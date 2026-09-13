Новини
България »
Крум Зарков: Илияна Йотова има всички основания да спечели президентските избори

Крум Зарков: Илияна Йотова има всички основания да спечели президентските избори

13 Септември, 2026 10:05, обновена 13 Септември, 2026 10:08 452 28

  • крум зарков-
  • бсп-
  • илияна йотова-
  • избори-
  • президент

Лидерът на БСП защити кандидатурата на държавния глава и призова президентската кампания да се съсредоточи върху важните за страната теми

Крум Зарков: Илияна Йотова има всички основания да спечели президентските избори - 1
Снимка: bTV
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лидерът на БСП Крум Зарков очаква Илияна Йотова да се представи силно на предстоящите президентски избори и защити решението на социалистите да застанат зад нейната кандидатура.

Според Зарков Йотова има сериозни политически предимства и достатъчно опит, за да бъде успешен кандидат за държавен глава. БСП официално застана зад кандидатурата ѝ, като партията представя решението като част от стремежа си да има силно ляво политическо представителство.

Зарков поставя акцент и върху характера на предстоящата кампания. По думите му кандидатите трябва да говорят по същество за проблемите на България, вместо надпреварата да се превръща в състезание по политически образи и медийно присъствие.

БСП залага на Йотова

Социалистите виждат в Йотова кандидат, около когото може да бъде консолидиран левият електорат.

БСП официално посочва като аргументи дългогодишните отношения между партията и Йотова, както и оценката, че тя има реални шансове да спечели вота.

Президентските избори ще бъдат и важен тест за самата БСП под ръководството на Зарков. Той оглави партията през февруари, а предстоящият вот ще покаже дали социалистите успяват да възстановят политическото си влияние.

Президентската кампания

Към момента президентската надпревара вече придобива все по-ясни очертания. Сред основните кандидати е проевропейската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев, докато ГЕРБ избра да не издига собствен кандидат.

Именно решението на ГЕРБ е сред основните теми в политическите анализи през последните дни.

На този фон БСП се стреми да превърне кандидатурата на Йотова в една от централните оси на президентската кампания.

Зарков настоява изборите да бъдат използвани за сериозен разговор за бъдещето на страната, а не да се превръщат единствено в битка между политически лагери.

Президентският вот на 25 октомври се очертава като първия голям тест за новата политическа конфигурация в България.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой си

    7 2 Отговор
    Охохохохооооооо

    10:10 13.09.2026

  • 2 Факти

    6 2 Отговор
    Крум Зарков: Илияна Йотова има всички основания да спечели президентските избори, особено с кандидатВицето

    Коментиран от #24

    10:10 13.09.2026

  • 3 Чорбара

    16 3 Отговор
    Същото ЛЕКЕ като майка му!

    10:11 13.09.2026

  • 4 Какви основания

    16 4 Отговор
    Прогресивни наркодилъри и адвокати на олигархията и мафията.

    10:11 13.09.2026

  • 5 Нали

    21 3 Отговор
    сте си от едно котило , на БКП , търтеи и вечно на гърба на държавата и на българския народ , както и на ЕС и от където падне , подържате се ! Само лъжи и вреди от всички ви !

    10:12 13.09.2026

  • 6 Сийка

    18 1 Отговор
    Крумчо, кога ще освободите офисите на Позитано 20?? Нямате законно право да сте там!!

    10:13 13.09.2026

  • 7 Внук

    16 2 Отговор
    на убиец ! Ей го , на !

    Коментиран от #12

    10:14 13.09.2026

  • 8 Димов и Шивиков

    7 2 Отговор
    Статуквото -Йотова получавате пак от същото довело ви до унищожение.

    10:15 13.09.2026

  • 9 Много

    7 1 Отговор
    Умно момче,ей.Как се сети кой ще спечели .

    10:15 13.09.2026

  • 10 Мнение

    9 5 Отговор
    Йотова е помилвала 28 престъпника срещу стотици хиляди евро под масата. Трябва да е в затвора, но нали е масонка, всичко може.

    10:15 13.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 От къде

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Внук":

    Си сигурен?

    Коментиран от #27

    10:16 13.09.2026

  • 13 ЧУБАКА ПРЕЗИДЕНТ АГЕЙЙЙННН

    4 2 Отговор
    НИИИКОГА. ТАА Е КОРУМПЕМАСОН ДО ПЕТИТЕ.... ВСИЧКИ МАСОНИ ТРЯА ДА СА НА ВЪЖЕТА И МИЛИАРДИТЕ ОКРАДЕНИ ОТ НАРОДА И ДЪРЖАВАТА КОНФИСКУВАНИ...

    10:16 13.09.2026

  • 14 Абе…

    3 2 Отговор
    …на хората им р все тая кой ше е президент на вечната колония!

