Русия увеличава броя на готовите за изстрелване ядрени бойни глави до 9-годишен връх

Русия увеличи броя на разположените си ядрени бойни глави за четвърта поредна година, с което броят им достигна най-високото ниво от 2017 г. насам. Това се посочва в годишния доклад на Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI), озаглавен „Световни ядрени сили“, цитиран от украинското издание nv.ua.
В доклада се отбелязва, че към януари 2026 г. ядреният арсенал на Русия се оценява на 5420 бойни глави. От тях 2604 са на склад, други 1020 са считани за пенсионирани, а 1796 са разположени на носители и са готови за употреба.
В доклада се подчертава, че броят на разположените руски бойни глави се е увеличил за четвърта поредна година. През 2022 г. те са били 1588, през 2023 г. – 1674, през 2024 г. – 1710, а през 2025 г. – 1718. В сравнение с 2020 г. броят им се е увеличил с приблизително 14%.
САЩ, които притежават един от най-големите ядрени арсенали в света, не са увеличили броя на разположените бойни глави през този период, като са останали приблизително 1770. Обединеното кралство и Франция имат съответно 120 и 280 бойни глави.
Междувременно Китай увеличи броя на разположените си бойни глави от 24 на 34, с общ арсенал от приблизително 620. Индия започна да разполага ядрени оръжия на своите ядрени подводници: през 2025 г. бяха разположени 12 бойни глави, а общият арсенал на страната се оценява на 190.
SIPRI изчислява, че руските сухопътни сили имат потенциал да разполагат до 1092 ядрени бойни глави. 892 от тях са разположени на междуконтинентални балистични ракети. Руският флот разполага и с 13 стратегически подводници, способни да носят общо 928 бойни глави. С две подводници, които са в процес на ремонт, 704 бойни глави са ефективно на разположение за разполагане.
Други 586 бойни глави са разположени от руската стратегическа авиация. SIPRI отбелязва, че след ударите на украинските отбранителни сили по руски авиобази през 2025 г., Русия е била принудена да премести значителен брой от своите стратегически бомбардировачи Ту-160/М и Ту-95МС на отдалечени летища, включително Белая, Дягилево и Оленя.
Експертите на института отбелязват, че докато общият брой на ядрените оръжия в световен мащаб намалява поради постепенното демонтиране на изведените от експлоатация бойни глави, броят на оперативно разположените ядрени бойни глави нараства ежегодно. SIPRI изчислява, че тази тенденция може да продължи и дори да се засили през следващите години.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кина
Коментиран от #29
16:13 12.09.2026
2 Люк
Коментиран от #7, #14, #27, #31, #48, #49
16:13 12.09.2026
3 Удри евраста с лопатЕто
16:15 12.09.2026
4 Розовото пони зеля
Коментиран от #67
16:16 12.09.2026
5 Герги
16:16 12.09.2026
6 Големи оворковци
Коментиран от #24
16:17 12.09.2026
7 Розовото пони зеля
До коментар #2 от "Люк":Ми европа и с това не може да се похвали, кво правим сега.
16:17 12.09.2026
8 Пич
Аа...!?
Ама как така няма кой да отиде, и да каже на Русия, че няма право на ядрено оръжие...?!
Коментиран от #16
16:18 12.09.2026
9 Опорка
Коментиран от #28
16:18 12.09.2026
10 млад еврас
16:18 12.09.2026
11 Друго не могат
Коментиран от #21
16:19 12.09.2026
12 млад еврас
16:19 12.09.2026
13 последната укра
Коментиран от #33
16:20 12.09.2026
14 Вземи и се образовай за да ти светне
До коментар #2 от "Люк":Електрическа крушка с нажежаема жичка: Александър Лодигин патентова крушка с въглеродна нишка през 1874 г., години преди Томас Едисон да я усъвършенства.
Коментиран от #37, #40
16:20 12.09.2026
15 Майката земя
16:20 12.09.2026
16 Смотан,
До коментар #8 от "Пич":Кажи на Великобритания и Франция да нямат ядрено оръжие,а?
