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Къде е най-евтиното гориво в Европа и къде се нарежда България в класацията?

Къде е най-евтиното гориво в Европа и къде се нарежда България в класацията?

12 Септември, 2026 10:30 1 377 30

  • цени-
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  • дизел-
  • бензин

Страната ни е сред държавите с най-ниска цена за бензин и дизел

Къде е най-евтиното гориво в Европа и къде се нарежда България в класацията? - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Непрекъснатите колебания на световните пазари на суров петрол и валутните курсове правят следенето на цените на бензиностанциите ежедневен ритуал за шофьорите в цяла Европа. Докато международните вериги за доставки се борят с продължаващите геополитически напрежения и променящите се рафиниращи мощности, разходите за лична употреба са подложени на неумолима нестабилност.

В рамките на тази континентална матрица България традиционно заема позиция близо до абсолютния минимум в класациите за номиналните цени на горивата в Европейския съюз. Тази конкурентна отправна точка се дължи предимно на националните ставки на акциза, които се поддържат стабилно на законоустановените минимални нива, наложени от Брюксел. Цената на стандартния бензин А-95 в българските търговски мрежи варира между 1,60 и 1,63 евро на литър, докато шофьорите на автомобили с дизелови двигатели се сблъскват с по-голямо финансово затруднение, тъй като цената на дизела е средно между 1,86 и 1,90 евро на литър. Въпреки тези относително ниски номинални стойности, местните бензиностанции не са останали напълно незасегнати от по-широките макроикономически неблагоприятни тенденции, като изпитват забележим натиск за повишение и сезонни скокове, предизвикани от променящите се цени на едро и регионалните разходи за дистрибуция.

Преминаването на международните граници разкрива коренно различна финансова картина в по-широкия балкански регион и Централна Европа. Шофьорите, преминаващи в съседна Гърция, се сблъскват с незабавен шок на бензиностанциите, където силно обложеният с данъци бензин А-95 редовно достига цени от 1,95 до 2,05 евро на литър, а дизелът го следва отблизо, като се движи в диапазона от 1,90 до 1,98 евро.

По-задълбоченото проучване на Западна и Централна Европа разкрива напълно отделен икономически слой на разходите за автомобилен транспорт. В индустриалните сили и зрелите западни пазари, включително Германия, Франция и Нидерландия, комбинираното въздействие на строгите екологични такси, механизмите за ценообразуване на въглеродните емисии и високите акцизи постоянно изтласква цената на 95-октановия бензин. Северноевропейските и западноевропейските държави твърдо оглавяват класацията за най-скъпи горива на Стария континент, като най-скъп бензин се наблюдава в Дания, която заема първото място с рекордните 2.63 евро на литър за масовия Euro 95. Веднага след нея се нареждат Нидерландия с 2.47 евро/л, Германия с 2.33 евро/л и Финландия с 2.32 евро/л. При дизеловото гориво лидер по високи цени е Финландия, където литърът достигна 2.48 евро. Нидерландия (2.44 евро/л), Германия (2.33 евро/л) и Франция (2.26 евро/л) също поддържат едни от най-високите ставки. Основната причина за тези драстични стойности са агресивните екологични данъци върху фосилните горива и високите минимални акцизи, приети от местните правителства.

За шофьорите, търсещи най-изгодни оферти извън регулаторния периметър на Европейския съюз, държави като Турция, Северна Македония и Беларус използват агресивни държавни субсидии и понижени структурни данъци, за да смъкнат разходите за гориво под базовото ниво от 1,00 до 1,30 евро на литър. България традиционно заема една от най-изгодните позиции за зареждане в Европейския съюз. Актуалната картина на родната колонка към днешна дата показва леко увеличение спрямо началото на месеца, като дизелът продължава плавното си възходящо движение.Средната цена у нас е около 1,60 – 1,63 евро за литър (при официален седмичен показател на ЕС от 1,57 евро/л), което ни нарежда на 2-ро място сред най-евтините държави в ЕС, изпреварени единствено от Малта (1,34 евро/л). При дизеловото гориво средната цена в страната достигна 1,86 – 1,90 евро за литър (като на големите вериги в столицата масовата нафта се предлага за 1,92 – 1,93 евро/л). Това ни оставя в челната петица на най-достъпните пазари в ЕС.

