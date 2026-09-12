Тъкър Карлсън: Украйна е тоталитарна държава

Украйна е тоталитарна държава. Американският журналист Тъкър Карлсън заяви това в интервю за RT „Украинското правителство е тоталитарно. Няма свобода на словото, няма свобода на движение и няма избран президент. Те забраниха най-голямата християнска деноминация в страната и хвърлят в затвора свещеници“, каза той.
Карлсън смята, че хората на Запад нямат представа какво се случва в Украйна. Той сподели история за среща, на която е присъствал с високообразовани хора във Великобритания. Оказа се, че тези хора са били искрено убедени, че Украйна е пъстра банда от борци за свобода.
Американският журналист подчерта, че само малък процент от населението на САЩ има някаква представа за реалното състояние на нещата в Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Опасна среща:
Путин също е в Ню Делхи и се срещна с Моди, министър-председател на Индия
Срещата на върха на БРИКС се провежда в Ню Делхи на 12 и 13 септември.
През последните пет години страните от БРИКС са формирали над 40%
от световния БВП, докато делът на Г-7 е бил 29%.
Още по-съществена е разликата в приноса към икономическия растеж:
почти половината от увеличението на световната икономика за този период
е дошло от държавите в БРИКС, срещу едва 18% от Г-7.
Коментиран от #10, #45, #55
15:13 12.09.2026
2 Ха ха ха
Коментиран от #18, #30, #31, #48, #85
15:13 12.09.2026
3 Айляк
Украйна е фашистка държава.
Коментиран от #17, #35, #82
15:13 12.09.2026
4 Зеленият бял нос
15:14 12.09.2026
5 Ивелин Михайлов
Коментиран от #36
15:14 12.09.2026
6 604
15:14 12.09.2026
7 Естествено че
15:14 12.09.2026
8 Тоа пък...
Щом и неграмотен американец вече трябва да ни е авторитет за очевидни неща, много сме паднали..
15:14 12.09.2026
9 Соломон
15:15 12.09.2026
10 Глупости
До коментар #1 от "Опасна среща:":Това от ТАСС ли го преписа
Коментиран от #41, #53
15:15 12.09.2026
11 И САЩ е реално
15:15 12.09.2026
12 Факт
15:16 12.09.2026
13 Това е целта на атлантическите нацисти
15:17 12.09.2026
14 Смешник
15:18 12.09.2026
15 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Само да напомним, че БНТ и БТВ са заличили от архивите си репортажите как бандеровците преди 12 години рушаха българските паметници там и заливаха хората говорещи на български език със синя боя. Също, при всяко подновяване на документите за самоличност те сменяха българските имена. Например, платената украинска емисарка Татяна има украинско име Тетяна, но това не пречи жълтопаветния планктон да финансира нейните изяви тук.
15:18 12.09.2026
16 !!!?
Коментиран от #20
15:19 12.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Смешник
До коментар #2 от "Ха ха ха":Е как ще е руски като беше в екипа на Тръмп Просто човека гледа реално нещата а не с широко затворени очи
15:21 12.09.2026
19 Уточнение
15:21 12.09.2026
20 Иван Димитров, санитар в Карлуково
До коментар #16 от "!!!?":Това същото го твърди един мой пациент от стая 112. Иначе е добро момче, но когато времето се затопли става много нервен. Той също иска да го пуснем от клиниката за да отиде на украинския фронт и да се сражава за Зеленски.
Коментиран от #32, #83, #86
15:21 12.09.2026
21 Това че
Коментиран от #25, #81
15:22 12.09.2026
22 Е,бравос
15:22 12.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 СССс
15:23 12.09.2026
25 Понеже Украйна е тестова територия
До коментар #21 от "Това че":за "нови и иновативни" атлантическо нацистки икономически модели които след година две най много и в Европа се прилагат. Че четете внимателно: Данък върху „допълнителни квадратни метри“ на жилища: Украинците трябва да платят почти 10 милиарда гривни на държавата (17:25 — 3 септември 2026 г. )...около 2,5 милиона души трябва да плащат данъци за апартаментите си. Това се равнява на 80 до 120 гривни за всеки „допълнителен“ квадратен метър.Според Данъчния кодекс, данъкът трябва да се плаща от всички собственици на жилища, чиято площ надвишава 60 квадратни метра за апартамент и 120 квадратни метра за жилищна сграда. Така че, ако човек притежава, да речем, апартамент с площ от 70 квадратни метра, тогава той трябва да плати данък за 10 „квадрата“.Самият данък се определя с решение на местните власти и може да възлиза на 1 до 1,5% от минималната работна заплата за данъчния период. През 2026 г. украинците ще плащат данък за 2025 г., когато минималната работна заплата е била 8000 гривни, което означава, че всеки „допълнителен“ квадратен метър ще струва от 80 до 120 гривни. По този начин данъкът за апартамент с площ от 70 квадратни метра ще бъде от 800 до 1200 гривни (10 „допълнителни“ квадрата, умножени по 80 или 120 гривни). Собствениците на апартаменти с площ над 300 квадратни метра или жилищни сгради с площ над 500 квадратни метра ще платят допълнителни 25 хиляди гривни....