Коментиран от #23, #26
16:20 12.09.2026
17 дискотека укрия
Коментиран от #19
16:20 12.09.2026
18 А вътрешни тоалетни
Коментиран от #25
16:21 12.09.2026
19 Ха ха
До коментар #17 от "дискотека укрия":Марш по кофите копейко гладна😄.
16:22 12.09.2026
20 az СВО Победа 81
16:22 12.09.2026
21 Мухахаха
До коментар #11 от "Друго не могат":А ти с дупе ли ще плашиш
16:23 12.09.2026
22 Бялджип
16:23 12.09.2026
23 смотан
До коментар #16 от "Смотан,":Ми като имат Великобритания и Франция ядрено оръжие що не се пробват ве смотан, общо 2те нямат и 100 ракети с малък обсег, те са направени когато Унгария, Чехия, България, Полша бяха соц и да възспрат нападение от там, едвам ще долетят до Москва ама преди тов ще ги свалят, че са стари, те англетата се пробваха да направят нови ама замалко не се самоизповзривиха на 2 пъти, та се закротнаха, едната ракета се върна направо към подводницата дето я изстреля а министъра вътре хахахахаха а е да се пробват де.
16:26 12.09.2026
24 Спокойно ве
До коментар #6 от "Големи оворковци":Най напред ослепителна светлина после вечна тишина
16:26 12.09.2026
25 Аве посрич
До коментар #18 от "А вътрешни тоалетни":Дрънкаш глупости
16:27 12.09.2026
26 Моля,
До коментар #16 от "Смотан,":Тъпите, които традиционно нищо не разбирате от това което казвам, да мълчите!!!
Тъоанарската ти реплика е позор за всички паветници, които са малко по умни от тебе, и разбират със срам, колко си праззз!!!
16:27 12.09.2026
27 Русия не се хвали
До коментар #2 от "Люк":само предупреждава..
16:28 12.09.2026
28 Ба бааааа
До коментар #9 от "Опорка":Пробвай ве меко дупе
16:28 12.09.2026
29 Румен Решетников
До коментар #1 от "Кина":И защо трябва да ме интересуват руските подводници, ватенка?
Ти интересуваш ли се къде са американските такива?
Коментиран от #38, #51
16:29 12.09.2026
30 Удри евраста с лопатЕто
16:29 12.09.2026
31 Море Земя и Небеса Путин цар е на света
До коментар #2 от "Люк":Аре ве !
16:31 12.09.2026
32 Нормално
16:31 12.09.2026
33 Копейкин Костя
До коментар #13 от "последната укра":Нали съдбата на Украйна беше решена още през 2022-ра, с началото на блицкрига?
Сега снова и решават съдбата, викаш? 😀
16:32 12.09.2026
34 Аре а не се будалкаме
А педофила от 12 год...ги поставя на Бойно дежурство и...пи ЗДЕЦ!?!? Ааааахахаха
От 19 86 год... монгольята НЕМАТ ядрен опит,.. целиот ядрен Арсенал е от 19 61 до 19 80 г.!!
76 % са дефектни и със изтекъл срок!
Коментиран от #55
16:32 12.09.2026
35 Иван
Коментиран от #43
16:32 12.09.2026
36 Какъв е изводът?
Това което не каза е, че ЕС ще бъде изпепелено.
Без България, разбира се, ако не бъде въвлечена във войната срещу Русия.
Във всеки случай, не се знае кой би преживял една дългогодишна ядрена зима.
Австрия и Швейцария също не биха преживели евентуална ядрена зима от порядъка на десетина години...
16:33 12.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Розовото пони зеля
До коментар #29 от "Румен Решетников":А що четеш тогава за руските ракети кво се увеличават и подготвят, кво те интересува, че даже и коментари пишеш, па не те интересувало, ма и за подводниците си прочел коментара, че и го коментираш па не те интересува, па и възпален го раздаваш ве еврасче, хахахаха смешник, нормално еврасче с малко мозъчни клетки.