Макар че ценовата структура на България я поставя на хартия сред най-икономически достъпните държави-членки за закупуване на горива, една всеобхватна социално-икономическа оценка разкрива по-трезва реалност. Когато се съпостави с местните средни заплати и покупателната способност в страната, месечният разход, необходим за поддържането на автомобил с двигател с вътрешно горене в изправност, представлява значителна позиция за средното домакинство. В крайна сметка, макар макроикономическите политики и базовите данъчни структури да могат да създадат привлекателна цена на бензиностанциите, истинската цена за поддържането на личния транспорт остава тежка тежест за ежедневните шофьори, които се справят с промените в съвременната европейска икономика.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой краде от горивото ?

    9 8 Отговор
    повече от левче и пак за войните на нату

    10:34 12.09.2026

  • 2 Факт

    22 5 Отговор
    МРЗ във Франция е 1867 €.
    Тук е 620 €.
    Отнесено към горивата, дизелът там трябва да е около 5,70 €.

    10:35 12.09.2026

  • 3 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    2 1 Отговор
    бгто и то е тям някъде

    под дъното

    10:35 12.09.2026

  • 4 нннн

    18 3 Отговор
    Не гледайте само цените,а и доходите. Колко литра гориво можем да купим с една заплата/пенсия и как е в Европа?

    Коментиран от #5, #8, #10

    10:35 12.09.2026

  • 5 Даааа

    14 2 Отговор

    До коментар #4 от "нннн":

    Те умишлено го пропускат този момент

    10:37 12.09.2026

  • 6 Факт

    10 11 Отговор
    И като ми кажете, че причината за скъпите горива били геополитически напрежения, направо....
    Причината е, че от слугинаж към ЕС, отрязахте евтините горива от Русия за България.
    Това е причината.

    10:37 12.09.2026

  • 7 глупусти

    4 3 Отговор
    Шефа каза, че горивата са ни скъпи, хлеба, бирата и цигарите поскъпнаха и да се спасяваме по единично!

    10:37 12.09.2026

  • 8 верно ли

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "нннн":

    Миналата седмица целия транспортен сектор в Нидерландия стачкува за по-достойни доходи. Ти кога за последно стачкува?

    Коментиран от #19

    10:39 12.09.2026

  • 9 Електричар

    2 4 Отговор
    Мен това не ме вълнува

    Коментиран от #11

    10:40 12.09.2026

  • 10 Е га ти и сравнението

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "нннн":

    НЕ ИМ Е УДОБНО ДА СПОМЕНАТ СЪОТНОШЕНИЕТО ЗАПЛАТИ / ПЕНСИИ СПРЯМО ЛИТЪР БЕТНЗИН ИЛИ ДИЗЕЛ, ЗАТОВА ПОСТОЯННО НИ НАБИВАТ В ГЛАВИТЕ, ЧЕ ВИДИТЕ ЛИ ТУК ГОРИВАТА НЕ СА ТОЛКОВА СКЪПИ КОЛКОТО Е ТАМ НА ЗАПАДА.

    10:42 12.09.2026

  • 11 Е га ти и сравнението

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Електричар":

    Ще те развълнува като вдигнат тока друга песен ще запееш. Навремето когато беше евтино на газ хората се нахвърлиха да си купуват газови уредби и какво стана вдигнаха газта. Да не мислиш, че сега ще е по различно? Само чакат хората масово да си накупят електрички и тока ще хвръкне в небесата.

    Коментиран от #13, #16

    10:44 12.09.2026

  • 12 Георги

    1 1 Отговор
    очаквам скоро да започнат да дават примери с цените в Исландия в опит да ни покажат как "тук няма инфлация". Там, преди 9 години, бензина беше евро и шейсет, а кило пилешко 30 евра.

    10:44 12.09.2026

  • 13 Еврозона

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Е га ти и сравнението":

    Носят се слухове, че ще им слагат електромери на електричките, по евродиректива.

    Коментиран от #15, #21

    10:49 12.09.2026

  • 14 в Русия

    6 2 Отговор
    В Русия цената на А 95 е 0,75-0,80 €.

    Коментиран от #17, #28

    10:50 12.09.2026

  • 15 Георги

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Еврозона":

    то и сега има. Как мислиш измерват тока?

    10:50 12.09.2026

  • 16 Георги

    0 3 Отговор

    До коментар #11 от "Е га ти и сравнението":

    ще вдигнат тока заради колите? Ти сериозно ли. Един средностатистически апартамент за месец зимата харчи повече ток от електричка за цяла година.

