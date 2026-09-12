Къде е най-евтиното гориво в Европа и къде се нарежда България в класацията?

Непрекъснатите колебания на световните пазари на суров петрол и валутните курсове правят следенето на цените на бензиностанциите ежедневен ритуал за шофьорите в цяла Европа. Докато международните вериги за доставки се борят с продължаващите геополитически напрежения и променящите се рафиниращи мощности, разходите за лична употреба са подложени на неумолима нестабилност.
В рамките на тази континентална матрица България традиционно заема позиция близо до абсолютния минимум в класациите за номиналните цени на горивата в Европейския съюз. Тази конкурентна отправна точка се дължи предимно на националните ставки на акциза, които се поддържат стабилно на законоустановените минимални нива, наложени от Брюксел. Цената на стандартния бензин А-95 в българските търговски мрежи варира между 1,60 и 1,63 евро на литър, докато шофьорите на автомобили с дизелови двигатели се сблъскват с по-голямо финансово затруднение, тъй като цената на дизела е средно между 1,86 и 1,90 евро на литър. Въпреки тези относително ниски номинални стойности, местните бензиностанции не са останали напълно незасегнати от по-широките макроикономически неблагоприятни тенденции, като изпитват забележим натиск за повишение и сезонни скокове, предизвикани от променящите се цени на едро и регионалните разходи за дистрибуция.
Преминаването на международните граници разкрива коренно различна финансова картина в по-широкия балкански регион и Централна Европа. Шофьорите, преминаващи в съседна Гърция, се сблъскват с незабавен шок на бензиностанциите, където силно обложеният с данъци бензин А-95 редовно достига цени от 1,95 до 2,05 евро на литър, а дизелът го следва отблизо, като се движи в диапазона от 1,90 до 1,98 евро.
По-задълбоченото проучване на Западна и Централна Европа разкрива напълно отделен икономически слой на разходите за автомобилен транспорт. В индустриалните сили и зрелите западни пазари, включително Германия, Франция и Нидерландия, комбинираното въздействие на строгите екологични такси, механизмите за ценообразуване на въглеродните емисии и високите акцизи постоянно изтласква цената на 95-октановия бензин. Северноевропейските и западноевропейските държави твърдо оглавяват класацията за най-скъпи горива на Стария континент, като най-скъп бензин се наблюдава в Дания, която заема първото място с рекордните 2.63 евро на литър за масовия Euro 95. Веднага след нея се нареждат Нидерландия с 2.47 евро/л, Германия с 2.33 евро/л и Финландия с 2.32 евро/л. При дизеловото гориво лидер по високи цени е Финландия, където литърът достигна 2.48 евро. Нидерландия (2.44 евро/л), Германия (2.33 евро/л) и Франция (2.26 евро/л) също поддържат едни от най-високите ставки. Основната причина за тези драстични стойности са агресивните екологични данъци върху фосилните горива и високите минимални акцизи, приети от местните правителства.
За шофьорите, търсещи най-изгодни оферти извън регулаторния периметър на Европейския съюз, държави като Турция, Северна Македония и Беларус използват агресивни държавни субсидии и понижени структурни данъци, за да смъкнат разходите за гориво под базовото ниво от 1,00 до 1,30 евро на литър. България традиционно заема една от най-изгодните позиции за зареждане в Европейския съюз. Актуалната картина на родната колонка към днешна дата показва леко увеличение спрямо началото на месеца, като дизелът продължава плавното си възходящо движение.Средната цена у нас е около 1,60 – 1,63 евро за литър (при официален седмичен показател на ЕС от 1,57 евро/л), което ни нарежда на 2-ро място сред най-евтините държави в ЕС, изпреварени единствено от Малта (1,34 евро/л). При дизеловото гориво средната цена в страната достигна 1,86 – 1,90 евро за литър (като на големите вериги в столицата масовата нафта се предлага за 1,92 – 1,93 евро/л). Това ни оставя в челната петица на най-достъпните пазари в ЕС.
Макар че ценовата структура на България я поставя на хартия сред най-икономически достъпните държави-членки за закупуване на горива, една всеобхватна социално-икономическа оценка разкрива по-трезва реалност. Когато се съпостави с местните средни заплати и покупателната способност в страната, месечният разход, необходим за поддържането на автомобил с двигател с вътрешно горене в изправност, представлява значителна позиция за средното домакинство. В крайна сметка, макар макроикономическите политики и базовите данъчни структури да могат да създадат привлекателна цена на бензиностанциите, истинската цена за поддържането на личния транспорт остава тежка тежест за ежедневните шофьори, които се справят с промените в съвременната европейска икономика.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кой краде от горивото ?
10:34 12.09.2026
2 Факт
Тук е 620 €.
Отнесено към горивата, дизелът там трябва да е около 5,70 €.
10:35 12.09.2026
3 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
под дъното
10:35 12.09.2026
4 нннн
Коментиран от #5, #8, #10
10:35 12.09.2026
5 Даааа
До коментар #4 от "нннн":Те умишлено го пропускат този момент
10:37 12.09.2026
6 Факт
Причината е, че от слугинаж към ЕС, отрязахте евтините горива от Русия за България.
Това е причината.
10:37 12.09.2026
7 глупусти
10:37 12.09.2026
8 верно ли
До коментар #4 от "нннн":Миналата седмица целия транспортен сектор в Нидерландия стачкува за по-достойни доходи. Ти кога за последно стачкува?