Коментиран от #46
16:33 12.09.2026
39 последната укра
16:35 12.09.2026
40 Румен Решетников
До коментар #14 от "Вземи и се образовай за да ти светне":Абсалютно!
А Ленин измисля кирилицата, нали? 😀
16:36 12.09.2026
41 Ами има си
16:36 12.09.2026
42 Колективен руски крепостен
16:36 12.09.2026
43 Когато си глупав,
До коментар #35 от "Иван":мислиш си, че ще има свят след световна ядрена война.
Ще умреш както и всички останали ще умрем.
А с теб ще умре и последният изпържен евроатлантически мозък.
16:36 12.09.2026
44 Фактите говорят
Ааааахахаха
Когато Украйна се отказа от тях и стратегическите бомбардировачи,.. изведнъж станаха... БАНДЕРИ и Нацисти?!?
Ааааахахаха
А сега..23 монгольяк ядрени републики мляскат 13 год... украинските КУ ранаги
Ааааахахаха
Коментиран от #53
16:37 12.09.2026
45 Въпрос
16:37 12.09.2026
46 Румен Решетников
До коментар #38 от "Розовото пони зеля":Интересува ме единствено кога вие петолъчниците ще се преселите в Матушката си навсегда, ватенка!
Коментиран от #50, #56, #60
16:38 12.09.2026
47 А течаща вода
16:39 12.09.2026
48 Това, което твърдиш,
До коментар #2 от "Люк":защо те притеснява?
Да не си напълнил гащите с жълтопаветна субстанция?
16:39 12.09.2026
49 Море Земя и Небеса Путин цар е на света
До коментар #2 от "Люк":15 минути до болницата: хеликоптер на Националната служба за санитарна авиация ( летяша линейка ) кацна на магистрала „Дон“, за да спаси пострадал при пътнотранспортно произшествие.
Екипаж от Националната служба за въздушна бърза помощ на държавната корпорация „Ростех“ извърши спешна евакуация на пострадал при тежко пътнотранспортно произшествие директно от магистрала М4. Колата се блъсна в камион, преобърна се и след това се запали. 24-годишният мъж успя сам да се измъкне от горящата кабина, но получи множество наранявания.
Евакуацията беше усложнена от близостта на летището до въздушното пространство на летището. Контролният център на Националната служба за въздушна бърза помощ бързо се координира с летище „Домодедово“ и осигури на екипажа приоритетен коридор. Междувременно Държавната инспекция по безопасност на движението блокира потока на движение, за да може хеликоптерът да кацне директно на магистралата.
„Пациентът беше евакуиран при неблагоприятни метеорологични условия през нощта. Нашият екипаж кацна на участък от магистралата, ограден с пътни бариери. Тази евакуация беше до голяма степен възможна благодарение на маневреността на хеликоптера „Ансат“, който изисква само площадка за кацане от 15 на 15 метра. Веднага след като медицинският въртолет кацна, авиомедицинският екип от Регионалния център за медицинско управление на спешни случаи в Московска област започна работа“, отбеляза Виктор Кокорин, командир на хеликоптера „Ансат“ на НССА.
Коментиран от #52
16:40 12.09.2026
50 А вие, шестолъчките,
До коментар #46 от "Румен Решетников":които заработвате шекелите си в България, кога ще се изметете в Юдея?
Коментиран от #72
16:41 12.09.2026
51 Панелко
До коментар #29 от "Румен Решетников":Аз пък се интересувам само да ручам шкембе чорба и да изкарам някой цент от смъркача …
16:41 12.09.2026
52 Море Земя и Небеса Путин цар е на света
До коментар #49 от "Море Земя и Небеса Путин цар е на света":Лекарите прекараха 40 минути в стабилизиране на пострадалия на място, а полетът до болницата отне само 15 минути. В момента пациентът е под интензивно лечение. Именно в подобни ситуации НССА, Министерството на извънредните ситуации и Държавната инспекция по безопасност на движението редовно усъвършенстват координацията си. Когато всяка минута е от значение, само съвместната работа може да гарантира шанса на човек за оцеляване.
