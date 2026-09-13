Крум Зарков: Илияна Йотова има всички основания да спечели президентските избори

Лидерът на БСП Крум Зарков очаква Илияна Йотова да се представи силно на предстоящите президентски избори и защити решението на социалистите да застанат зад нейната кандидатура.
Според Зарков Йотова има сериозни политически предимства и достатъчно опит, за да бъде успешен кандидат за държавен глава. БСП официално застана зад кандидатурата ѝ, като партията представя решението като част от стремежа си да има силно ляво политическо представителство.
Зарков поставя акцент и върху характера на предстоящата кампания. По думите му кандидатите трябва да говорят по същество за проблемите на България, вместо надпреварата да се превръща в състезание по политически образи и медийно присъствие.
БСП залага на Йотова
Социалистите виждат в Йотова кандидат, около когото може да бъде консолидиран левият електорат.
БСП официално посочва като аргументи дългогодишните отношения между партията и Йотова, както и оценката, че тя има реални шансове да спечели вота.
Президентските избори ще бъдат и важен тест за самата БСП под ръководството на Зарков. Той оглави партията през февруари, а предстоящият вот ще покаже дали социалистите успяват да възстановят политическото си влияние.
Президентската кампания
Към момента президентската надпревара вече придобива все по-ясни очертания. Сред основните кандидати е проевропейската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев, докато ГЕРБ избра да не издига собствен кандидат.
Именно решението на ГЕРБ е сред основните теми в политическите анализи през последните дни.
На този фон БСП се стреми да превърне кандидатурата на Йотова в една от централните оси на президентската кампания.
Зарков настоява изборите да бъдат използвани за сериозен разговор за бъдещето на страната, а не да се превръщат единствено в битка между политически лагери.
Президентският вот на 25 октомври се очертава като първия голям тест за новата политическа конфигурация в България.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой си
10:10 13.09.2026
2 Факти
Коментиран от #24
10:10 13.09.2026
3 Чорбара
10:11 13.09.2026
4 Какви основания
10:11 13.09.2026
5 Нали
10:12 13.09.2026
6 Сийка
10:13 13.09.2026
7 Внук
Коментиран от #12
10:14 13.09.2026
8 Димов и Шивиков
10:15 13.09.2026
9 Много
10:15 13.09.2026
10 Мнение
10:15 13.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 От къде
До коментар #7 от "Внук":Си сигурен?
Коментиран от #27
10:16 13.09.2026
13 ЧУБАКА ПРЕЗИДЕНТ АГЕЙЙЙННН
10:16 13.09.2026
14 Абе…
10:19 13.09.2026
15 Безумие
Коментиран от #25
10:20 13.09.2026
16 Лена
Лъжи, проповеди, много болно бъртвежи и
всичкото това за една гола чорба!
Зарков ти си новия Магаренко!
Кой ли вярва още на такива карти извън тестето? Ти си никой и забравен от народа!
10:20 13.09.2026
17 смях
10:20 13.09.2026
18 Абе
10:22 13.09.2026
19 Юлиан
Ше ти остане само риенето!
Ерген ли си или не случи на пиленца!
10:25 13.09.2026
20 Тоя Калъф ?
10:26 13.09.2026
21 Т. Ж казва ПРИЗЕМЯВАН приземяване,,, ..
10:27 13.09.2026
22 Сесесере
10:30 13.09.2026
23 Беро
10:30 13.09.2026
24 Това Само Доказва !
До коментар #2 от "Факти":Че нещата !
Вървят !
На Зле !
10:31 13.09.2026
25 РЕАЛИСТ
До коментар #15 от "Безумие":Не е заради него. Момчето се опира да спаси БСП от зулумите, които Зафиров и Добрев сътвориха. Това беше план на БОЙКО и Гергов. Създадоха Възраждане и измъкнаха гласовете от Нинова. Грешката беше в Нинова, тя не застана на ясни проруски позиции и електоратът я загърби, за сметка на Възраждане. Влизането в правителството на военолюбците от ППДБ и изнасянето на оръжие за Украйна от Нинова , заби последния пирон в ковчега на БСП.
10:33 13.09.2026
26 Да така е
10:41 13.09.2026
27 Споко
До коментар #12 от "От къде":Седмия не е сигурен в нищо. Просто по навик си оплюва всичко и всички.
10:44 13.09.2026
28 Политически труповр зарковци и йотовици
10:47 13.09.2026