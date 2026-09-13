Роналдо с Ал Насър със сериозна издънка

Кристиано Роналдо и Ал Насър допуснаха сериозна издънка в първенството на Саудитска Арабия, след като завършиха 1:1 при гостуването на Ал Халей в мач от седмия кръг.

Домакините поведоха с гол на Омар Маскарел в добавеното време на първата част.

Ал Хамдан изравни в 72-ата минута, но Ал Насър нямаше сили за пълен обрат.

Изрусилият косата си Кристиано Роналдо остана на терена през всички 90 минути, но не успя да помогне на отбора си да стигне до победата.

Ал Насър остава на трето място в класирането, като в последните три кръга има само една победа.

Отборът на Кристиано Роналдо е на 2 точки от лидера Ал Хилал и е на една зад втория Ал Итихад.

След като не успя да се разпише в този мач, 41-годишният португалец остава с 979 попадения в професионалната си кариера.