Коментиран от #29, #62
15:24 12.09.2026
26 !!!?
15:25 12.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 гост
Коментиран от #39
15:27 12.09.2026
29 От 2027 -2028 и в цяла източна Европа
До коментар #25 от "Понеже Украйна е тестова територия":го чакайте пичоветова: Собственици на жилища, чиято площ надвишава 60 квадратни метра за апартамент или група от апартаменти по закон ще плащат по120 гривни за всеки „допълнителен“ квадратен метър.Те от година и нещо впрочем го плащат! Това се равнява на 2,32-2,5 Euro на всеки кв. метър над 60 кв.м ! Очаквайте това да се случи скоро и в България впрочем пичове с инвестиционните имоти, но сумата ще е значително по голяма за Европа ! ....На 100% ще се случи !
Коментиран от #37
15:27 12.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Жоро
До коментар #2 от "Ха ха ха":А такива от репки като тебе чии пропагандатори са а? Аре у лево,po мия
15:28 12.09.2026
32 !!!?
До коментар #20 от "Иван Димитров, санитар в Карлуково":Ти си пациент на Карлуково, а не санитар...така е с психарите Копейки !
Коментиран от #42
15:29 12.09.2026
33 Тъкър Карлсън, агент на Кремъл
Коментиран от #38
15:29 12.09.2026
34 Хахахаха
15:31 12.09.2026
35 Хахахаха
До коментар #3 от "Айляк":Дай критерии за фашистка държава, русоробе?
15:32 12.09.2026
36 Тука мнозинството писачи
До коментар #5 от "Ивелин Михайлов":са толкова тъпи, че сарказма са го разбрали като похвала за Русия.
Коментиран от #40, #75
15:32 12.09.2026
37 От 2027 -2028 и в цяла източна Европа
До коментар #29 от "От 2027 -2028 и в цяла източна Европа":Интересни факти....
През 2027 година украинските пенсионери щели да получават "най-малко" 4213 гривни на месец.. или цели 81,46 Euro ! Сега обаче малко статистика колеги : Средната пенсия в Украйна за 2013 г. е била приблизително 139 евро на месец. По официални данни на Пенсионния фонд на Украйна средният размер на една пенсия през 2013 г. възлиза на 1508,54 украински гривни (UAH). Изчислено спрямо средния обменен курс за същата година, който е бил около 10,83 гривни за 1 евро (или 1 гривна ≈ 0,0924 евро), сумата се равнява на посочената по-горе стойност. През 2013 г. минималната пенсия в Украйна е била точно 88 евро на месец при цени 11,6 пъти по евтини ...и забележете сега новина :Месечната карта за обществен транспорт ще струва 3656 UAH или 70,69 Euro....при пенсия от 81,46 Euro...
Коментиран от #89
15:32 12.09.2026
38 Соломон
До коментар #33 от "Тъкър Карлсън, агент на Кремъл":Гестапо приезжало к друзям в СССР учиться да строят концлагеря... В Русия днес е уставлено более от 110 паметника убийцу Сталину!!!! Достойные потомки своего вожда!
15:33 12.09.2026
39 Българин
До коментар #28 от "гост":Нормалните хора са руснаците, а ненормалните сте вие пепейките 💩
Коментиран от #50
15:33 12.09.2026
40 Ивелин Михайлов
До коментар #36 от "Тука мнозинството писачи":Пепейките сте толкова тпи,че само сарказъм ви се привижда!
15:34 12.09.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Точно обратното
До коментар #32 от "!!!?":Повечето от жълтoпаветните олигoфpени и феновете на ПП-ДБ са пълни тъпeйки, допускащи елементарни правописни грешки ако не пускат предварително подготвени коментари написани от ИИ.
Само като факт - на последните избори броят на гласувалите за ПП-ДБ е равен на личностите с ТЕЛК-ове за психични заболявания.
