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Украински командири прогнозират тежка есен и зима
  Тема: Украйна

Украински командири прогнозират тежка есен и зима

12 Септември, 2026 22:33 968 84

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  • тактика

Русия може да промени тактиката си на фронта

Украински командири прогнозират тежка есен и зима - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Следващите месеци могат да се окажат решаващи за развитието на войната в Украйна. Русия вероятно ще засили натиска през есента, ще адаптира тактиката си към зимните условия и може да увеличи числеността на силите си, докато за Киев ключовият въпрос ще бъде защитата на градовете и енергийната инфраструктура от ракети и нови типове дронове.

Такава оценка дадоха командирите на украинските формирования „Азов“, „Хартия“ и Трети армейски корпус по време на YES Annual Meeting 2026, съобщава РБК-Украйна. Става дума за техни военни оценки и прогнози, а не за независимо потвърдени планове на руското командване.

Белецки: Следващата зима ще бъде изключително трудна

Според командира на Трети армейски корпус бригаден генерал Андрей Белецки Москва преследва две основни цели: пълното овладяване на Донецка и Луганска област и нанасянето на достатъчно сериозни щети върху украинската икономика и гражданска инфраструктура, за да бъде отслабена способността на страната да продължи войната.

Белецки твърди, че руското военно командване си е поставило срок до средата на април за постигане на целите в Донбас, докато политическото ръководство в Москва настоявало за резултат още преди началото на 2027 г. РБК-Украйна не посочва независимо потвърждение на тези срокове.

Според украинския генерал Киев има възможност да удържи ключовата отбранителна линия от градове в Донецка област и дори да подобри позициите си на отделни участъци.

Белецки обаче предупреждава, че зимата ще бъде особено тежка. По думите му един от решаващите фактори ще бъде способността на Украйна да защити въздушното си пространство от балистични ракети и все по-бързи реактивни безпилотни апарати.

Ако украинският фронт и тил издържат през зимата, той допуска, че през март или април 2027 г. Москва може да се изправи пред необходимостта да преосмисли продължаването на войната, ако не е постигнала стратегическите си цели.

Според Белецки именно тогава би могъл да се появи по-благоприятен момент за сериозни мирни преговори. Това е негова прогноза и към момента няма потвърдени данни, че Кремъл планира подобен преговорен график.

Прокопенко очаква промяна на руската тактика през октомври

Командирът на корпус „Азов“ Денис Прокопенко, известен с позивната „Редис“, очаква септември да бъде кулминацията на руската лятна настъпателна кампания.

Според него Москва ще се стреми да постигне видим резултат на фронта и да се закрепи в или около някой от ключовите градове в Донецка област. Сред потенциалните направления той посочва Добропиля, Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск и Святогорск.

Прокопенко прогнозира, че от октомври настъпването на дъждовете, мъглите и по-краткия ден може да принуди руските сили да променят начина си на действие.

През последните месеци широко се използват малки пехотни групи. Според командира на „Азов“ при влошаване на времето руските сили могат отново да увеличат употребата на тежка бронирана техника и да опитат механизирани пробиви в дълбочина.

Твърдение за възможна мобилизация на до 600 000 души

Едно от най-сериозните твърдения на Прокопенко е, че Русия би могла сравнително бързо да мобилизира до 600 000 военнослужещи между края на септември и началото на зимата.

Той допуска част от тези сили да се появят на фронта до края на годината. РБК-Украйна обаче не представя независимо потвърждение, че Москва действително е взела решение за мобилизация в такъв мащаб, затова числото трябва да се разглежда като оценка на украинския командир.

Според Прокопенко евентуален нов резерв може да бъде използван не само в Донбас. Той допуска Русия да създава допълнително напрежение по границите със Сумска и Черниговска област, за да принуди Украйна да държи сили далеч от основните направления на бойните действия.

Войната вече се води и под земята

Командирът на Втори корпус на Националната гвардия „Хартия“ Игор Оболенски насочи вниманието към друг фактор, който според него ще определя следващия етап от войната: скоростта на технологичните промени.

По думите му решения, които са били актуални преди две години, вече почти нямат значение, а технологичният цикъл на бойното поле понякога се променя само за два-три месеца.

