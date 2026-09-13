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След загубата от Украйна: Волейболистите ни с първо фиаско

След загубата от Украйна: Волейболистите ни с първо фиаско

13 Септември, 2026 06:31, обновена 13 Септември, 2026 06:36 616 9

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Сервисът и грешките в посрещането приземиха „лъвовете“ пред 12 000 зрители в „Арена София“ на Евроволей 2026

След загубата от Украйна: Волейболистите ни с първо фиаско - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Българският национален отбор по волейбол за мъже претърпя първото си сериозно разочарование на Евроволей 2026, след като отстъпи на тимa на Украйна с 1:3 гейма (23:25, 22:25, 25:21, 21:25). Двубоят, превърнал се в истинска драма пред препълнените трибуни на „Арена София“, остави силен отзвук сред спортната общественост, като и двата лагера излязоха с горещи коментари след срещата.

Бленджини и играчите: Грешките, които ни костваха мача

Селекционерът на „лъвовете“ Джанлоренцо Бленджини бе откровен в анализа си непосредствено след срещата. Италианският специалист подчерта, че основните причини за поражението се крият в разликата в началния удар и липсата на постоянство.

„И ние играхме добре в определени моменти, но Украйна бе по-добра от нас. Сервисът им ни постави под огромно напрежение, а ние не успяхме да поддържаме еднакво високо ниво през целия мач“, сподели Бленджини в интервю, цитирано от Sportal.bg.

Звездата на българския тим Александър Николов, който бе най-резултатен за нашите с впечатляващите 27 точки, посочи конкретно главния виновник за загубата от противниковия лагер.

„Украинският капитан Олег Плотницкий им изнесе мача в ключовите моменти. Когато на противник от такъв ранг му „влезе“ подобен сервис, за нашето посрещане става изключително трудно да организира ефективна контраатака“, коментира Алекс Николов пред Gong.bg. Националите Преслав Петков и либерото Жасмин Величков също потвърдиха, че отборът е допуснал прекалено много директни точки от начален удар, което е сломило ритъма им.

Украинският триумф: Хладнокръвие пред 12 000 българи

От другата страна, в щаба на Украйна цареше умерено задоволство от тактическата дисциплина. Наставникът на гостите Раул Лосано призна, че именно агресивният начален удар и психическата устойчивост са решили изхода на сблъсъка.

„Знаехме, че атмосферата в залата ще бъде невероятна и натискът върху нас ще е огромен. Ключът беше, че момчетата останаха хладнокръвни след загубения трети гейм и устояха на българската атака“, заяви Лосано. Самият Плотницкий допълни пред европейските медии, че отборът му е изиграл един от най-стабилните си мачове откъм посрещане и блок.

Медийният отзвук и анализът на CEV

Европейската волейболна конфедерация (CEV) също отбеляза сблъсъка в София като един от най-динамичните от началото на груповата фаза. В официалния си преглед анализаторите на централата подчертаха, че Украйна е показала по-добра организация при прехода от защита в контраатака. Българските спортни анализатори пък алармираха, че „лъвовете“ бързо трябва да коригират процента на грешките си, тъй като време за съжаление няма. Преди този мач България записа две чисти победи с по 3:0 над Северна Македония и Португалия.

Следващото предизвикателство пред момчетата на Бленджини е още утре, в понеделник, когато се изправяме срещу състава на Израел. Срещата ще бъде решаваща за по-предно класиране в груповата фаза и за запазване на шансовете за по-лек съперник на осминафиналите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софиянец

    10 2 Отговор
    Дбили! Как ще паднете от тая фашистка кочина, бе! Платиха ли ви?

    Коментиран от #5

    06:43 13.09.2026

  • 2 Евродбил

    4 10 Отговор
    Слава украйне 🇺🇦🏳️‍🌈

    Коментиран от #4

    06:44 13.09.2026

  • 3 Хмммм

    9 2 Отговор
    Е откога Украйна има силен отбор по волейбол.

    Коментиран от #6

    06:49 13.09.2026

  • 4 Тия

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Евродбил":

    укри защо не са в окопа ами ми играят мачлета насам-натам ?

    Коментиран от #8

    06:59 13.09.2026

  • 5 Михаил Минчев

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Софиянец":

    ще паднат като им е казано от най високо ниво представям си как са ги заплашили с счупени ръце и крака дали са им премия да паднат а ако откажат бой ! елементарно е робот съм

    06:59 13.09.2026

  • 6 Соломон

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хмммм":

    Украйна има силен отбор от както победи смятащият се за силен отбор на България

    07:02 13.09.2026

  • 7 Валтер Шеленберг

    1 3 Отговор
    Тежък удар понесоха изкукуригалите патреоте русофили йотовофили и поклонници на чичо Румен...тежък удар и за жалкият интригант Владо Николов и гнусното му семейство ...ура

    07:03 13.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тия...

    2 0 Отговор
    ....Словения, Белгия и Финландия си ги думкат 3 на 0, а дори не са Италия, Полша или Франция.....но и ние няма какво да искаме от отбор с 3-4 играчи и другите са си резерви

    07:07 13.09.2026

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