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Тъкър Карлсън: Украйна е тоталитарна държава
  Тема: Украйна

Тъкър Карлсън: Украйна е тоталитарна държава

12 Септември, 2026 15:11 1 546 107

  • тъкър карлсън-
  • сащ-
  • украйна-
  • свобода на словото

В страната липсва свобода на словото, свобода на движение и избран президент

Тъкър Карлсън: Украйна е тоталитарна държава - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Украйна е тоталитарна държава. Американският журналист Тъкър Карлсън заяви това в интервю за RT „Украинското правителство е тоталитарно. Няма свобода на словото, няма свобода на движение и няма избран президент. Те забраниха най-голямата християнска деноминация в страната и хвърлят в затвора свещеници“, каза той.

Карлсън смята, че хората на Запад нямат представа какво се случва в Украйна. Той сподели история за среща, на която е присъствал с високообразовани хора във Великобритания. Оказа се, че тези хора са били искрено убедени, че Украйна е пъстра банда от борци за свобода.

Още новини от Украйна

Американският журналист подчерта, че само малък процент от населението на САЩ има някаква представа за реалното състояние на нещата в Украйна.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опасна среща:

    38 8 Отговор
    Си Дзинпин пристигна в Индия за да участва в 18-ата среща на лидерите на БРИКС.
    Путин също е в Ню Делхи и се срещна с Моди, министър-председател на Индия
    Срещата на върха на БРИКС се провежда в Ню Делхи на 12 и 13 септември.
    През последните пет години страните от БРИКС са формирали над 40%
    от световния БВП, докато делът на Г-7 е бил 29%.
    Още по-съществена е разликата в приноса към икономическия растеж:
    почти половината от увеличението на световната икономика за този период
    е дошло от държавите в БРИКС, срещу едва 18% от Г-7.

    Коментиран от #10, #45, #55

    15:13 12.09.2026

  • 2 Ха ха ха

    30 73 Отговор
    Карлсън е руски пропагандист. Всичките му приказки са руска пропаганда.

    Коментиран от #18, #30, #31, #48, #85

    15:13 12.09.2026

  • 3 Айляк

    65 20 Отговор
    Не съм съгласен с Тъкър. По-лошо е.
    Украйна е фашистка държава.

    Коментиран от #17, #35, #82

    15:13 12.09.2026

  • 4 Зеленият бял нос

    21 8 Отговор
    Този го искам жив! Да не се поддадете на емоциите! Жив!!!

    15:14 12.09.2026

  • 5 Ивелин Михайлов

    27 4 Отговор
    Според най-големия Исторически парк в света до Варна, Русия е демокрация, а Украйна е диктатура!

    Коментиран от #36

    15:14 12.09.2026

  • 6 604

    26 5 Отговор
    Фашисткъ хунтъ ве...алоууу

    15:14 12.09.2026

  • 7 Естествено че

    39 11 Отговор
    Украйна е тоталитарна държава ! Ква друга да е

    15:14 12.09.2026

  • 8 Тоа пък...

    27 9 Отговор
    Откри топлата вода. Добре че ни каза, никогаж не бихме се сетили..
    Щом и неграмотен американец вече трябва да ни е авторитет за очевидни неща, много сме паднали..

    15:14 12.09.2026

  • 9 Соломон

    34 12 Отговор
    Абсолютно прав е Такъв! Това е самата истина!

    15:15 12.09.2026

  • 10 Глупости

    15 23 Отговор

    До коментар #1 от "Опасна среща:":

    Това от ТАСС ли го преписа

    Коментиран от #41, #53

    15:15 12.09.2026

  • 11 И САЩ е реално

    31 5 Отговор
    тоталитарна държава !

    15:15 12.09.2026

  • 12 Факт

    15 28 Отговор
    Русия щот не е.Всичко пост съветско е такова, а тоя е купен от путин.

    15:16 12.09.2026

  • 13 Това е целта на атлантическите нацисти

    34 12 Отговор
    хората на Запад да нямат представа какво се случва в Украйна !

    15:17 12.09.2026

  • 14 Смешник

    38 11 Отговор
    В България е същото Под влиянието на продажните медии се лее проукринска фашистка пропаганда от едни и същи коментатори без да се чува обратното мнения

    15:18 12.09.2026

  • 15 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    38 13 Отговор
    Фактът, че Украйна се управлява от фашизоидна наци-бандеровска хунта го знаят всички нормални хора още преди 12 години.
    Само да напомним, че БНТ и БТВ са заличили от архивите си репортажите как бандеровците преди 12 години рушаха българските паметници там и заливаха хората говорещи на български език със синя боя. Също, при всяко подновяване на документите за самоличност те сменяха българските имена. Например, платената украинска емисарка Татяна има украинско име Тетяна, но това не пречи жълтопаветния планктон да финансира нейните изяви тук.

    15:18 12.09.2026

  • 16 !!!?

    13 26 Отговор
    А РФ на Путлер се превърна във фашистка империя...САЩ на Тръмп я следват !!!

    Коментиран от #20

    15:19 12.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Смешник

    25 6 Отговор

    До коментар #2 от "Ха ха ха":

    Е как ще е руски като беше в екипа на Тръмп Просто човека гледа реално нещата а не с широко затворени очи

    15:21 12.09.2026

  • 19 Уточнение

    19 6 Отговор
    И ЕССР е тоталитарен съюз !

    15:21 12.09.2026

  • 20 Иван Димитров, санитар в Карлуково

    11 10 Отговор

    До коментар #16 от "!!!?":

    Това същото го твърди един мой пациент от стая 112. Иначе е добро момче, но когато времето се затопли става много нервен. Той също иска да го пуснем от клиниката за да отиде на украинския фронт и да се сражава за Зеленски.

    Коментиран от #32, #83, #86

    15:21 12.09.2026

  • 21 Това че

    16 5 Отговор
    Украйна е тоталитарна държава е най малкото. Реално тя е и поле за всякакви социални и икономически експерименти които година две по късно се прилагат и в Европа ! Ей това е по гнусното ...ей сега пак ще копирам нещичко ..

    Коментиран от #25, #81

    15:22 12.09.2026

  • 22 Е,бравос

    9 10 Отговор
    Интересно как той самия знае какво става в Украйна,без никога да е бил там.Вместо да пита любимеца си Тръмп,какво става с 30-те войни,които уж бил спрял.Понеже бензина расте ли ,расте заради този "миролюбец"...

    15:22 12.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 СССс

    12 4 Отговор
    Майдан,бусифициране и на фронта за Зеленият Клоун.

    15:23 12.09.2026

  • 25 Понеже Украйна е тестова територия

    6 6 Отговор

    До коментар #21 от "Това че":

    за "нови и иновативни" атлантическо нацистки икономически модели които след година две най много и в Европа се прилагат. Че четете внимателно: Данък върху „допълнителни квадратни метри“ на жилища: Украинците трябва да платят почти 10 милиарда гривни на държавата (17:25 — 3 септември 2026 г. )...около 2,5 милиона души трябва да плащат данъци за апартаментите си. Това се равнява на 80 до 120 гривни за всеки „допълнителен“ квадратен метър.Според Данъчния кодекс, данъкът трябва да се плаща от всички собственици на жилища, чиято площ надвишава 60 квадратни метра за апартамент и 120 квадратни метра за жилищна сграда. Така че, ако човек притежава, да речем, апартамент с площ от 70 квадратни метра, тогава той трябва да плати данък за 10 „квадрата“.Самият данък се определя с решение на местните власти и може да възлиза на 1 до 1,5% от минималната работна заплата за данъчния период. През 2026 г. украинците ще плащат данък за 2025 г., когато минималната работна заплата е била 8000 гривни, което означава, че всеки „допълнителен“ квадратен метър ще струва от 80 до 120 гривни. По този начин данъкът за апартамент с площ от 70 квадратни метра ще бъде от 800 до 1200 гривни (10 „допълнителни“ квадрата, умножени по 80 или 120 гривни). Собствениците на апартаменти с площ над 300 квадратни метра или жилищни сгради с площ над 500 квадратни метра ще платят допълнителни 25 хиляди гривни....

