След загубата от Украйна: Волейболистите ни с първо фиаско

Българският национален отбор по волейбол за мъже претърпя първото си сериозно разочарование на Евроволей 2026, след като отстъпи на тимa на Украйна с 1:3 гейма (23:25, 22:25, 25:21, 21:25). Двубоят, превърнал се в истинска драма пред препълнените трибуни на „Арена София“, остави силен отзвук сред спортната общественост, като и двата лагера излязоха с горещи коментари след срещата.

Бленджини и играчите: Грешките, които ни костваха мача

Селекционерът на „лъвовете“ Джанлоренцо Бленджини бе откровен в анализа си непосредствено след срещата. Италианският специалист подчерта, че основните причини за поражението се крият в разликата в началния удар и липсата на постоянство.

„И ние играхме добре в определени моменти, но Украйна бе по-добра от нас. Сервисът им ни постави под огромно напрежение, а ние не успяхме да поддържаме еднакво високо ниво през целия мач“, сподели Бленджини в интервю, цитирано от Sportal.bg.

Звездата на българския тим Александър Николов, който бе най-резултатен за нашите с впечатляващите 27 точки, посочи конкретно главния виновник за загубата от противниковия лагер.

„Украинският капитан Олег Плотницкий им изнесе мача в ключовите моменти. Когато на противник от такъв ранг му „влезе“ подобен сервис, за нашето посрещане става изключително трудно да организира ефективна контраатака“, коментира Алекс Николов пред Gong.bg. Националите Преслав Петков и либерото Жасмин Величков също потвърдиха, че отборът е допуснал прекалено много директни точки от начален удар, което е сломило ритъма им.

Украинският триумф: Хладнокръвие пред 12 000 българи

От другата страна, в щаба на Украйна цареше умерено задоволство от тактическата дисциплина. Наставникът на гостите Раул Лосано призна, че именно агресивният начален удар и психическата устойчивост са решили изхода на сблъсъка.

„Знаехме, че атмосферата в залата ще бъде невероятна и натискът върху нас ще е огромен. Ключът беше, че момчетата останаха хладнокръвни след загубения трети гейм и устояха на българската атака“, заяви Лосано. Самият Плотницкий допълни пред европейските медии, че отборът му е изиграл един от най-стабилните си мачове откъм посрещане и блок.

Медийният отзвук и анализът на CEV

Европейската волейболна конфедерация (CEV) също отбеляза сблъсъка в София като един от най-динамичните от началото на груповата фаза. В официалния си преглед анализаторите на централата подчертаха, че Украйна е показала по-добра организация при прехода от защита в контраатака. Българските спортни анализатори пък алармираха, че „лъвовете“ бързо трябва да коригират процента на грешките си, тъй като време за съжаление няма. Преди този мач България записа две чисти победи с по 3:0 над Северна Македония и Португалия.

Следващото предизвикателство пред момчетата на Бленджини е още утре, в понеделник, когато се изправяме срещу състава на Израел. Срещата ще бъде решаваща за по-предно класиране в груповата фаза и за запазване на шансовете за по-лек съперник на осминафиналите.