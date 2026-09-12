Украински командири прогнозират тежка есен и зима

Следващите месеци могат да се окажат решаващи за развитието на войната в Украйна. Русия вероятно ще засили натиска през есента, ще адаптира тактиката си към зимните условия и може да увеличи числеността на силите си, докато за Киев ключовият въпрос ще бъде защитата на градовете и енергийната инфраструктура от ракети и нови типове дронове.

Такава оценка дадоха командирите на украинските формирования „Азов“, „Хартия“ и Трети армейски корпус по време на YES Annual Meeting 2026, съобщава РБК-Украйна. Става дума за техни военни оценки и прогнози, а не за независимо потвърдени планове на руското командване.

Белецки: Следващата зима ще бъде изключително трудна

Според командира на Трети армейски корпус бригаден генерал Андрей Белецки Москва преследва две основни цели: пълното овладяване на Донецка и Луганска област и нанасянето на достатъчно сериозни щети върху украинската икономика и гражданска инфраструктура, за да бъде отслабена способността на страната да продължи войната.

Белецки твърди, че руското военно командване си е поставило срок до средата на април за постигане на целите в Донбас, докато политическото ръководство в Москва настоявало за резултат още преди началото на 2027 г. РБК-Украйна не посочва независимо потвърждение на тези срокове.

Според украинския генерал Киев има възможност да удържи ключовата отбранителна линия от градове в Донецка област и дори да подобри позициите си на отделни участъци.

Белецки обаче предупреждава, че зимата ще бъде особено тежка. По думите му един от решаващите фактори ще бъде способността на Украйна да защити въздушното си пространство от балистични ракети и все по-бързи реактивни безпилотни апарати.

Ако украинският фронт и тил издържат през зимата, той допуска, че през март или април 2027 г. Москва може да се изправи пред необходимостта да преосмисли продължаването на войната, ако не е постигнала стратегическите си цели.

Според Белецки именно тогава би могъл да се появи по-благоприятен момент за сериозни мирни преговори. Това е негова прогноза и към момента няма потвърдени данни, че Кремъл планира подобен преговорен график.

Прокопенко очаква промяна на руската тактика през октомври

Командирът на корпус „Азов“ Денис Прокопенко, известен с позивната „Редис“, очаква септември да бъде кулминацията на руската лятна настъпателна кампания.

Според него Москва ще се стреми да постигне видим резултат на фронта и да се закрепи в или около някой от ключовите градове в Донецка област. Сред потенциалните направления той посочва Добропиля, Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск и Святогорск.

Прокопенко прогнозира, че от октомври настъпването на дъждовете, мъглите и по-краткия ден може да принуди руските сили да променят начина си на действие.

През последните месеци широко се използват малки пехотни групи. Според командира на „Азов“ при влошаване на времето руските сили могат отново да увеличат употребата на тежка бронирана техника и да опитат механизирани пробиви в дълбочина.

Твърдение за възможна мобилизация на до 600 000 души

Едно от най-сериозните твърдения на Прокопенко е, че Русия би могла сравнително бързо да мобилизира до 600 000 военнослужещи между края на септември и началото на зимата.

Той допуска част от тези сили да се появят на фронта до края на годината. РБК-Украйна обаче не представя независимо потвърждение, че Москва действително е взела решение за мобилизация в такъв мащаб, затова числото трябва да се разглежда като оценка на украинския командир.

Според Прокопенко евентуален нов резерв може да бъде използван не само в Донбас. Той допуска Русия да създава допълнително напрежение по границите със Сумска и Черниговска област, за да принуди Украйна да държи сили далеч от основните направления на бойните действия.

Войната вече се води и под земята

Командирът на Втори корпус на Националната гвардия „Хартия“ Игор Оболенски насочи вниманието към друг фактор, който според него ще определя следващия етап от войната: скоростта на технологичните промени.

По думите му решения, които са били актуални преди две години, вече почти нямат значение, а технологичният цикъл на бойното поле понякога се променя само за два-три месеца.

Оболенски разказва, че в зоната на неговия корпус част от бойните действия буквално са се преместили под земята. Украинските сили вече имали опит с подземни флангови действия и дори с използването на малки дронове в подобна среда.

Според него западните армии нямат практическия опит, който Украйна натрупва при подобни операции.

ПВО може да се окаже решаваща през зимата

И тримата командири поставят особен акцент върху въздушната отбрана.

Оболенски смята, че Украйна и западните ѝ партньори трябва да изградят дву- или тристепенна система за защита и да ускорят разработването на ракети с малък обсег, както и решения за използване на ракети „въздух-въздух“ срещу въздушни цели.

Това придобива още по-голямо значение заради променящия се характер на руските въздушни атаки. Освен традиционните ударни безпилотни апарати и крилати ракети, украинската противовъздушна отбрана все по-често трябва да реагира на по-бързи реактивни дронове.

Така прогнозите на командирите очертават няколко основни риска до края на 2026 г.: продължаващ руски натиск в Донбас, възможна промяна към по-мащабни механизирани операции, нови въздушни атаки срещу украинския тил и необходимост Киев да адаптира технологиите си много по-бързо от традиционния цикъл на военно производство.

Оптимистичният сценарий, изложен от Белецки, е Украйна да удържи фронта и въздушното си пространство през зимата. Според него това би могло да създаде условия през пролетта на 2027 г. за по-сериозни преговори.

Засега обаче това остава военна прогноза. Реалното развитие ще зависи от ситуацията на фронта, способността на двете страни да попълват загубите си, производството на оръжия и боеприпаси и обема на международната подкрепа за Украйна.