На "Колежа" става горещо!

Ботев (Пловдив) приема Локомотив (Пловдив) в градското дерби, което е част от програмата на деветия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион "Христо Ботев" започва с първия съдийски сигнал на Никола Попов в 20:30 часа.

"Канарчетата" влизат в мача след победата срещу Арда в предишния кръг, когато момчетата на Станислав Генчев удариха с 3:2 тима на Александър Тунчев в Кърджали, след три поредни загуби. Резултатите на Ботев му отреждат място в средата на таблицата.

Локомотив също записа успех преди седмица - "смърфовете" спечелиха с 1:0 домакинството си на Черно море. Преди това футболистите на Душан Косич паднаха в четири поредни мача. Заради тези резултати "черно-белите" са на две точки от последното място във временното подреждане.

Интересно е, че в последните дни имаха изяви собствениците на двата пловдивски отбора - Илиян Филипов и Христо Крушарски. Първият поиска "жълто-черните" да се борят за всеки метър в дербито и накрая над града да се носи песента на "канарчетата". От своя страна Крушарски заяви в типичния си стил, че успехът в дербито е гарантиран за "черно-белите" от "Лаута".