    Коментиран от #22

    10:52 12.09.2026

  • 17 А беше

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "в Русия":

    0.45 цента в РФ през 2025 за държава произодител трябва да Като в иран първите 210 литра БЕЗ пари 0.01 цент датирана от правителството

    10:56 12.09.2026

  • 18 Столипиновски манекен

    0 1 Отговор
    Най-ефтину е гуривуто ут ризирвуара нъ кумшията бате.

    11:00 12.09.2026

  • 19 нннн

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "верно ли":

    Няма как да стачкувам, но винаги гласувам. И мисля, де. Половината българи и това не правят.

    11:00 12.09.2026

  • 20 Оня с коня

    4 1 Отговор
    Г-н Ганев спри да пишеш пълни глупости и да правиш статия-пропаганда!
    "...А-95 ... 1,60 и 1,63 евро на литър ... дизела е средно между 1,86 и 1,90 евро на литър. Въпреки тези относително ниски номинални стойности ..."
    Нисък ти е морала, платен пропагандатор. Защо не обясниш причината поради която в Гърция бензина е по-скъп от дизела а у нас е обратното. Дано никога не похарчиш парите които си взел за такива статии, нито ти нито децата ти.

    11:00 12.09.2026

  • 21 Е га ти и сравнението

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Еврозона":

    Честно казано не съм запознат с електричките в детайли. И аз бях тръгнал да си търся електричка, но като чух, че в Англия вече ги карат да плащат за изминали километри и ми стана ясно, че и при нас ще дойде това и няма да оставят хората да си карат почти безплатно, а уж всичко това беше заради екологията, зелената енергия и дрън дрън.
    Всичко това е за пари и нищо друго. Затова стопирах търсенето на електричка, защото усещам, че ще е поредния капан за наивници. Все ще измислят нещо как да ти вземат парите, но вероятно ще започнат да се оправдават с липсата на ток и поради това УВЕЛИЧЕНИЕЕЕ.
    Затова съм в процес на пауза, за да видя накъде ще се развият нещата и да знам, какво да предприема.

    Коментиран от #23

    11:00 12.09.2026

  • 22 Е га ти и сравнението

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Георги":

    Стой и гледай като не вярваш. После пак ще говорим дали ще вдигнат или не тока.
    Ще се радвам, ако греша и дано да греша, а ти да си прав.

    Коментиран от #26

    11:02 12.09.2026

  • 23 Георги

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Е га ти и сравнението":

    първо ще върнат зоните и данъците. Нали неночакваш да плащаш евро на км за електричка? Там, според предложението, за 15,000км ще плащаш 330 евро. Аз за 2 месеца и 6000км съм спестил над 500евро и то при цена на дизела 1.4.

    11:07 12.09.2026

  • 24 Оги

    0 1 Отговор
    В Словения е 1,63. Преди 2 дни заредих.

    11:09 12.09.2026

  • 25 ЕС - дойната крава на САЩ

    2 1 Отговор
    Сега схванахте ли - евтино е, ако не си в ЕС

    11:09 12.09.2026

  • 26 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Е га ти и сравнението":

    смяташ, че ще ударят над 2,865,708 домакинства заради 36,500 електрички?

    Коментиран от #29

    11:09 12.09.2026

  • 27 В Русия и Беларус

    2 0 Отговор
    е най-евтиното гориво в Европа !

    11:22 12.09.2026

  • 28 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "в Русия":

    "В Русия цената на А 95 е 0,75-0,80 €.". За да няма шок, в статия за сравнение на цени никъде не се споменава Русия, в която е половината от територията на Европа.

    11:27 12.09.2026

  • 29 Е га ти и сравнението

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Георги":

    Смятам, че ще ударят всичко, от което могат да изкарат пари и то много пари.
    Сега има предложение да вдигнат със 100 % данъчната оценка на недвижимите имоти.
    Според теб, това не е ли търсене на още пари ? И в този ред на мисли какво ги бърка да ударят 2,865,708 домакинства ? Кое ще ги спре ? "Съвестта" ли ?
    Това са политици не забравяй. Те не живеят на тази земя като нас, а някъде в космоса. За пари ще продадат и майките си.

    Коментиран от #30

    11:29 12.09.2026

  • 30 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Е га ти и сравнението":

    ако всичко това започне да скача, то все повече смисъл ще на да започнеш да пратиш от "гориво". В момента, с тея цени на тока, идва 8-10 пъти по-евтино ако зареждаш на нощна тарифа. Доста ще трябва да се вдигнат цените за да смажат разликата, а разликата в обслужването е допълнително е в полза на електричката.

    11:52 12.09.2026