Коментиран от #19
10:39 12.09.2026
9 Електричар
Коментиран от #11
10:40 12.09.2026
10 Е га ти и сравнението
До коментар #4 от "нннн":НЕ ИМ Е УДОБНО ДА СПОМЕНАТ СЪОТНОШЕНИЕТО ЗАПЛАТИ / ПЕНСИИ СПРЯМО ЛИТЪР БЕТНЗИН ИЛИ ДИЗЕЛ, ЗАТОВА ПОСТОЯННО НИ НАБИВАТ В ГЛАВИТЕ, ЧЕ ВИДИТЕ ЛИ ТУК ГОРИВАТА НЕ СА ТОЛКОВА СКЪПИ КОЛКОТО Е ТАМ НА ЗАПАДА.
10:42 12.09.2026
11 Е га ти и сравнението
До коментар #9 от "Електричар":Ще те развълнува като вдигнат тока друга песен ще запееш. Навремето когато беше евтино на газ хората се нахвърлиха да си купуват газови уредби и какво стана вдигнаха газта. Да не мислиш, че сега ще е по различно? Само чакат хората масово да си накупят електрички и тока ще хвръкне в небесата.
Коментиран от #13, #16
10:44 12.09.2026
12 Георги
10:44 12.09.2026
13 Еврозона
До коментар #11 от "Е га ти и сравнението":Носят се слухове, че ще им слагат електромери на електричките, по евродиректива.
Коментиран от #15, #21
10:49 12.09.2026
14 в Русия
Коментиран от #17, #28
10:50 12.09.2026
15 Георги
До коментар #13 от "Еврозона":то и сега има. Как мислиш измерват тока?
10:50 12.09.2026
16 Георги
До коментар #11 от "Е га ти и сравнението":ще вдигнат тока заради колите? Ти сериозно ли. Един средностатистически апартамент за месец зимата харчи повече ток от електричка за цяла година.
Коментиран от #22
10:52 12.09.2026
17 А беше
До коментар #14 от "в Русия":0.45 цента в РФ през 2025 за държава произодител трябва да Като в иран първите 210 литра БЕЗ пари 0.01 цент датирана от правителството
10:56 12.09.2026
18 Столипиновски манекен
11:00 12.09.2026
19 нннн
До коментар #8 от "верно ли":Няма как да стачкувам, но винаги гласувам. И мисля, де. Половината българи и това не правят.
11:00 12.09.2026
20 Оня с коня
"...А-95 ... 1,60 и 1,63 евро на литър ... дизела е средно между 1,86 и 1,90 евро на литър. Въпреки тези относително ниски номинални стойности ..."
Нисък ти е морала, платен пропагандатор. Защо не обясниш причината поради която в Гърция бензина е по-скъп от дизела а у нас е обратното. Дано никога не похарчиш парите които си взел за такива статии, нито ти нито децата ти.
11:00 12.09.2026
21 Е га ти и сравнението
До коментар #13 от "Еврозона":Честно казано не съм запознат с електричките в детайли. И аз бях тръгнал да си търся електричка, но като чух, че в Англия вече ги карат да плащат за изминали километри и ми стана ясно, че и при нас ще дойде това и няма да оставят хората да си карат почти безплатно, а уж всичко това беше заради екологията, зелената енергия и дрън дрън.
Всичко това е за пари и нищо друго. Затова стопирах търсенето на електричка, защото усещам, че ще е поредния капан за наивници. Все ще измислят нещо как да ти вземат парите, но вероятно ще започнат да се оправдават с липсата на ток и поради това УВЕЛИЧЕНИЕЕЕ.
Затова съм в процес на пауза, за да видя накъде ще се развият нещата и да знам, какво да предприема.
Коментиран от #23
11:00 12.09.2026
22 Е га ти и сравнението
До коментар #16 от "Георги":Стой и гледай като не вярваш. После пак ще говорим дали ще вдигнат или не тока.
Ще се радвам, ако греша и дано да греша, а ти да си прав.
Коментиран от #26
11:02 12.09.2026
23 Георги
До коментар #21 от "Е га ти и сравнението":първо ще върнат зоните и данъците. Нали неночакваш да плащаш евро на км за електричка? Там, според предложението, за 15,000км ще плащаш 330 евро. Аз за 2 месеца и 6000км съм спестил над 500евро и то при цена на дизела 1.4.
11:07 12.09.2026
24 Оги
11:09 12.09.2026
25 ЕС - дойната крава на САЩ
11:09 12.09.2026
26 Георги
До коментар #22 от "Е га ти и сравнението":смяташ, че ще ударят над 2,865,708 домакинства заради 36,500 електрички?
Коментиран от #29
11:09 12.09.2026
27 В Русия и Беларус
11:22 12.09.2026
28 Мишел
До коментар #14 от "в Русия":"В Русия цената на А 95 е 0,75-0,80 €.". За да няма шок, в статия за сравнение на цени никъде не се споменава Русия, в която е половината от територията на Европа.
11:27 12.09.2026
29 Е га ти и сравнението
До коментар #26 от "Георги":Смятам, че ще ударят всичко, от което могат да изкарат пари и то много пари.
Сега има предложение да вдигнат със 100 % данъчната оценка на недвижимите имоти.
Според теб, това не е ли търсене на още пари ? И в този ред на мисли какво ги бърка да ударят 2,865,708 домакинства ? Кое ще ги спре ? "Съвестта" ли ?
Това са политици не забравяй. Те не живеят на тази земя като нас, а някъде в космоса. За пари ще продадат и майките си.
Коментиран от #30
11:29 12.09.2026
30 Георги
До коментар #29 от "Е га ти и сравнението":ако всичко това започне да скача, то все повече смисъл ще на да започнеш да пратиш от "гориво". В момента, с тея цени на тока, идва 8-10 пъти по-евтино ако зареждаш на нощна тарифа. Доста ще трябва да се вдигнат цените за да смажат разликата, а разликата в обслужването е допълнително е в полза на електричката.
11:52 12.09.2026