Коментиран от #54
15:35 12.09.2026
43 Веса
15:35 12.09.2026
44 Мая На Сандо
15:36 12.09.2026
45 да си го кажем
До коментар #1 от "Опасна среща:":Къде ги четеш тея лъжи и измишльотини бе смешен и лъжлив демагог ? Само икономиката на САЩ е по-голяма от на целия БРИКС взет заедно,а какво остава за Г-7 ?! В БРИКС са само някакви икономически джуджета заседнали в средата на миналия век.
15:36 12.09.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Тоя пен ДЕЛ
За Кви избори дума тоа ПЕН деларин?!? У йло БЕШЕ назначен БЕЗ- избори след ПРЕВРАТ у москал! АааааааХахахаха
От Макс 2 МАНДАТА според Конституцията, узурпира незаконно властта вече 27 год АааааааХахахаха
Коментиран от #51
15:36 12.09.2026
48 тъпун@№гер
До коментар #2 от "Ха ха ха":всички в Киев са по улиците стачкуват срещу любимия наркоман на тагаренко и гюров да не забравя гого лозанов топ сосорида нещо народа не иска зеления наркоман но нашите медии мълчат като стари моми - май и те са руски пропагандисти но нали си платен тъпу@№№$гер гледай инста или фб како се случва и не са няколко човека а са стотици хиляди промита ти главата за няколко шекела
Коментиран от #61
15:37 12.09.2026
49 Хохо Бохо
15:37 12.09.2026
50 РУСНАЦИТЕ БИЛИ НОРМАЛНИ
До коментар #39 от "Българин":Явно ти си по ненормален и тях .
Коментиран от #52, #56
15:38 12.09.2026
51 какво си написла ма тъ@@№пунгер
До коментар #47 от "Тоя пен ДЕЛ":платена курвамиризливадобре че ти си журналистка ядеш наденицата до картофите
15:38 12.09.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Хохо Бохо
До коментар #10 от "Глупости":От Блумбърг. Що питаш? Нямаш ли си гугле или АЛ???
15:39 12.09.2026
54 !!!?
До коментар #42 от "Точно обратното":Щом си в Карлуково на тебе и ТЕЛК не ти трябва...!
15:39 12.09.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Люк
Коментиран от #67
15:40 12.09.2026
59 Шафьоро
15:40 12.09.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 фашистки рашастан в изолация
До коментар #48 от "тъпун@№гер":В Украйна поне имат право на глас и стачки.Във фашистка русия ако си позволиш да излацеш мнение или несъгласие с режима директно те чака 15 години затвор или хвърляне от 8мия етаж !
Коментиран от #76
15:41 12.09.2026
62 ГРУ гайтанжиева
До коментар #25 от "Понеже Украйна е тестова територия":Много нескопосано. Не се хаби !
Това са лъжи от московската птопаганда, разпространявани от безполезни ... и д и о т и .
Коментиран от #68
15:41 12.09.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 По време на война
15:42 12.09.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Клоуна пусин 🤡💩
Коментиран от #70, #87
15:43 12.09.2026
67 абе то като си
До коментар #58 от "Люк":смениш пола от мъж на жена и всичко си идва на мястото -знам че от както си роден се чустваш жена затворена в мъжко тяло
15:43 12.09.2026
68 Всичко са факти мисирко
До коментар #62 от "ГРУ гайтанжиева":И то лесно проверими !
Коментиран от #94
15:44 12.09.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 от хормоните не можеш да
До коментар #66 от "Клоуна пусин 🤡💩":мислиш ти дори на себе си ня вярваш все икаш наденицата да е ядеш до картофите
15:46 12.09.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Хаха
15:47 12.09.2026
73 Мижи а те лажем
Ако не искаш,.. педофила ,..падаш от прозореца или ставаш " предател на Пу ткиновия МИР и СДО хваш у тю рмата или на фронта
Ееееедехееее
15:47 12.09.2026
74 Зеленият тоталитарен вожд
Коментиран от #79
15:49 12.09.2026
75 НЕ "мнозинството писачи"
До коментар #36 от "Тука мнозинството писачи":А "кухите атлантически тролчета" да сме по точни. 2 на брой!
15:52 12.09.2026
76 пусни си фб или инста
До коментар #61 от "фашистки рашастан в изолация":какво право на глас бре папу№няк нашите сороидни медии мълчат днес по улиците на Киев са стотици хиляди заради наркомана зеленски .ако имаха права на глас този доказан убиец и крадец щеше да е бесило
Коментиран от #93
15:52 12.09.2026
77 Синя София
15:55 12.09.2026
78 Това рисофилче защо не каже как е
Бил е в Русия и някой го преметнал, че е в Украйна.
