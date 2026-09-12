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Русия увеличава броя на готовите за изстрелване ядрени бойни глави до 9-годишен връх

Русия увеличава броя на готовите за изстрелване ядрени бойни глави до 9-годишен връх

12 Септември, 2026 16:11 1 099 108

  • ядрени бойни глави-
  • русия-
  • сащ-
  • швеция-
  • доклад

Към януари 2026 г. ядреният арсенал на Русия се оценява на 5420 бойни глави

Русия увеличава броя на готовите за изстрелване ядрени бойни глави до 9-годишен връх - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Русия увеличи броя на разположените си ядрени бойни глави за четвърта поредна година, с което броят им достигна най-високото ниво от 2017 г. насам. Това се посочва в годишния доклад на Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI), озаглавен „Световни ядрени сили“, цитиран от украинското издание nv.ua.

В доклада се отбелязва, че към януари 2026 г. ядреният арсенал на Русия се оценява на 5420 бойни глави. От тях 2604 са на склад, други 1020 са считани за пенсионирани, а 1796 са разположени на носители и са готови за употреба.

В доклада се подчертава, че броят на разположените руски бойни глави се е увеличил за четвърта поредна година. През 2022 г. те са били 1588, през 2023 г. – 1674, през 2024 г. – 1710, а през 2025 г. – 1718. В сравнение с 2020 г. броят им се е увеличил с приблизително 14%.

САЩ, които притежават един от най-големите ядрени арсенали в света, не са увеличили броя на разположените бойни глави през този период, като са останали приблизително 1770. Обединеното кралство и Франция имат съответно 120 и 280 бойни глави.

Междувременно Китай увеличи броя на разположените си бойни глави от 24 на 34, с общ арсенал от приблизително 620. Индия започна да разполага ядрени оръжия на своите ядрени подводници: през 2025 г. бяха разположени 12 бойни глави, а общият арсенал на страната се оценява на 190.

SIPRI изчислява, че руските сухопътни сили имат потенциал да разполагат до 1092 ядрени бойни глави. 892 от тях са разположени на междуконтинентални балистични ракети. Руският флот разполага и с 13 стратегически подводници, способни да носят общо 928 бойни глави. С две подводници, които са в процес на ремонт, 704 бойни глави са ефективно на разположение за разполагане.

Други 586 бойни глави са разположени от руската стратегическа авиация. SIPRI отбелязва, че след ударите на украинските отбранителни сили по руски авиобази през 2025 г., Русия е била принудена да премести значителен брой от своите стратегически бомбардировачи Ту-160/М и Ту-95МС на отдалечени летища, включително Белая, Дягилево и Оленя.

Експертите на института отбелязват, че докато общият брой на ядрените оръжия в световен мащаб намалява поради постепенното демонтиране на изведените от експлоатация бойни глави, броят на оперативно разположените ядрени бойни глави нараства ежегодно. SIPRI изчислява, че тази тенденция може да продължи и дори да се засили през следващите години.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    8 3 Отговор
    Какво не ви казват..! Никой не знае какво предстой през зимата и КЪДЕ СА РУСКИТЕ ПОДВОДНИЦИ..?

    Коментиран от #29

    16:13 12.09.2026

  • 2 Люк

    14 15 Отговор
    Русия може да се похвали само неща с които да убива.

    Коментиран от #7, #14, #27, #31, #48, #49

    16:13 12.09.2026

  • 3 Удри евраста с лопатЕто

    8 5 Отговор
    ЕС ни може да увеличи ни да намали, затова просто пляскат с бузки джавкат палетата.

    16:15 12.09.2026

  • 4 Розовото пони зеля

    7 6 Отговор
    А ве, в Давос зелевия гном що каза на "лидерите" еврасти, нещастници от които нищо не зависи, нито пари нито оръжие имат да ми дадат, що така, нали прегръдки, целувки, пипане по дупките и сега нещастници.

    Коментиран от #67

    16:16 12.09.2026

  • 5 Герги

    5 2 Отговор
    При тази държава, друго не можеш да прочетеш...

    16:16 12.09.2026

  • 6 Големи оворковци

    5 3 Отговор
    Приматите пак се перчат .