    Коментиран от #29, #62

    15:24 12.09.2026

  • 26 !!!?

    9 16 Отговор
    Путлер сам призна в интервюто си с Тъкър Карлсън, че в Украйна той прави същото което Хитлер направи в Полша...този явно не си чете интервютата !!!?

    15:25 12.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 гост

    4 18 Отговор
    Тая руска подлога защо още диша ?? Крайно време е са спре да мърси въздуха на нормалните хора !

    Коментиран от #39

    15:27 12.09.2026

  • 29 От 2027 -2028 и в цяла източна Европа

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "Понеже Украйна е тестова територия":

    го чакайте пичоветова: Собственици на жилища, чиято площ надвишава 60 квадратни метра за апартамент или група от апартаменти по закон ще плащат по120 гривни за всеки „допълнителен“ квадратен метър.Те от година и нещо впрочем го плащат! Това се равнява на 2,32-2,5 Euro на всеки кв. метър над 60 кв.м ! Очаквайте това да се случи скоро и в България впрочем пичове с инвестиционните имоти, но сумата ще е значително по голяма за Европа ! ....На 100% ще се случи !

    Коментиран от #37

    15:27 12.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Жоро

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ха ха ха":

    А такива от репки като тебе чии пропагандатори са а? Аре у лево,po мия

    15:28 12.09.2026

  • 32 !!!?

    4 11 Отговор

    До коментар #20 от "Иван Димитров, санитар в Карлуково":

    Ти си пациент на Карлуково, а не санитар...така е с психарите Копейки !

    Коментиран от #42

    15:29 12.09.2026

  • 33 Тъкър Карлсън, агент на Кремъл

    2 13 Отговор
    В традиционната роля на прогресивен западен интелектуалец от времето на двете противоборстващи идеологии. Имаше ги такива, клеймяха капитализма, експлоатацията, възхищаваха се на съветската индустриализация, на Беломорканал, не забелязаха нито Гулаг, нито ‘37-а. Някои като Бърнард Шоу покрай Сталин харесаха и Хитлер. Та и сега. Украйна изобщо не е страна за пример, а Русия? Тя каква е? И кой започна войната в крайна сметка, тоталитарната Украйна ли?

    Коментиран от #38

    15:29 12.09.2026

  • 34 Хахахаха

    5 6 Отговор
    Нормално. Какво да очакваш от русороб, какво друго да каже. Все пак и американец може да е русороб.

    15:31 12.09.2026

  • 35 Хахахаха

    4 8 Отговор

    До коментар #3 от "Айляк":

    Дай критерии за фашистка държава, русоробе?

    15:32 12.09.2026

  • 36 Тука мнозинството писачи

    1 5 Отговор

    До коментар #5 от "Ивелин Михайлов":

    са толкова тъпи, че сарказма са го разбрали като похвала за Русия.

    Коментиран от #40, #75

    15:32 12.09.2026

  • 37 От 2027 -2028 и в цяла източна Европа

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "От 2027 -2028 и в цяла източна Европа":

    Интересни факти....
    През 2027 година украинските пенсионери щели да получават "най-малко" 4213 гривни на месец.. или цели 81,46 Euro ! Сега обаче малко статистика колеги : Средната пенсия в Украйна за 2013 г. е била приблизително 139 евро на месец. По официални данни на Пенсионния фонд на Украйна средният размер на една пенсия през 2013 г. възлиза на 1508,54 украински гривни (UAH). Изчислено спрямо средния обменен курс за същата година, който е бил около 10,83 гривни за 1 евро (или 1 гривна ≈ 0,0924 евро), сумата се равнява на посочената по-горе стойност. През 2013 г. минималната пенсия в Украйна е била точно 88 евро на месец при цени 11,6 пъти по евтини ...и забележете сега новина :Месечната карта за обществен транспорт ще струва 3656 UAH или 70,69 Euro....при пенсия от 81,46 Euro...

