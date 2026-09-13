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Меси отбеляза 19-ия си гол, но Интер Маями не можа да съкрати изоставането си от върха

Меси отбеляза 19-ия си гол, но Интер Маями не можа да съкрати изоставането си от върха

13 Септември, 2026 09:30 438 0

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Аржентинската звезда се разписа при равенството 2:2 срещу лидера в Източната конференция Нешвил

Меси отбеляза 19-ия си гол, но Интер Маями не можа да съкрати изоставането си от върха - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лионел Меси отбеляза 19-ия си гол от началото на сезона в Мейджър Лийг Сокър. Аржентинската звезда се разписа при равенството 2:2 срещу лидера в Източната конференция Нешвил. По този начин разликата между двата тима се запази на 9 точки, а Месии компания завършиха на равно в трети пореден мач.

Сам Съридж откри в полза на гостите в 4-тата минута, но в 19-ата Рийд Бейкър-Уайтинг прати топката в собствената си врата след центриране на Меси от корнер. В началото на второто полувреме легендата на Барселона разтресе напречната греда, а в 62-рата минута получи пас от Родриго де Пол и от границата на наказателното поле вкара за 2:1.

В 89-ата минута трима футболисти на Интер Маями се озоваха срещу един защитник. Топката беше подадена на Меси, кйто финтира вратаря, но не можа да реши всичко с трети гол. Вместо това, в добавеното време, Сам Съридж направи добавка отблизо и донесе равенството на Нешвил.

Антоан Гризман вкара гол в пети пореден мач на Орландо Сити, а в тях отборът му има 4 победи. Тази нощ Орландо срази с 3:0 гостуващия Торонто и вече е на 6-а позиция в Източната конференция. За Торонто отново не игра привлеченият под наем от ЦСКА Алехандро Пиедраита.

Водач в Западната конференция е Ванкувър Уайткапс, който има с два мача по-малко от преследвачите си Хюстън Динамо и Далас.

Днес Хюстън Динамо отстъпи с 0:1 при гостуването си на Сан Хосе Ърткуейкс, а Далас се наложи с 2:1 над Портланд Тимбърс.


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