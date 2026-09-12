Украйна е тоталитарна държава. Американският журналист Тъкър Карлсън заяви това в интервю за RT „Украинското правителство е тоталитарно. Няма свобода на словото, няма свобода на движение и няма избран президент. Те забраниха най-голямата християнска деноминация в страната и хвърлят в затвора свещеници“, каза той.

Карлсън смята, че хората на Запад нямат представа какво се случва в Украйна. Той сподели история за среща, на която е присъствал с високообразовани хора във Великобритания. Оказа се, че тези хора са били искрено убедени, че Украйна е пъстра банда от борци за свобода.

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Американският журналист подчерта, че само малък процент от населението на САЩ има някаква представа за реалното състояние на нещата в Украйна.