От 2018 г. НССА активно действа в Московска област. През това време в региона са извършени над 3000 полета, като е оказана помощ на над 3150 жители, включително 560 деца, 150 от които са бебета под една година.НССА извършва евакуации с помощта на хеликоптери Ми-8 и Ансат, произведени от холдинг „Руски вертолети“.
Ти ко имаш два италиански втора употреба купени за нови ,карат ВИПове до морето и обратно уж помагат ,аре бегай
16:41 12.09.2026
53 Пак ли глупавата опорка
До коментар #44 от "Фактите говорят":Украйна никога не е имала ЯО. С тролене изглеждате толкова жалко и показвате как Русия намачка пак фашизма! Ко ли ще разбереш от написаното! Цял живот ще лазиш!
Коментиран от #54, #70, #71, #84
16:42 12.09.2026
54 Хехехе
До коментар #53 от "Пак ли глупавата опорка":1650 Я. Бойни глави,.. пен ДЕЛ БЕЗ казармен
Хехехехе
Коментиран от #59, #73
16:43 12.09.2026
55 Въх къв
До коментар #34 от "Аре а не се будалкаме":капацитет умник на мама!? Мама един а ти зашие шса на 💩 ш на умник!? Кат Гюроф...
16:43 12.09.2026
56 Минувач
До коментар #46 от "Румен Решетников":Бегай при наркомана да победиш русите шекел панелен !
16:43 12.09.2026
57 ЯО не може
Коментиран от #77
16:44 12.09.2026
58 ХиХи
16:44 12.09.2026
59 Да бе
До коментар #54 от "Хехехе":С тролене изглеждаш глупаво. май го казахме вече. Вярно, че казах и, че цял живот ще лазиш. Познах.
16:45 12.09.2026
60 Мислител
До коментар #46 от "Румен Решетников":Слушай речите в Бундестага за Урсула и байрактарите и ще се осведомиш !
16:46 12.09.2026
61 Боби Баламата
Хахахаха
Коментиран от #78
16:46 12.09.2026
62 Станислав Петров
16:47 12.09.2026
63 оня с коня
Коментиран от #65
16:47 12.09.2026
64 Еми при тая мощ
16:48 12.09.2026
65 Защото глупав
До коментар #63 от "оня с коня":тази агресия бута света към ТСВ. Ко ли ти пука.
16:49 12.09.2026
66 Вовата
16:49 12.09.2026
67 А бе кух
До коментар #4 от "Розовото пони зеля":не е нужно да се правиш на такъв..................
16:49 12.09.2026
68 Сериозен ей
16:50 12.09.2026
69 койдазнай
16:50 12.09.2026
70 Последният софианец
До коментар #53 от "Пак ли глупавата опорка":Разбира се че имаше. Беше 3-та Ядрена Сила по брой на ядрени ракети и бойни глави!
Чети повече за да не ставаш за смях 👍😄
Коментиран от #81, #82, #83
16:51 12.09.2026
71 Слаб две
До коментар #53 от "Пак ли глупавата опорка":седни си !
Коментиран от #98
16:51 12.09.2026
72 А вие многоцветните
До коментар #50 от "А вие, шестолъчките,":Войници на смърко ли сте щели да ставате ? Бре , бре ! Гледам колкото повече русите размазват нацистите ( вчера германеца който коментира великата Урсула в Бундестага ) го каза по се издувате , пуснете въздуха бре !
Коментиран от #79
16:51 12.09.2026
73 Хехехе, Украйна е квазидържава
До коментар #54 от "Хехехе":От 31.12.1922 г. до 31.12.1991 г. като квазидържавата УССР.
От 01.12.1992 г. - като квазидържавата Украйна.
