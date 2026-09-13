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Социолози: ГЕРБ плаща политическа цена без кандидат, но това е по-малкият риск

Социолози: ГЕРБ плаща политическа цена без кандидат, но това е по-малкият риск

13 Септември, 2026 10:09, обновена 13 Септември, 2026 10:15 529 13

  • боряна димитрова-
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  • избори-
  • президент-
  • добромир живков

Боряна Димитрова и Добромир Живков анализираха президентската кампания и новата политическа ситуация

Социолози: ГЕРБ плаща политическа цена без кандидат, но това е по-малкият риск - 1
Снимка: bTV
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

ГЕРБ е била изправена пред две трудни решения при определянето на стратегията си за президентските избори и в крайна сметка е избрала да понесе политическата цена от това да не издигне собствен кандидат. Това коментира социологът Боряна Димитрова в ефира на bTV.

По думите ѝ другият вариант — партията да участва със собствен кандидат — е носел риск от сериозна електорална загуба, ако кандидатът ѝ остане трети.

„В единия случай плаща само политическата цена на неиздигането на кандидат“, посочи Димитрова. Според нея другата възможност е можела да доведе до по-сериозна електорална щета.

Къде ще отидат избирателите на ГЕРБ?

Един от най-интересните въпроси в предстоящата кампания е как ще се държи електоратът на ГЕРБ.

Димитрова определи избирателите на партията като „основното подвижно тяло“ в настоящите избори. Според нея е важно да се проследи дали част от тези избиратели ще се насочат към други политически сили.

По думите ѝ съществува и по-дългосрочен риск — част от избирателите на ГЕРБ да изградят трайна лоялност към други политически формации.

„Исторически момент“ за ГЕРБ

Добромир Живков определи ситуацията като исторически момент, тъй като ГЕРБ за първи път остава без собствен кандидат за президент.

Според него евентуална обща кандидатура на ГЕРБ и „Продължаваме промяната“ също би донесла негативи и за двете

Живков смята, че ако президентската кампания бъде доминирана от геополитически теми и политическо противопоставяне, това може да засили разделението ляво–дясно и да помогне на проевропейската двойка Гюров–Кандев при евентуален втори тур.

Истинският тест ще бъде по-късно

Боряна Димитрова смята, че настоящите политически ходове са само началото на процес, който ще покаже дали ГЕРБ успява да изгради нова стратегия.

„Развръзката ще дойде на местните избори“, посочи тя. Според социолога именно тогава ще се види по какъв начин настоящите решения ще се отразят върху електоралната тежест на партията.

Предстоящите президентски избори обаче ще бъдат първият голям тест за новата политическа конфигурация.

Особено важен ще бъде въпросът дали избирателите ще гласуват основно за личности и политически програми или вотът ще се превърне в своеобразен референдум за посоката на страната.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тиририрам

    8 0 Отговор
    Герболякът отече...

    10:17 13.09.2026

  • 2 Овчар

    5 1 Отговор
    Ненужни кърлежи и предсказатели които не осъзнават че технологиите могат да бъдат използвани срещу тях..! Аз лично чакам първия целунат..!

    10:18 13.09.2026

  • 3 Вижда се

    7 0 Отговор
    Няма герберист на високо ниво който да не е за в затвора.

    10:19 13.09.2026

  • 4 Красимир Петров

    7 0 Отговор
    С ГЕРБ е свършено

    10:20 13.09.2026

  • 5 Т. Ж казва ПРИЗЕМЯВАН приземяване,,, ..

    2 1 Отговор
    Т. Ж казва ПРИЗЕМЯВАН приземяване,,, .. Народа приземен 40 години, а живковата номенклатура мултимилионери. А бойковата номенклатура няма ли участие? Коя е Бойковата? Тя е пипало от октоподът на живковата номенклатура. И няма празно. Всеки журналист, политик, дори по селата, са живкова номенклатура. И смениха Москва с Вашингтон, и Маркс с Милтън Фридман и Айн Ранд. Карбовски, Волгин, Дачков, са от такива номенклатурни семейства и го икраят за статуквото, за капитализма, агенти на статуквото - играят опозиция. (ако не се опитваш да опровергаеш знанията и позицията - мнение и убеждение, си лош човек - глупав човек - луд човек. Защото е лудост да живееш в заблуда и измислица, лъжа. Лошият, глупавият, лудият, живеят в лъжа. Ето защо не трябва да доказваш правотата си, а да доказваш - че грешиш.)

    10:26 13.09.2026

  • 6 Плд

    4 0 Отговор
    Борисов се отказа защото щеше да лъсне с едни 150 000 гласа най-много! Той си знае че е свършен!

    10:28 13.09.2026

  • 7 Аре стига сте ни облъчвали бе всеки ден

    1 0 Отговор
    Герб та Герб...как Борисов щял еди какво си. Абе ония е за доживотен затвор бе!!! Какъв кандидат какво Герб бе???? Тия приключиха. Така е по сценарий.

    10:37 13.09.2026

  • 8 анонимен

    1 0 Отговор
    Може и да пестят пари. Май за президентски избори субсидии не се дават, така че защо да се охарчват след като техен кандидат няма да спечели.

    10:38 13.09.2026

  • 9 Зеления

    0 0 Отговор
    Живков смята, че ако президентската кампания бъде доминирана от геополитически теми "...ще помогне на проевропейската двойка Гюров–Кандев""

    И отново за кой ли път Маркет Линкс и Добромир Живков лъсват, че са агенция на ППДБ, защото само техен привърженик може да си присвои термина "проевропейска двойка", има още 15 кандидати за президент, не съм чул нито един от тях да призовава за излизане от ЕС.
    А БТВ, понеже лансират само Живков и неговата агенция са ясни....

    10:41 13.09.2026

  • 10 Малоумници изостанали във времената

    0 0 Отговор
    На СИК и ВИС...боклуци, няма нужда от вас, вашите телевизии и телевизионни остарели предавания , с които да губите времето на българите в технологични времена на ИИ с труповете на неграмотни мутри от 90-те

    10:43 13.09.2026

  • 11 МВР служител

    0 0 Отговор
    Борисов ще бъде арестуван за сутрешните новини. Алигбегова, Желязков , Дончев, теменужка, делянчо - в списъка Магнитски. "Професор" Константинов - броячът на мъртвите - на ГМ Димитров. Всички, които са придобили имот от Мартин Божанов - разследвани и имотите им национализирани. Разкопаване на двора и разбиване на стените на главанака от Банкя

    10:47 13.09.2026

  • 12 Социолог

    1 0 Отговор
    Сложете плюс за Ивелин Михайлов, сложете минус за Костадин костадинов да се преброим!

    10:47 13.09.2026

  • 13 Мнение

    0 0 Отговор
    Прасето Цацаров е виновен за тази свинщина. Скоро ще има поне 20 български "прокурора" в списъка Магнитски, а после и разследвани в делото за упражняване на непозволена превишена власт и нехайство на институциите

    10:49 13.09.2026

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