Оболенски разказва, че в зоната на неговия корпус част от бойните действия буквално са се преместили под земята. Украинските сили вече имали опит с подземни флангови действия и дори с използването на малки дронове в подобна среда.

Според него западните армии нямат практическия опит, който Украйна натрупва при подобни операции.

ПВО може да се окаже решаваща през зимата

И тримата командири поставят особен акцент върху въздушната отбрана.

Оболенски смята, че Украйна и западните ѝ партньори трябва да изградят дву- или тристепенна система за защита и да ускорят разработването на ракети с малък обсег, както и решения за използване на ракети „въздух-въздух“ срещу въздушни цели.

Това придобива още по-голямо значение заради променящия се характер на руските въздушни атаки. Освен традиционните ударни безпилотни апарати и крилати ракети, украинската противовъздушна отбрана все по-често трябва да реагира на по-бързи реактивни дронове.

Така прогнозите на командирите очертават няколко основни риска до края на 2026 г.: продължаващ руски натиск в Донбас, възможна промяна към по-мащабни механизирани операции, нови въздушни атаки срещу украинския тил и необходимост Киев да адаптира технологиите си много по-бързо от традиционния цикъл на военно производство.

Оптимистичният сценарий, изложен от Белецки, е Украйна да удържи фронта и въздушното си пространство през зимата. Според него това би могло да създаде условия през пролетта на 2027 г. за по-сериозни преговори.

Засега обаче това остава военна прогноза. Реалното развитие ще зависи от ситуацията на фронта, способността на двете страни да попълват загубите си, производството на оръжия и боеприпаси и обема на международната подкрепа за Украйна.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Джонсън Борисов

    25 4 Отговор
    То е пределно ясно, само не се разбира защо е тази "прогноза"? До последния украинец, до полседната зима.

    Коментиран от #5, #15

    22:35 12.09.2026

  • 3 Точен сте

    8 19 Отговор

    До коментар #1 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":

    САЩ изби военното ръководство на Иран начело с върховният им лидер аятолаха и тежко рани сина му който го замести като върховен лидер. САЩ общо от началото на конфликта даде 11 жертви персонал от базите си в близкия изток ,според иранците са 18. Представете си Америка да даде не 2.5 млн.ликвидирани както Русия в Украйна а 10 хиляди. Та Американците ще обесят рижия на първия уличен стълб. САЩ изби военното ръководство на чалмите и върховният им лидер а те искали преговори вместо да се бият за честта си. Явно човешкия живот при чалмите струва толкова колкото в разгромена раша - пукната и ръждясала копейка.

    22:35 12.09.2026

  • 4 Факт

    7 20 Отговор

    До коментар #1 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":

    Генералният щаб на Украйна съобщава, че загубите на руски личен състав от началото на пълномащабната инвазия вече са надхвърлили 2,5 милиона убити и ранени. Генщабът определи тази цифра като най-големите загуби на руската армия в една война от Втората световна война насам. Според ВСУ общата цифра надвишава съвкупните загуби на съветската и руската армия във всички други войни и въоръжени конфликти от втората половина на 20-и век насам и е 150 пъти по-голяма от съветските загуби в Афганистан.

    Коментиран от #7

    22:36 12.09.2026

  • 5 Без комент.

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "Джонсън Борисов":

    Без комент.

    22:37 12.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тц тц тц

    4 8 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    Тц тц тц

    22:38 12.09.2026

  • 8 И рижия спря бензина в Иран

    6 17 Отговор
    След като Украйна спря бензина в раша ,рижия го спря в Иран. А двете псевдо империи са едни от най големите производители на петрол -

    Цените на горивата в Иран скачат двойно от утре

    Иранското правителство вдига цените на горивата на фона на тежката икономическа криза, обхванала страната от началото на войната, предаде ДПА.
    Повишението ще окаже значителни последици в Иран предвид значително по-ниските доходи в страната, тъй като се отразява на транспортните разходи, цените на енергията и инфлацията.
    В края на август опасенията от недостиг на горива доведоха до дълги опашки пред бензиностанциите. В мегаполиса Техеран, с неговите милиони жители, шофьорите чакаха пред бензиностанциите дори по цяла нощ.

