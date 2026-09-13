След загубата от Украйна: Волейболистите ни с първо фиаско

Българският национален отбор по волейбол за мъже претърпя първото си сериозно разочарование на Евроволей 2026, след като отстъпи на тимa на Украйна с 1:3 гейма (23:25, 22:25, 25:21, 21:25). Двубоят, превърнал се в истинска драма пред препълнените трибуни на „Арена София“, остави силен отзвук сред спортната общественост, като и двата лагера излязоха с горещи коментари след срещата.
Бленджини и играчите: Грешките, които ни костваха мача
Селекционерът на „лъвовете“ Джанлоренцо Бленджини бе откровен в анализа си непосредствено след срещата. Италианският специалист подчерта, че основните причини за поражението се крият в разликата в началния удар и липсата на постоянство.
„И ние играхме добре в определени моменти, но Украйна бе по-добра от нас. Сервисът им ни постави под огромно напрежение, а ние не успяхме да поддържаме еднакво високо ниво през целия мач“, сподели Бленджини в интервю, цитирано от Sportal.bg.
Звездата на българския тим Александър Николов, който бе най-резултатен за нашите с впечатляващите 27 точки, посочи конкретно главния виновник за загубата от противниковия лагер.
„Украинският капитан Олег Плотницкий им изнесе мача в ключовите моменти. Когато на противник от такъв ранг му „влезе“ подобен сервис, за нашето посрещане става изключително трудно да организира ефективна контраатака“, коментира Алекс Николов пред Gong.bg. Националите Преслав Петков и либерото Жасмин Величков също потвърдиха, че отборът е допуснал прекалено много директни точки от начален удар, което е сломило ритъма им.
Украинският триумф: Хладнокръвие пред 12 000 българи
От другата страна, в щаба на Украйна цареше умерено задоволство от тактическата дисциплина. Наставникът на гостите Раул Лосано призна, че именно агресивният начален удар и психическата устойчивост са решили изхода на сблъсъка.
„Знаехме, че атмосферата в залата ще бъде невероятна и натискът върху нас ще е огромен. Ключът беше, че момчетата останаха хладнокръвни след загубения трети гейм и устояха на българската атака“, заяви Лосано. Самият Плотницкий допълни пред европейските медии, че отборът му е изиграл един от най-стабилните си мачове откъм посрещане и блок.
Медийният отзвук и анализът на CEV
Европейската волейболна конфедерация (CEV) също отбеляза сблъсъка в София като един от най-динамичните от началото на груповата фаза. В официалния си преглед анализаторите на централата подчертаха, че Украйна е показала по-добра организация при прехода от защита в контраатака. Българските спортни анализатори пък алармираха, че „лъвовете“ бързо трябва да коригират процента на грешките си, тъй като време за съжаление няма. Преди този мач България записа две чисти победи с по 3:0 над Северна Македония и Португалия.
Следващото предизвикателство пред момчетата на Бленджини е още утре, в понеделник, когато се изправяме срещу състава на Израел. Срещата ще бъде решаваща за по-предно класиране в груповата фаза и за запазване на шансовете за по-лек съперник на осминафиналите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Софиянец
Коментиран от #5
06:43 13.09.2026
2 Евродбил
Коментиран от #4
06:44 13.09.2026
3 Хмммм
Коментиран от #6
06:49 13.09.2026
4 Тия
До коментар #2 от "Евродбил":укри защо не са в окопа ами ми играят мачлета насам-натам ?
Коментиран от #8
06:59 13.09.2026
5 Михаил Минчев
До коментар #1 от "Софиянец":ще паднат като им е казано от най високо ниво представям си как са ги заплашили с счупени ръце и крака дали са им премия да паднат а ако откажат бой ! елементарно е робот съм
06:59 13.09.2026
6 Соломон
До коментар #3 от "Хмммм":Украйна има силен отбор от както победи смятащият се за силен отбор на България
07:02 13.09.2026
7 Валтер Шеленберг
07:03 13.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тия...
07:07 13.09.2026