🤣🤣🤣🤣
15:56 12.09.2026
79 Че тоя зеления
До коментар #74 от "Зеленият тоталитарен вожд":Е направо скъсаняк, ма Петушила! )))
Само имотите на Соло ВЬЕВ в Италия са за повече от 42 Милиона! ))
Ама хЕРОЙСКИ фърга Атомо по цел СВЕТ )))
Коментиран от #98
15:56 12.09.2026
80 Атлантичето не е стъпвало в Украйна
15:58 12.09.2026
81 Банкова сметка в Украйна
До коментар #21 от "Това че":По която повече от 9 месеца и един ден движение на средства е нямало се национализира. ... факт е също ! Ако инвалид или някой човек предостави банковата си пластина или парола за акаунт на съпруга или друг човек без нотариално заверено пълномощно и позволение от службите се осъжда на 4 години затвор... Беше с глоба но от миналата седмица е криминализирано и е затвор ....
Коментиран от #84
15:59 12.09.2026
82 не може да бъде
До коментар #3 от "Айляк":Не съм съгласен с Вас .по-лошо е -Украйна е една несъстояла се държава ...и затова всичко там сега е лишено от съдържание характерно за държава народност народ език писменост и т.н -Северна Македония в уголемен вид и с по-тежки увреждания!?
16:00 12.09.2026
83 Извинявай, копейче,
До коментар #20 от "Иван Димитров, санитар в Карлуково":копеят Иван дядо ли ти е?
Ти в кой клас си?
Ставаш за харема на Путин. Ще те пратим да се радваш.
16:00 12.09.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Знаем, но
До коментар #2 от "Ха ха ха":копейците помислиха че е неутрален и веднага се възпалиха.
Коментиран от #88
16:01 12.09.2026
86 хахахаха
До коментар #20 от "Иван Димитров, санитар в Карлуково":Хахахахах я се уточни сега, ти ли си санитаря в Карлуково или се мислиш за санитар, май само мислиш, че си санитар и затова си в Карлуково, по полека да не ти сложи истинския санитар усмирителната риза.
16:01 12.09.2026
87 Аз вярвам само на оземпика,
До коментар #66 от "Клоуна пусин 🤡💩":на най-големият русофоб в България и ваш спонсор с 10 евроцента на коментар -
Ивайло Мирчев, чийто баща е бил партиен секретар и доносник от ДС.
16:02 12.09.2026
88 последната укра
До коментар #85 от "Знаем, но":А ти копейка ли си, че така си се възпалил хахахахаха.
16:03 12.09.2026
89 Толкова.. колко да е ?
До коментар #37 от "От 2027 -2028 и в цяла източна Европа":Месечната карта за обществен транспорт в Киев ще струва 3656 UAH или 70,69 Euro....при пенсия от 81,46 Euro. Кличко каза че това била справедливата цена
16:03 12.09.2026
90 Цвете
16:03 12.09.2026
91 Кухата копейка
16:03 12.09.2026
92 ВВП
16:04 12.09.2026
93 русия ТЕРОРИСТ И ФАШИСТ НОМЕР ЕДНО
До коментар #76 от "пусни си фб или инста":Хората в Русия имат доста права ,но единствено нямат право на глас и нямат право да избират президента си !!
16:04 12.09.2026
94 Проверихме
До коментар #68 от "Всичко са факти мисирко":Откачалката е путински апологет.
Аре у лево!
Коментиран от #100
16:04 12.09.2026
95 ВВП
16:05 12.09.2026
96 последната укра
16:05 12.09.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 ха ха ха
До коментар #79 от "Че тоя зеления":Точно ти това да го пишеш при положение ,че путин е най корумпираният политик в сета буквално окрал цяла Русия е направо комично хахаха.Русофилските ибpицо наистина сте безУМСТВЕНИ същества хахаха
16:07 12.09.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 На MaйkаТиПyткaта е
До коментар #94 от "Проверихме":путински апологет.
16:07 12.09.2026
101 Зеленият тоталитарен вожд
16:08 12.09.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Укpопия
16:09 12.09.2026
104 Казуар
16:09 12.09.2026
105 последната укра
16:09 12.09.2026
106 Артилерист
16:09 12.09.2026
107 ВВП
16:10 12.09.2026