-трезва реалност. Когато се съпостави с местните средни заплати и покупателната способност в страната, месечният разход, необходим за поддържането на автомобил с двигател с вътрешно горене в изправност, представлява значителна позиция за средното домакинство. В крайна сметка, макар макроикономическите политики и базовите данъчни структури да могат да създадат привлекателна цена на бензиностанциите, истинската цена за поддържането на личния транспорт остава тежка тежест за ежедневните шофьори, които се справят с промените в съвременната европейска икономика.