    22:38 12.09.2026

  • 9 Ако зимата е сурова

    22 6 Отговор
    тежко му на украинският народ! Но него чакат да погне фашистката власт в Украйна!

    22:38 12.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Банго Рангов

    12 4 Отговор
    Ха-ха , не тежки , направо невъзможни , особено зима ...

    22:41 12.09.2026

  • 12 Сатана Z

    6 20 Отговор
    Путин е "велик" стратег!
    🔸️Удвои границата си с НАТО.
    🔸️Загуби влияние в Сирия, Венецуела, Армения, Молдова, Азербайджан, Казахстан...
    🔸️Превърна Русия в суровинен придатък на Китай.
    🔸️Създаде най-силната и най-боеспособна армия в Европа - украинската!
    🔸️Извърши най-тъпата грешка в историята на военното дело - превърна слабия си съсед, в смъртоносна заплаха, която ще го погуби.
    2022 г. украинската армия представляваше едва 200 000 зле въоръжени военни.
    ●Путин вярваше, че ще ги смачка за един уикенд.
    Четири години и половина кървава война. Пълен провал за кремълския диктатор.
    ● С глупавите си ядрени блъфове Путин пречупи у тях страха им от ядрено оръжие. Те просто претръпнаха и престанаха да се страхуват.
    🔸️Краят на Путин е близо! Не вярвате? Скоро ще го видите с очите си и ще се наложи да повярвате! Империята на злото ще се разпадне, а най-страшното е, че в съседство има над 1 000 000, перфектно обучени и супер модерно въоръжени до зъби украинци, които помнят всяко убито от окупаторите дете, всяка изнасилена жена, всеки убит старец!...
    И колкото да не ви се вярва, те ще дойдат! Ще дойдат, не за територии! Ще дойдат за... отмъщение! И тогава, просто няма да има кой да ги спре, защото Путин сам създаде най-смъртоносната армия в Европа, която се научи да побеждава руснаците! Искаше да "обезопаси" границите си, а създаде страшен и свиреп съсед, готов безмилостно да убива и да отмъщава! Искаше да унищожи и претопи Украйна, а унищожи и погуби Рус

    22:41 12.09.2026

  • 13 Сатана Z

    5 19 Отговор
    Искаше да унищожи и претопи Украйна, а унищожи и погуби Русия!
    "Гений" на стратегията
    ❗️Разходите за войната против Украйна вече са 50% от бюджета на РФ.
    ●Рафинериите горят.
    ●Складовете горят.
    ●Малкият и среден бизнес колабира.
    ●Всички сектори, които не са свързани с ВПК са губещи.
    ●Бензин няма.
    ●Земедилието е пред фалит.
    ●Бизнеса изнася капиталите си.
    ●Хората теглят спестяванията си.
    ●Банковата криза и хиперинфлацията чукат на вратата.
    ●По-свестните напускат страната....
    🔸️Ако войната продължи - военно поражение или икономически колапс и разпад на федерацията.
    🔸️Ако войната спре - социална и политическа криза с размерите на тази от началото на 90-те години на миналия век.
    Това е!

    Коментиран от #29

    22:41 12.09.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 12 Отговор
    ГЛЕДАМ ПО АЛ- ДЖАЗИРА НА ЖИВО
    .....
    УКРИТЕ ХВЪРЛЯТ АВИАЦИОННИ БОМБИ С ОБЕДНЕН УРАН ВЪРХУ ХИМИЧЕСКИЯ ЗАВОД ВЪВ ВОЛЧАНСК:((((
    ....
    В КОЙТО СА ОБКРЪЖЕНИТЕ РУСКИ ВОЙНИЦИ КОИТО ОТКАЗВАТ ДА СЕ ПРЕДАДАТ :(((
    .....
    ИСТИНСКИ ЗВЕРОВЕ:(((
    ....
    ЗАБРАНЕНИ СА ОТ ЖЕНЕВСКАТА КОНВЕНЦИЯ:(((
    ....
    ТРЯБВА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ООН

    Коментиран от #17

    22:43 12.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Точен сте

    5 16 Отговор

    До коментар #14 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ВСУ хвана в котел руснаците във Волчанск, десетки се предават накуп