На квазидържавите не се полага ядрено оръжие. Такава е политиката на САЩ.
Коментиран от #76, #89
16:51 12.09.2026
74 Цвете
16:51 12.09.2026
75 На Ким ракетата
16:52 12.09.2026
76 Да се чете:
До коментар #73 от "Хехехе, Украйна е квазидържава":От 01.01.1992 г. Украйна отново е квазидържава.
16:53 12.09.2026
77 Има и друго
До коментар #57 от "ЯО не може":Най-ефективно е яо, ако удари центъра на приемането на решенията на противника! Това обикновено са столиците с президенти, правителство, щабове на армията и тн. При фронт над 1000 км е бизмислено, но ако оставиш противниковата армия без командване, без държава и без тил, то бързо си ги победил... Да се използва в градове е безсмислена история. Само ще ги изплашиш, но това няма да спре войната. Военни бази?.Да, има смисъл, но най-ефективно е наистина да им унищожиш върха на държавното и военното управление!!!
Коментиран от #91
16:53 12.09.2026
78 Атина Палада
До коментар #61 от "Боби Баламата":Ха-ха-ха
Разбира се че още превземат геройски Донбас!
Нито една Превзета Област и областен град.
Нито една изпълнена цел на педофила!
Факт
Коментиран от #86, #90
16:55 12.09.2026
79 Бъркаш адреса,
До коментар #72 от "А вие многоцветните":докато си бъркаш в задната дупка и си ближеш пръстите.
16:55 12.09.2026
80 През
16:55 12.09.2026
81 Май ти трябва да четеш
До коментар #70 от "Последният софианец":Украйна тогава не е била държава а област от Русия, та ядрените ракети в укрия си бяха руски, никой тогава не е водил укрия като 3та ядрена сила, по простата причина, че не е имало такава държава, то точно затова и руснаците си прибраха ракетите, всички западни държави бяха съгласни с това, че не им трябва новопоявила се държава и да сяда на масата на силните ядрени държави да им диктува правила, не им трябва още една Северна Корея демек.
Коментиран от #94, #104
16:55 12.09.2026
82 Буда
До коментар #70 от "Последният софианец":Ядрените оръжия ги произведе Русия чичко и после си го взе обратно ! Що сега бандерите не произведат ? Щото нямат нито технологията , нито ще разрешат на киевският терорист да се докосне до тях ! Що ли ?
Коментиран от #87, #96, #107
16:56 12.09.2026
83 Чети
До коментар #70 от "Последният софианец":ама не пропаганда за глупаци, ако не ти понася! Украйна е изкуствено създадена държава и на територията и останаха руски ракети. Опорките за глупаци само ги показват. :)))
Коментиран от #95
16:56 12.09.2026
84 Дединпръцкооо
До коментар #53 от "Пак ли глупавата опорка":Дай определение за фашизъм,че копейките го употребяват в коментарите си но не знаят какво е.За твое сведение Украйна имаше ЯО но го предаде на РФ по споразумение за което вероятно съжалява.
Коментиран от #93
16:56 12.09.2026
85 И пак отложиха
16:57 12.09.2026
86 А ти за девственица ли минаваш,
До коментар #78 от "Атина Палада":че все за педофили споменаваш?
Чакаш си педофила или си бабе сбъчкано?
Коментиран от #102
16:58 12.09.2026
87 На СССР
До коментар #82 от "Буда":всички ядрени специалисти,бяха украинци!
16:58 12.09.2026
88 Русия
17:00 12.09.2026
89 Цъ.. Пен ДЕЛ)))
До коментар #73 от "Хехехе, Украйна е квазидържава":Онаа гни лоч Мумията твърдеше,че СССР НЕМА НИЩО ОБЩО СЪС Царска Русия и отказа да изплати дълговете!
СССР ( 15 републики )..Ум ре бавно но мъ чи телно през 19 90.
През 19 91 г. Се създаде.
Монголяк ислямистката П едерация от 14 ислямистки и 8 монголоидни републики!!
Така че...У Л У С ... М У Х Ш А ,-- е на...35 год и... Фюрера ПЕ дал царува...27 г!!
ФАКТ
Ааааахахаха
Коментиран от #92
17:01 12.09.2026
90 Няма лошо
До коментар #78 от "Атина Палада":ама тролейки и откраднал ник, показваш само колко е жалък фашизма и отчаян от Русия. За теб няма да коментираме. Кражбата и лъжата е дъно в цигански коптор, но когато глупака го влече да е тиня, никой не може да го спре!
17:02 12.09.2026
91 Не случайно
До коментар #77 от "Има и друго":при война президентът на САЩ се намира на специален самолет който кръжи над гори и планини и от където води бойните действия чрез спътникова комуникация. Така е предполагам и в другите ядрени държави.
17:03 12.09.2026
92 Факт
До коментар #89 от "Цъ.. Пен ДЕЛ)))":Прав сте господине Пу ткин е педофил Масов убиец и фашистиздирван от Закона
17:03 12.09.2026
93 Ти го даваш с тролене :)))
До коментар #84 от "Дединпръцкооо":Троленето, лъжите и денонощната евтина и глупава пропаганда срещу Русия перфектно показват фашизма. Гадно, но факт! :))
17:04 12.09.2026
94 УССР ... област?
До коментар #81 от "Май ти трябва да четеш":Хихихихи
Не грамотен петушок
Хихихихи
ЧетИ повече Мало умнико
Коментиран от #100
17:05 12.09.2026
95 Ти чети!
До коментар #83 от "Чети":Явно пропагандата за глупаци те подхранва.Украйна като държава съществува много преди Русия.Това че Украйна е била съюзна република от състава сесесере не я прави собственост на РФ.
Коментиран от #105
17:06 12.09.2026
96 Не ...пе деРусия
До коментар #82 от "Буда":А... СССР, лепилар Де БИЛЕН )))
17:06 12.09.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 С тролене все ще си на 2
До коментар #71 от "Слаб две":Въпроса е, че не осъзнаваш, че изглеждаш глупаво с тролене. Това е трагедията!
17:08 12.09.2026
99 Неразбрал….
Коментиран от #108
17:08 12.09.2026
100 Друг
До коментар #94 от "УССР ... област?":Троловете на нацидтите сте изгубили ума …
Коментиран от #106
17:08 12.09.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Атина Палада
До коментар #86 от "А ти за девственица ли минаваш,":Моя ли е вината,че педофила целува коремчетата на малките момченца?
Как се наричат такива у роди по Света?
17:10 12.09.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Хи хи хи хи
До коментар #81 от "Май ти трябва да четеш":Чети коментар 94 по 20 пъти на ден най малко един месец...........без големи паузи........................
17:10 12.09.2026
105 Не казах ли
До коментар #95 от "Ти чети!":че с тролене изглаждате освен глупаво и жалко. та и историята пренаписахте. Тая Русия ви съсипа фашистите! :))
17:10 12.09.2026
106 ЧетИ не грамотнико
До коментар #100 от "Друг":ЧетИ!
Мало умието НЕ Е ПОВОД ЗА ГОРДОСТ
Хихихихи
17:11 12.09.2026
107 Украйна е заявила,
До коментар #82 от "Буда":че ако РФ използва ЯО срещу тях те ще бомбандират всички над 30 реактора на 11 руски АЕЦ с дронове и ракети. Едни 30 Чернобила ще подействат отрезвяващо дори за Медведев. Първата цел ще е (предполагам) Ленинградската АЕЦ с 3 реактора. Да видим как се евакуира Питер, това не е Припят. Затова на Украйна не ѝ трябва ЯО.
17:12 12.09.2026
108 То е ясно
До коментар #99 от "Неразбрал….":Ракети, дронове, муниции, артилерия... всичко е от С.Корея, Китай, Иран
Ту пой?
17:13 12.09.2026