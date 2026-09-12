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Нови взривове в склад на „ЕМКО“ край Дряново ОБОБЩЕНИЕ

Нови взривове в склад на „ЕМКО“ край Дряново ОБОБЩЕНИЕ

12 Септември, 2026 03:45, обновена 12 Септември, 2026 03:54 577 14

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Втори тежък инцидент с база на оръжейната компания в рамките на един месец вдигна на крак властите; задействана е системата BG-ALERT, няма данни за пострадали

Нови взривове в склад на „ЕМКО“ край Дряново ОБОБЩЕНИЕ - 1
Снимка: Метео Болканс
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мощен пожар, последван от поредица от експлозии, избухна късно снощи в склад за боеприпаси на частната оръжейна компания „ЕМКО“.

Инцидентът е локализиран в района на дряновското село Горни Върпища, разположено между Трявна и Царева ливада. Информацията за инцидента бе официално потвърдена пред БНР) и NOVA от Славчо Димиев, един от директорите на компанията. Сигналът за пламналия склад за барути и готови боеприпаси е подаден около 23:20 часа, след което е започнала верижна реакция с поредица от мощни детонации.

По данни на Областната дирекция на МВР и областния управител Кристина Сидорова, към момента няма жертви и пострадали хора. По време на избухването на огъня складовите помещения са били необитаеми. Намиращите се на смяна работници в производствената база са евакуирани своевременно с автобуси, а двамата охранители, които са били в непосредствена близост, са успели веднага да напуснат застрашения терен.

Пламъците бързо са обхванали съоръжението, предизвиквайки серия от взривове. Очевидци съобщават, че огненият стълб е толкова мощен, че светлините от него се забелязват ясно дори от района на Велико Търново. Огънят е започнал да се разпространява в посока селата Горни Върпища и Бучуковци. Кметът на Велико Търново Даниел Панов съобщи, че е извършено превантивно обхождане на най-близките села в неговата община – Шемшево, Буковец и Пушево, като там няма активни огнища или непосредствена заплаха.

Заради сериозния риск от инцидента властите незабавно са задействали националната система за ранно предупреждение BG-ALERT. Районът е изцяло отцепен от екипи на полицията, а пътят от село Донино в посока Царева ливада е затворен за всякакви превозни средства. От МВР успокояват, че няма директна опасност за местното население, тъй като най-близките къщи се намират на повече от един километър разстояние от епицентъра на взривовете.

На мястото веднага са разположени три специализирани екипа на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Поради високия риск от продължаващи детонации, огнеборците не предприемат рискови действия в епицентъра. Изчаква се зазоряване, за да бъде извършено обследване на терена с дрон, с което да се оцени реалната ситуация и кога ще е безопасно да започне активното гасене.

В сутрешните часове предстои на мястото на инцидента да пристигнат министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и главният секретар на МВР Любомир Николов. Те ще инспектират координацията между службите, като официално изявление за медиите и обществеността е насрочено за 11:00 часа днес (събота, 12 септември) при жп прелеза на село Царева ливада.

Новият инцидент се случва в момент на крайно напрежение, тъй като това е вторият мащабен взрив в обект на „ЕМКО“ в рамките на малко повече от месец. На 10 август избухна склад на същата фирма край близкото село Белица (община Трявна), след като камион се запали на територията на завода. Инцидентът тогава наложи частично бедствено положение. Парадоксално, специализираните военни екипи от Сухопътни войски приключиха пълното прочистване на 566 декара около завода в Белица – където събраха 60 невзривени боеприпаса и 2 тона отломки – едва преди три дни (на 8 септември). Предишният случай се разследва интензивно под надзора на прокуратурата и с участието на ДАНС, като се проверяват всички хипотези от технически инцидент до умишлен саботаж. Причините за снощния нов пожар край Горни Върпища тепърва предстои да се изясняват.


Габрово / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Горски

    11 10 Отговор
    На цял свят е ясно коя агентура стои зад тези взривове, не е нужно ДАНС да се включва в това разследване. По-скоро нека проверят потресаващото мълчание на държавниците ни по темата.

    Коментиран от #11

    04:00 12.09.2026

  • 2 грУЙО

    20 7 Отговор
    Браво. Всичко да изгори. Тези боеприпаси отиват за окраина. Браво на този който го е предизвикал.

    Коментиран от #6

    04:03 12.09.2026

  • 3 Военен завод

    9 0 Отговор
    "Случайно се взривява"? Възможно,.но има и възможност да е бил.обект на нападение! Русия обяви, че ще започне асиметрична борба с "помагачите на Украйна "! Това беше отправено първо към Британия, но се появиха нападения на няколко места в страни на ЕС и то на военни предприятия, за които сигурно се знае, че работят за Украйна!
    И честно казано, такива удари днеска са детска игра. Всеки, що годе интелигентен човек, може дори и сам да взриви такова предприятие. Тяхната защита е доста остаряла за съвременните възможности... Повече не е позволено да се казва на всеослушание! А за страна, като Русия, това изобщо не е никакъв проблем!!!

    04:08 12.09.2026

  • 4 А видеха ли

    9 1 Отговор
    Сянката на Петров и Боширов???

    Коментиран от #5

    04:10 12.09.2026

  • 5 Еми има подозрения

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "А видеха ли":

    Това не е склад за шоколади и торти. И военна продукция, за която се знае, на кой фронт ще отиде и там ще унищожава и убива, има смисъл за потърпевшите да се взриви още в склада й. Всеки разумен щаб би задействал чуждестранната си агентура и диверсия. И даже е странно, че вече чак 5-та година на войната виждаме това.

    04:15 12.09.2026

  • 6 Капейчо

    1 10 Отговор

    До коментар #2 от "грУЙО":

    Заводът е български. Ти българомразец ли си или обикновен предател?

    Коментиран от #12, #13

    04:17 12.09.2026

  • 7 Кирил

    0 2 Отговор
    Руската агентура прави каквото си иска. Тази фалшива държава е за закриване

    04:22 12.09.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 0 Отговор
    най вероятно е окрански дрон

    Коментиран от #14

    04:27 12.09.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 0 Отговор
    и без да разследвате путин е виновен ха ха ха

    04:28 12.09.2026

  • 10 Знаещ

    4 0 Отговор
    Вчера Петров и Баширов бяха забелязани на Балдуиновата кула във Велико Търново, така , че имат неоспоримо алиби по случая ! :-)))))

    04:29 12.09.2026

  • 11 оня с коня

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Горски":

    Да изгниетe на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    04:29 12.09.2026

  • 12 грУЙО

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Капейчо":

    И какво като е български. Пикал съм на всичко българско . Държава от бандити и гаден народ.

    04:30 12.09.2026

  • 13 Юроцентчо

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Капейчо":

    А ти т.ъ.п. ли си, или да?

    04:32 12.09.2026

  • 14 Помни

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Вчера над стадион Ивайло бяха забелязани да хвърчат пет , шест заблудени бандеровски дрона . Може някой от тях да е паднал над погребите като му е свършил бензина !

    04:33 12.09.2026

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