    Украинските бойци обсадиха около 4000 нашественици в химическия завод, съобщават за купища "мъртви и ранени орки"

    Украинските войски са блокирали около 4000 руснаци в химически завод в центъра на град Волчанск, Харковска област. Според украинския Център за отбранителни стратегии триста от окупаторите вече са се предали, след като многократните опити за спасяването им са се провалили.
    Изданието Форбс съобщава, че в продължение на няколко седмици на ожесточени боеве части от няколко украински бригади са блокирали руското настъпление на север от река Волчанск. В същото време руски сили, равняващи се на поне два батальона със стотици пехотинци, щурмуват ПАО "Волчански химически завод" на десния бряг на реката. Очевидно планът на руснаците е бил да превземат химическия завод и след това оттам да започнат операция за форсиране на реката за да пробият в южната част на Волча.

    Коментиран от #41, #57, #82

    22:43 12.09.2026

  • 18 Пич

    5 14 Отговор
    Хакери влязоха в базата данни на Руския ген щаб- цифрите са потресаващи!

    Засекретени данни от руския ген.щаб-

     ЕКСКЛУЗИВНО! ШОКИРАЩИ ДАННИ ЗА РУСКИТЕ ЗАГУБИ В УКРАЙНА! 📢

    🔴 Общо руски жертви: 2 850 000+ (убити, ранени, пленени, изчезнали)
    🔴 Убити руски войници: 1 950 000+
    🔴 Ранени и трайно инвалидизирани: 720 000+
    🔴 Избягали от мобилизация: 2 500 000+ (официално напуснали Русия, реалните данни може да са двойно повече)
    🔴 Пленени руски войници: 120 000+ (Украинските сили вече не знаят къде да ги държат, защото руските мобици се предават масово!)
    🔴 Дезертирали руснаци: 210 000+ (сред тях десетки висши офицери, които предпочитат да избягат в Казахстан, Грузия и Турция, отколкото да умрат за „великата“ армия)
    🔴 Руснаци, загинали от собствените си командири (разстреляни заради страхливост): 38 000+

    💥 Русия загуби повече войници за 5 години, отколкото във ВСВ СССР за първите 4 години! 💥

    Коментиран от #19, #31

    22:44 12.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Тъй, тъй

    11 4 Отговор
    Разбрахме. Украйна се заравя под земята и изпод земята ще атакува Москва.
    Зимата ще е тежка, но напролет Украйна ще спИчели. Ще вземе на Русия парите и украинците ще забогатеят.

    22:51 12.09.2026

  • 25 Съвет

    12 3 Отговор

    До коментар #19 от "Така е":

    Изслушай речите на германците в парламента за Урсула ( тук не ги публикуват ясно защо ) вместо да драскаш пасквили !

    22:52 12.09.2026

  • 26 az СВО Победа 81

    6 4 Отговор
    Тия пък смешници още ли не са разбрали, че Киев я "спечели" тази война... 🤣🤣🤣

    22:52 12.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Украинска иновация

    7 2 Отговор
    Подземни дронове! Изпод земята ще атакуват с подземни дронове Москва. Европа това не го можела. Но защо все искат пари? Русия не пИчели, но сама си плаща всичко.

    22:54 12.09.2026

  • 29 Защо

    12 2 Отговор

    До коментар #13 от "Сатана Z":

    В парламента на Германия препоръчват Урсула да бъде съдена и търсят подпалвачите на Северен поток ? Защо нарекоха смърко нацист ? Лесно е да помисли и прецени !

    22:55 12.09.2026

  • 30 Факт

    6 3 Отговор
    Когато триеш истинските факти изтриваш себе си като журналист !

    Коментиран от #83

    22:56 12.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Голям праз

    11 1 Отговор
    Айде малко по-бодро....няма да се плашите, пийте белина, руснаците имат ракети само за още 2-3 дни, маслото и яйцата също им свършиха, бензинът е на свършване, нямат интернет и не знаят къде се намират и затова още водят битки за Донецк, Мариопол, Бахмут, Лисичанск....нямат представа че са ги освободили!

