Крум Зарков: Илияна Йотова има всички основания да спечели президентските избори

Лидерът на БСП Крум Зарков очаква Илияна Йотова да се представи силно на предстоящите президентски избори и защити решението на социалистите да застанат зад нейната кандидатура.

Според Зарков Йотова има сериозни политически предимства и достатъчно опит, за да бъде успешен кандидат за държавен глава. БСП официално застана зад кандидатурата ѝ, като партията представя решението като част от стремежа си да има силно ляво политическо представителство.

Зарков поставя акцент и върху характера на предстоящата кампания. По думите му кандидатите трябва да говорят по същество за проблемите на България, вместо надпреварата да се превръща в състезание по политически образи и медийно присъствие.

БСП залага на Йотова

Социалистите виждат в Йотова кандидат, около когото може да бъде консолидиран левият електорат.

БСП официално посочва като аргументи дългогодишните отношения между партията и Йотова, както и оценката, че тя има реални шансове да спечели вота.

Президентските избори ще бъдат и важен тест за самата БСП под ръководството на Зарков. Той оглави партията през февруари, а предстоящият вот ще покаже дали социалистите успяват да възстановят политическото си влияние.

Президентската кампания

Към момента президентската надпревара вече придобива все по-ясни очертания. Сред основните кандидати е проевропейската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев, докато ГЕРБ избра да не издига собствен кандидат.

Именно решението на ГЕРБ е сред основните теми в политическите анализи през последните дни.

На този фон БСП се стреми да превърне кандидатурата на Йотова в една от централните оси на президентската кампания.

Зарков настоява изборите да бъдат използвани за сериозен разговор за бъдещето на страната, а не да се превръщат единствено в битка между политически лагери.

Президентският вот на 25 октомври се очертава като първия голям тест за новата политическа конфигурация в България.