    Коментиран от #89

    15:32 12.09.2026

  • 38 Соломон

    2 6 Отговор

    До коментар #33 от "Тъкър Карлсън, агент на Кремъл":

    Гестапо приезжало к друзям в СССР учиться да строят концлагеря... В Русия днес е уставлено более от 110 паметника убийцу Сталину!!!! Достойные потомки своего вожда!

    15:33 12.09.2026

  • 39 Българин

    9 6 Отговор

    До коментар #28 от "гост":

    Нормалните хора са руснаците, а ненормалните сте вие пепейките 💩

    Коментиран от #50

    15:33 12.09.2026

  • 40 Ивелин Михайлов

    6 2 Отговор

    До коментар #36 от "Тука мнозинството писачи":

    Пепейките сте толкова тпи,че само сарказъм ви се привижда!

    15:34 12.09.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Точно обратното

    9 5 Отговор

    До коментар #32 от "!!!?":

    Повечето от жълтoпаветните олигoфpени и феновете на ПП-ДБ са пълни тъпeйки, допускащи елементарни правописни грешки ако не пускат предварително подготвени коментари написани от ИИ.
    Само като факт - на последните избори броят на гласувалите за ПП-ДБ е равен на личностите с ТЕЛК-ове за психични заболявания.

    Коментиран от #54

    15:35 12.09.2026

  • 43 Веса

    4 3 Отговор
    И е прав !

    15:35 12.09.2026

  • 44 Мая На Сандо

    2 0 Отговор
    Не! От си ен ен!

    15:36 12.09.2026

  • 45 да си го кажем

    2 9 Отговор

    До коментар #1 от "Опасна среща:":

    Къде ги четеш тея лъжи и измишльотини бе смешен и лъжлив демагог ? Само икономиката на САЩ е по-голяма от на целия БРИКС взет заедно,а какво остава за Г-7 ?! В БРИКС са само някакви икономически джуджета заседнали в средата на миналия век.

    15:36 12.09.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Тоя пен ДЕЛ

    5 5 Отговор
    Е толко журналист, колкото фашагата чифутляк Соло вьев, ска беева и.. Мало Умнико..Сиде ров. АааааааХахахаха
    За Кви избори дума тоа ПЕН деларин?!? У йло БЕШЕ назначен БЕЗ- избори след ПРЕВРАТ у москал! АааааааХахахаха
    От Макс 2 МАНДАТА според Конституцията, узурпира незаконно властта вече 27 год АааааааХахахаха

    Коментиран от #51

    15:36 12.09.2026

  • 48 тъпун@№гер

    7 5 Отговор

    До коментар #2 от "Ха ха ха":

    всички в Киев са по улиците стачкуват срещу любимия наркоман на тагаренко и гюров да не забравя гого лозанов топ сосорида нещо народа не иска зеления наркоман но нашите медии мълчат като стари моми - май и те са руски пропагандисти но нали си платен тъпу@№№$гер гледай инста или фб како се случва и не са няколко човека а са стотици хиляди промита ти главата за няколко шекела

    Коментиран от #61

    15:37 12.09.2026

  • 49 Хохо Бохо

    6 4 Отговор
    Ай стига уе. А на нас либерастките мас тии ни обясняваха, че зеления надрусеняк е световният лидер на свободните. Излиза, че е тоталитарист, корумпиран и пристрастен към опиати

    15:37 12.09.2026

  • 50 РУСНАЦИТЕ БИЛИ НОРМАЛНИ

    3 7 Отговор

    До коментар #39 от "Българин":

    Явно ти си по ненормален и тях .

    Коментиран от #52, #56

    15:38 12.09.2026

  • 51 какво си написла ма тъ@@№пунгер

    2 2 Отговор

    До коментар #47 от "Тоя пен ДЕЛ":

    платена курвамиризливадобре че ти си журналистка ядеш наденицата до картофите

    15:38 12.09.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Хохо Бохо

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Глупости":

    От Блумбърг. Що питаш? Нямаш ли си гугле или АЛ???

    15:39 12.09.2026

  • 54 !!!?

    6 1 Отговор

    До коментар #42 от "Точно обратното":

    Щом си в Карлуково на тебе и ТЕЛК не ти трябва...!

    15:39 12.09.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Люк

    4 9 Отговор
    В това интервю ако смениш името на Украйна с Русия и всичко си идва на място то.

    Коментиран от #67

    15:40 12.09.2026

  • 59 Шафьоро

    2 4 Отговор
    Абе Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    15:40 12.09.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 фашистки рашастан в изолация

    6 11 Отговор

    До коментар #48 от "тъпун@№гер":

    В Украйна поне имат право на глас и стачки.Във фашистка русия ако си позволиш да излацеш мнение или несъгласие с режима директно те чака 15 години затвор или хвърляне от 8мия етаж !

    Коментиран от #76

    15:41 12.09.2026

  • 62 ГРУ гайтанжиева

    4 5 Отговор

    До коментар #25 от "Понеже Украйна е тестова територия":

    Много нескопосано. Не се хаби !
    Това са лъжи от московската птопаганда, разпространявани от безполезни ... и д и о т и .

    Коментиран от #68

    15:41 12.09.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 По време на война

    3 5 Отговор
    когато битките са на твоя територия, врагът е окупирал 20% от страната, бомбандира всеки ден по цялата страна избори не могат да се проведат. 8мил. украинци са в чужбина, още толкова са в окупираните територии. Тоя такър-лакър не го ли вижда това? През ВСВ защо не се проведоха президентски избори в САЩ, Рузвелт беше президент макар и смъртоносно болен - защото беше война.

    15:42 12.09.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Клоуна пусин 🤡💩

    1 8 Отговор
    Вярвам само на този човек, КарБОТски, дачков и Boлrин.

    Коментиран от #70, #87

    15:43 12.09.2026

  • 67 абе то като си

    3 2 Отговор

    До коментар #58 от "Люк":

    смениш пола от мъж на жена и всичко си идва на мястото -знам че от както си роден се чустваш жена затворена в мъжко тяло

    15:43 12.09.2026

  • 68 Всичко са факти мисирко

    2 1 Отговор

    До коментар #62 от "ГРУ гайтанжиева":

    И то лесно проверими !

    Коментиран от #94

    15:44 12.09.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 от хормоните не можеш да

    3 1 Отговор

    До коментар #66 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    мислиш ти дори на себе си ня вярваш все икаш наденицата да е ядеш до картофите

    15:46 12.09.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Хаха

    1 3 Отговор
    А Русия е най-демократичната държава в света на този умник.

    15:47 12.09.2026

  • 73 Мижи а те лажем

    3 5 Отговор
    У пе деРасия монгольята имат Пълни Права да бъдат.. Роби!
    Ако не искаш,.. педофила ,..падаш от прозореца или ставаш " предател на Пу ткиновия МИР и СДО хваш у тю рмата или на фронта
    Ееееедехееее

    15:47 12.09.2026

  • 74 Зеленият тоталитарен вожд

    4 2 Отговор
    Нов имот в Канада вчера си е купил за 6,4 милиона канадски долара. На името на жена му де

    Коментиран от #79

    15:49 12.09.2026

  • 75 НЕ "мнозинството писачи"

    4 1 Отговор

    До коментар #36 от "Тука мнозинството писачи":

    А "кухите атлантически тролчета" да сме по точни. 2 на брой!

    15:52 12.09.2026

  • 76 пусни си фб или инста

    3 1 Отговор

    До коментар #61 от "фашистки рашастан в изолация":

    какво право на глас бре папу№няк нашите сороидни медии мълчат днес по улиците на Киев са стотици хиляди заради наркомана зеленски .ако имаха права на глас този доказан убиец и крадец щеше да е бесило

    Коментиран от #93

    15:52 12.09.2026

  • 77 Синя София

    0 0 Отговор
    Абе виж си държавата,по зле е от фашистки концлагер,а вашият фюрер ежедневно разпалва войни по целия свят

    15:55 12.09.2026

  • 78 Това рисофилче защо не каже как е

    1 2 Отговор
    в Русия.
    Бил е в Русия и някой го преметнал, че е в Украйна.

    🤣🤣🤣🤣

    15:56 12.09.2026

  • 79 Че тоя зеления

    1 2 Отговор

    До коментар #74 от "Зеленият тоталитарен вожд":

    Е направо скъсаняк, ма Петушила! )))
    Само имотите на Соло ВЬЕВ в Италия са за повече от 42 Милиона! ))
    Ама хЕРОЙСКИ фърга Атомо по цел СВЕТ )))

    Коментиран от #98

    15:56 12.09.2026

  • 80 Атлантичето не е стъпвало в Украйна

    1 2 Отговор
    Каквото му каже руският му "напарник", това пише.

    15:58 12.09.2026

  • 81 Банкова сметка в Украйна

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Това че":

    По която повече от 9 месеца и един ден движение на средства е нямало се национализира. ... факт е също ! Ако инвалид или някой човек предостави банковата си пластина или парола за акаунт на съпруга или друг човек без нотариално заверено пълномощно и позволение от службите се осъжда на 4 години затвор... Беше с глоба но от миналата седмица е криминализирано и е затвор ....

    Коментиран от #84

    15:59 12.09.2026

  • 82 не може да бъде

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Айляк":

    Не съм съгласен с Вас .по-лошо е -Украйна е една несъстояла се държава ...и затова всичко там сега е лишено от съдържание характерно за държава народност народ език писменост и т.н -Северна Македония в уголемен вид и с по-тежки увреждания!?

    16:00 12.09.2026

  • 83 Извинявай, копейче,

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Иван Димитров, санитар в Карлуково":

    копеят Иван дядо ли ти е?
    Ти в кой клас си?
    Ставаш за харема на Путин. Ще те пратим да се радваш.

    16:00 12.09.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Знаем, но

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ха ха ха":

    копейците помислиха че е неутрален и веднага се възпалиха.

    Коментиран от #88

    16:01 12.09.2026

  • 86 хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Иван Димитров, санитар в Карлуково":

    Хахахахах я се уточни сега, ти ли си санитаря в Карлуково или се мислиш за санитар, май само мислиш, че си санитар и затова си в Карлуково, по полека да не ти сложи истинския санитар усмирителната риза.

    16:01 12.09.2026

  • 87 Аз вярвам само на оземпика,

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    на най-големият русофоб в България и ваш спонсор с 10 евроцента на коментар -
    Ивайло Мирчев, чийто баща е бил партиен секретар и доносник от ДС.

    16:02 12.09.2026

  • 88 последната укра

    1 0 Отговор

    До коментар #85 от "Знаем, но":

    А ти копейка ли си, че така си се възпалил хахахахаха.

    16:03 12.09.2026

  • 89 Толкова.. колко да е ?

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "От 2027 -2028 и в цяла източна Европа":

    Месечната карта за обществен транспорт в Киев ще струва 3656 UAH или 70,69 Euro....при пенсия от 81,46 Euro. Кличко каза че това била справедливата цена

    16:03 12.09.2026

  • 90 Цвете

    1 1 Отговор
    ЯЗЪК, ЧЕ ИМАШ ТАКОВА ОБРАЗОВАНИЕ?! ЗНЕШ ЛИ ИСТОРИЯТА НА УКРАЙНА И КОЯ Е СТОЛИЦАТА Й ? 😂🤔😂НЕ СЕ МЕСИ ,КЪДЕТО СИ НЕПРОСВЕТЕН ,А СЕ ФОКУСИРАЙ ВЪРХУ АМЕРИКА, КОЯТО СЕ НАДЯВАМ ДА ЗНАЕШ ,ЧЕ ЕВРОПЕЙЦИТЕ СА Й ПЪРВИТЕ ЗАСЕЛНИЦИ.🤫