    10:19 13.09.2026

  • 15 Безумие

    6 2 Отговор
    Крум Зарков заради такива като тебе БСП е под 4%!Това че ни съветваш да изберем Йотова говори много лошо за тебе защото тоя избор не е просто лош за България той е вреден!

    Коментиран от #25

    10:20 13.09.2026

  • 16 Лена

    8 1 Отговор
    Простичко момченце, няма да миряса, докато не се качи на магарето!
    Лъжи, проповеди, много болно бъртвежи и
    всичкото това за една гола чорба!
    Зарков ти си новия Магаренко!
    Кой ли вярва още на такива карти извън тестето? Ти си никой и забравен от народа!

    10:20 13.09.2026

  • 17 смях

    6 1 Отговор
    Крум реши да бяга преди вятъра, за да е добре после. И сгреши. Пак се хвана за гнилото. Момче младо, помисли преди да кажеш нещо, че пропадаш като политик.

    10:20 13.09.2026

  • 18 Абе

    7 0 Отговор
    Зарко, я кажи къ души котето на съседката.

    10:22 13.09.2026

  • 19 Юлиан

    5 0 Отговор
    Крумчо, Крумчо за кой ли се периш още, точно, като селски петел на бунище!
    Ше ти остане само риенето!
    Ерген ли си или не случи на пиленца!

    10:25 13.09.2026

  • 20 Тоя Калъф ?

    7 0 Отговор
    Пак Ли го Изкараха ?

    10:26 13.09.2026

  • 21 Т. Ж казва ПРИЗЕМЯВАН приземяване,,, ..

    1 0 Отговор
    Т. Ж казва ПРИЗЕМЯВАН приземяване,,, .. Народа приземен 40 години, а живковата номенклатура мултимилионери. А бойковата номенклатура няма ли участие? Коя е Бойковата? Тя е пипало от октоподът на живковата номенклатура. И няма празно. Всеки журналист, политик, дори по селата, са живкова номенклатура. И смениха Москва с Вашингтон, и Маркс с Милтън Фридман и Айн Ранд. Карбовски, Волгин, Дачков, са от такива номенклатурни семейства и го икраят за статуквото, за капитализма, агенти на статуквото - играят опозиция. (ако не се опитваш да опровергаеш знанията и позицията - мнение и убеждение, си лош човек - глупав човек - луд човек. Защото е лудост да живееш в заблуда и измислица, лъжа. Лошият, глупавият, лудият, живеят в лъжа. Ето защо не трябва да доказваш правотата си, а да доказваш - че грешиш.)

    10:27 13.09.2026

  • 22 Сесесере

    3 0 Отговор
    Основания има, а възможности има ли!

    10:30 13.09.2026

  • 23 Беро

    5 0 Отговор
    Йотовица, вдинатото юмруче Боташ, Гълъба на финансовата примка, както и многото реверсивни двигатели в България, правят всичко за пари, много пари!

    10:30 13.09.2026

  • 24 Това Само Доказва !

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    Че нещата !

    Вървят !

    На Зле !

    10:31 13.09.2026

  • 25 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Безумие":

    Не е заради него. Момчето се опира да спаси БСП от зулумите, които Зафиров и Добрев сътвориха. Това беше план на БОЙКО и Гергов. Създадоха Възраждане и измъкнаха гласовете от Нинова. Грешката беше в Нинова, тя не застана на ясни проруски позиции и електоратът я загърби, за сметка на Възраждане. Влизането в правителството на военолюбците от ППДБ и изнасянето на оръжие за Украйна от Нинова , заби последния пирон в ковчега на БСП.

    10:33 13.09.2026

  • 26 Да така е

    4 0 Отговор
    има всички основания да спечели президентските избори НО не го заслужава! И тя е атланрически паразит и нищо смислено в живота си не е направила. Посредствено журнале за кратко, секретарка асистент, два мандата в парламента, два мандата в европарламента, вицепрезидент и служебен президент. Бюджетен 100%-тов паразит и въздух под налягане. Дали това е "ляв човек бре Зарков? Дали ти мяса на пролетариат? Дали с народа нещо я обединява? Позор сте вие мили бивши съпартийци. Голям позор

    10:41 13.09.2026

  • 27 Споко

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "От къде":

    Седмия не е сигурен в нищо. Просто по навик си оплюва всичко и всички.

    10:44 13.09.2026

  • 28 Политически труповр зарковци и йотовици

    0 0 Отговор
    Соросоиди , масони, доносници и възкръснали политически трупове всеки ден вонящи от екраните на остарелите отдавна вече досадно пожълтели идейно и политически престъпни телевизионни боклуци - останали като фосили от времената на СИК, вис, агент Гоце, библиотекарския, СДС и Ран- ът

    10:47 13.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове