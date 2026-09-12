Русия увеличава броя на готовите за изстрелване ядрени бойни глави до 9-годишен връх

Русия увеличи броя на разположените си ядрени бойни глави за четвърта поредна година, с което броят им достигна най-високото ниво от 2017 г. насам. Това се посочва в годишния доклад на Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI), озаглавен „Световни ядрени сили“, цитиран от украинското издание nv.ua.

В доклада се отбелязва, че към януари 2026 г. ядреният арсенал на Русия се оценява на 5420 бойни глави. От тях 2604 са на склад, други 1020 са считани за пенсионирани, а 1796 са разположени на носители и са готови за употреба.

В доклада се подчертава, че броят на разположените руски бойни глави се е увеличил за четвърта поредна година. През 2022 г. те са били 1588, през 2023 г. – 1674, през 2024 г. – 1710, а през 2025 г. – 1718. В сравнение с 2020 г. броят им се е увеличил с приблизително 14%.

САЩ, които притежават един от най-големите ядрени арсенали в света, не са увеличили броя на разположените бойни глави през този период, като са останали приблизително 1770. Обединеното кралство и Франция имат съответно 120 и 280 бойни глави.

Междувременно Китай увеличи броя на разположените си бойни глави от 24 на 34, с общ арсенал от приблизително 620. Индия започна да разполага ядрени оръжия на своите ядрени подводници: през 2025 г. бяха разположени 12 бойни глави, а общият арсенал на страната се оценява на 190.

SIPRI изчислява, че руските сухопътни сили имат потенциал да разполагат до 1092 ядрени бойни глави. 892 от тях са разположени на междуконтинентални балистични ракети. Руският флот разполага и с 13 стратегически подводници, способни да носят общо 928 бойни глави. С две подводници, които са в процес на ремонт, 704 бойни глави са ефективно на разположение за разполагане.

Други 586 бойни глави са разположени от руската стратегическа авиация. SIPRI отбелязва, че след ударите на украинските отбранителни сили по руски авиобази през 2025 г., Русия е била принудена да премести значителен брой от своите стратегически бомбардировачи Ту-160/М и Ту-95МС на отдалечени летища, включително Белая, Дягилево и Оленя.

Експертите на института отбелязват, че докато общият брой на ядрените оръжия в световен мащаб намалява поради постепенното демонтиране на изведените от експлоатация бойни глави, броят на оперативно разположените ядрени бойни глави нараства ежегодно. SIPRI изчислява, че тази тенденция може да продължи и дори да се засили през следващите години.