    16:03 12.09.2026

  • 91 Кухата копейка

    1 2 Отговор
    А русийка тогава каква е бе тръмпово недоразумение недно

    16:03 12.09.2026

  • 92 ВВП

    2 1 Отговор
    Прав е човека .Само лобут за окраинската паплач.

    16:04 12.09.2026

  • 93 русия ТЕРОРИСТ И ФАШИСТ НОМЕР ЕДНО

    2 3 Отговор

    До коментар #76 от "пусни си фб или инста":

    Хората в Русия имат доста права ,но единствено нямат право на глас и нямат право да избират президента си !!

    16:04 12.09.2026

  • 94 Проверихме

    1 5 Отговор

    До коментар #68 от "Всичко са факти мисирко":

    Откачалката е путински апологет.
    Аре у лево!

    Коментиран от #100

    16:04 12.09.2026

  • 95 ВВП

    1 1 Отговор
    Заравнявай болшевишкия град Киеф..!!.

    16:05 12.09.2026

  • 96 последната укра

    3 1 Отговор
    Цяла укрия протестира и търси да трича "героя" зелен гном, че ако нещата продължават така, то до година две укрия ще е с размерите на България и с толкова население, но като слушаш алчните еврасти и НАТОто така се получава, тва е доня мръсулиня и кая връхълъта да те спасят.

    16:05 12.09.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 ха ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #79 от "Че тоя зеления":

    Точно ти това да го пишеш при положение ,че путин е най корумпираният политик в сета буквално окрал цяла Русия е направо комично хахаха.Русофилските ибpицо наистина сте безУМСТВЕНИ същества хахаха

    16:07 12.09.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 На MaйkаТиПyткaта е

    0 0 Отговор

    До коментар #94 от "Проверихме":

    путински апологет.

    16:07 12.09.2026

  • 101 Зеленият тоталитарен вожд

    1 0 Отговор
    От януари 2026 до днес е бил в Украйна точно 17 дни!

    16:08 12.09.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Укpопия

    0 0 Отговор
    Така е Укрорайха има самозван Укрофюрер узорпатор!

    16:09 12.09.2026

  • 104 Казуар

    0 1 Отговор
    Тъкър, остава да кажеш, че Русия е демократична държава. И да кажеш, че Украйна е нападнала Русия.

    16:09 12.09.2026

  • 105 последната укра

    1 0 Отговор
    В Русия избират президент с избори, в укрия изборите са забранени, да има други партии също са забранени, ЕС режима подкрепя това, та къде викате е тоталитаризъм, златните тоалетни са живото доказателство.

    16:09 12.09.2026

  • 106 Артилерист

    0 0 Отговор
    Самата истина изречена смело от американски журналист. Всеки път когато има в коментарите ми нещо подобно за киевската хунта ме изтриват. Карлсън не е споменал, че в Украйна няма и свобода на ВОЛЕИЗЛЕЯНИЕТО, като мъжете насила се мобилизират и закарват неподготвени на предната линия на фронта, а сега се подготвя "правна" рамка за мобилизиране и на жените. То и самата европейска ръководна върхушка си е чиста диктатура. Вижте какво се случи в "демократична" Франция, в Румъния, в Германия. А в "демократична" България правителствата на Виденов, Станишев и Орешарски бяха пометени с организиран и платен евроатлантически сороски метеж...

    16:09 12.09.2026

  • 107 ВВП

    0 0 Отговор
    От Окрайната ше остане точно историческата земя на хахлята .Галиция ...РФ не бърза за никъде .Ресурсите са неизчерпаеми..Виж ,ракети няма .от 2022 ра.

    16:10 12.09.2026