    23:01 12.09.2026

  • 35 Класически руски трололо

    5 2 Отговор
    Такава оценка дадоха командирите на украинските формирования „ГАзов“, „тоалетна Хартия“ и Трети педармейски корпус по време на YES Anal Meeting 2026, съобщава РБК-Украйна.

    Коментиран от #37

    23:01 12.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Алито от Брикел

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Класически руски трололо":

    😄😄😄🐽🐽🐽⚡⚡
    Ха ха ха ,тънко

    23:02 12.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 урк командири прогнозират

    5 1 Отговор
    до последен урк за славата на урсулановските комарджии на кака им лайлайнен

    23:09 12.09.2026

  • 43 Последният украинец

    6 1 Отговор
    Гасим лампите......ще метем!

    Коментиран от #48

    23:13 12.09.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Саатлит

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "Последният украинец":

    А ти помети ,аз да тура йедениту

    23:20 12.09.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Да бе

    4 1 Отговор
    Сеа къде е манол пейков? Да купи с фейк дизел генератори уж за украйна? И после да стане депутат? Къде е просто Киро? Нали щеше да купува евтин ток от украйна? Сега им даваме безплатен ток. Лелей...

    23:21 12.09.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 ВолодомОр Зiiлэнски 🇺🇦 Началнiяк хунта

    2 1 Отговор
    Защо се плашите отсега за есента и зимата , герои на Укра,iiна ? Рано е ! Уверявам ви , че ного от вас изобщо няма да ги дочакат !

    23:22 12.09.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 За вас днес коментарите три

    2 0 Отговор
    Тъпияботнафакти

    Коментиран от #59

    23:24 12.09.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Раша на колене и довършена

    1 3 Отговор
    Русия губи 20% от мъжете до 49 г.: Никога във война не е имало такива загуби
    12 септември 2026, 12:26 часа
    Снимка: kremlin
    Никога в историята на човешките конфликти съотношението убити/ранени не е било толкова високо. Това каза началникът на украинското разузнаване генерал-лейтенант Олег Иващенко в обширно интервю за британския The Times, говорейки за руските загуби във войната в Украйна. Той изнесе конкретни цифри, събрани от Главно разузнавателно управление на Украйна (ГУР): "Русия набира приблизително 1000 души дневно, понякога 1200. Но вижте данните за жертвите. Вчера бяха 1410, онзи ден - 1551 (общо убити и тежко ранени), 2.4 млн.убити руснаци. Войниците им естествено намаляват на фронта а ние продължаваме да ги ликвидираме с бързи темпове.

    Коментиран от #65

    23:24 12.09.2026

  • 59 Или

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "За вас днес коментарите три":

    Тъпатаботканафакти или тъпотоботченафакти

    23:25 12.09.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Докажи че не си техния полезен пaааaццyл

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Така те искам парцал 😄":

    И определи среща че не си им полезен и лазиш в краката им като скимтиш жално и тъпо и всички са разбрали русия в колко безпомощно състояние и е разбита. И да те убият ще умреш като герой и честен. В противен случай си наистина техния полезен пaааaццyyуулл

    Коментиран от #66

    23:27 12.09.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Каква среща ще иска нашия полезен

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "Докажи че не си техния полезен пaааaццyл":

    пaaаацццyуулл xaaxaaxaaa😂🤣😅
    Ще го опeрирам от хеморoиди през ycтата, след това ще му извaдя cливиците през г-ъ-з-a, накрая ще го разпoря като риба отгoре надoлу и oкача на ченгeла докато още шaвa😂🤣😅
    И ще нaврa cбръчкaнaта ,грoзна,старческа,изкривена и деформирана крaтyнaa на нашия полезен пaааaaцццyyулл в гърнето с изпрaжнениятaа му😂🤣😄

    23:28 12.09.2026

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  • 74 Докажи че не си техния полезен пaаaццyул

    1 1 Отговор

    До коментар #71 от "Така те искам парцал 😄":

    И определи среща че не си им полезен и лазиш в краката им като скимтиш жално и тъпо и всички са разбрали русия в колко безпомощно състояние и е разбита. И да те убият ще умреш като герой и честен. В противен случай си наистина техния полезен пaааaццyyуулл

    Коментиран от #76, #77

    23:33 12.09.2026

  • 75 Лорд дред

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "Наш полезен идиот пaаaццуулл🤣👋💯👈":

    Отличен коментар браво

    Коментиран от #78

    23:33 12.09.2026

  • 76 Каква среща ще иска нашия полезен

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Докажи че не си техния полезен пaаaццyул":

    пaaаацццyуулл xaaxaaxaaa😂🤣😅
    Ще го опeрирам от хеморoиди през ycтата, след това ще му извaдя cливиците през г-ъ-з-a, накрая ще го разпoря като риба отгoре надoлу и oкача на ченгeла докато още шaвa😂🤣😅
    И ще нaврa cбръчкaнaта ,грoзна,старческа,изкривена и деформирана крaтyнaa на нашия полезен пaааaaцццyyулл в гърнето с изпрaжнениятaа му😂🤣😄

    23:33 12.09.2026

  • 77 Така те искам парцал 😄

    1 1 Отговор

    До коментар #74 от "Докажи че не си техния полезен пaаaццyул":

    Да показваш какво е просттт тролей на фашистка Украйна и националните предатели на България ПП и ДБ.

    Коментиран от #79, #80, #81

    23:34 12.09.2026

  • 78 Благодаря но е факт

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Лорд дред":

    Радвам се че дори и малко да са останали форумците са видяли истината

    23:34 12.09.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Наш полезен идиот пaаaцццyуулл🤣

    1 1 Отговор

    До коментар #77 от "Така те искам парцал 😄":

    Нашия полезен дърт пaааaццyyлл😆😁😄
    Наметнал руската гъбина ,завит с родопското одеяло и седнал на дървената гаванка за голяма нужда от 5 години чака разбитите раши да дойдат в България и всички да станат зле като вонящияя пaааaцyyулл😂🤣
    Така мина клетото и празно животче на този смачкан пaааaaццyлл а разбитите раши още се бият за 15 села на 50 км.от границата си😆
    Изключително полезен е пaааaццyyуллaa!
    Уби славуца без субсидия,за 5 месеца всички намразиха мунчо Kрадев и всички разбраха смазана раша колко е жалка и безпомощна😂🤣
    Ако този пaаацyyуулл не беше толкова полезен отдавна да съм го отървал от мъките с един парен чук в празната ,деформирана ,сбръчкана ,грозна старческа кратуна или удавил в гърнето с изпражненията му😂🤣😅😆

    23:35 12.09.2026

  • 81 Наш полезен идиот пaаацццyулл🤣👋💯👈

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Така те искам парцал 😄":

    Нашия полезен дърт пaааaццyyлл😆😁😄
    Наметнал руската гъбина ,завит с родопското одеяло и седнал на дървената гаванка за голяма нужда от 5 години чака разбитите раши да дойдат в България и всички да станат зле като вонящияя пaааaцyyулл😂🤣
    Така мина клетото и празно животче на този смачкан пaааaaццyлл а разбитите раши още се бият за 15 села на 50 км.от границата си😆
    Изключително полезен е пaааaццyyуллaa!
    Уби славуца без субсидия,за 5 месеца всички намразиха мунчо Kрадев и всички разбраха смазана раша колко е жалка и безпомощна😂🤣
    Ако този пaаацyyуулл не беше толкова полезен отдавна да съм го отървал от мъките с един парен чук в празната ,деформирана ,сбръчкана ,грозна старческа кратуна или удавил в гърнето с изпражненията му😂🤣😅😆

    23:36 12.09.2026

  • 82 Айде бе

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Точен сте":

    Какъв Волчанск бе кух , градът е вече далеч в тила на Русия. Руснаците подминаха Волчанск и го забравиха, само укродебилите и ппдебилите отбраняват още Авдеевка!

    23:36 12.09.2026

  • 83 Факти не създава статии

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Факт":

    а копира статии от други издания, по собствена преценка. Избира ги по такъв начин, че да привлича русофилска аудитория, но не се получава много успешно :)

    23:37 12.09.2026

  • 84 Фемократ

    1 0 Отговор
    Руските ше беци са в окаяно палажение.

    23:37 12.09.2026

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