    Коментиран от #24

    16:17 12.09.2026

  • 7 Розовото пони зеля

    8 4 Отговор

    До коментар #2 от "Люк":

    Ми европа и с това не може да се похвали, кво правим сега.

    16:17 12.09.2026

  • 8 Пич

    7 5 Отговор
    А...!!!
    Аа...!?
    Ама как така няма кой да отиде, и да каже на Русия, че няма право на ядрено оръжие...?!

    Коментиран от #16

    16:18 12.09.2026

  • 9 Опорка

    4 1 Отговор
    Айде, няма ли желаещи веднъж за винаги да приключат Русия?

    Коментиран от #28

    16:18 12.09.2026

  • 10 млад еврас

    5 3 Отговор
    Мръсулка така оправи армията на Германия като министър, че сега се налага да се превъоръжават, изгониха я и я разследват за корупция, така оправи и ЕС режима та целия фалира и я разследват за корупция, така оправя сега и укрите та не останаха и държавата им е унищожена, дали ще я разследват за корупция. С мръсулка да те оправя и спасява врагове не ти трябват.

    16:18 12.09.2026

  • 11 Друго не могат

    5 8 Отговор
    Дай им на крепостните да плашат с бомби и ракети

    Коментиран от #21

    16:19 12.09.2026

  • 12 млад еврас

    5 3 Отговор
    Заместничката на кая върхълъта, белен мартинес призна най накрая, че ЕС режима е във война със Русия, „Работата е там, че ние сме във война с Русия“, каза тя в интервю за испанския вестник El Pais, сега вече имаме и признание кой предизвика войната и кого да обвинявате за избитите на фронта и фалиралия ЕС.

    16:19 12.09.2026

  • 13 последната укра

    6 3 Отговор
    Съдбата на укрия вече е решена, на слаб и задлъжнял ЕС не му трябва силна укрия при загуба, че укрите като разберат кой е виновен за съдбата им, ще искат отмъщение и тогава дупe да им е яко на еврастите, вече е ясно, че губят и няма как да обърнат хода на войната, но ЕС ще ги захранва до последната укра или след войната няма да има никакви шансове, укрите трябва да излязат от тази война колкото България по територия и население, затова до последната укра казва ЕС режима.

    Коментиран от #33

    16:20 12.09.2026

  • 14 Вземи и се образовай за да ти светне

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Люк":

    Електрическа крушка с нажежаема жичка: Александър Лодигин патентова крушка с въглеродна нишка през 1874 г., години преди Томас Едисон да я усъвършенства.

    Коментиран от #37, #40

    16:20 12.09.2026

  • 15 Майката земя

    3 0 Отговор
    Дали ще стигнат тези глави,не са ли малко.

    16:20 12.09.2026

  • 16 Смотан,

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Кажи на Великобритания и Франция да нямат ядрено оръжие,а?

    Коментиран от #23, #26

    16:20 12.09.2026

  • 17 дискотека укрия

    4 3 Отговор
    Ааа вееее еврасчета еееее, укрииии еееее, Киев ееееее, Одеса ееееее готови ли сте за нощна дискотека и тая вечерррр, нощес за вашето настроение и кеффффф ееееее ще се погрижи DJ искандерррррр еееееееее с подгряваща група шахед ееееееее.

    Коментиран от #19

    16:20 12.09.2026

  • 18 А вътрешни тоалетни

    1 1 Отговор
    когИ?

    Коментиран от #25

    16:21 12.09.2026

  • 19 Ха ха

    2 3 Отговор

    До коментар #17 от "дискотека укрия":

    Марш по кофите копейко гладна😄.

    16:22 12.09.2026

  • 20 az СВО Победа 81

    6 2 Отговор
    Имат, могат, увеличават!

    16:22 12.09.2026

  • 21 Мухахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Друго не могат":

    А ти с дупе ли ще плашиш

    16:23 12.09.2026

  • 22 Бялджип

    5 2 Отговор
    Европа упорито се готви да напада Русия. Русия трябва да стои и чака да я разпилеят ли? Плюс това НАТО иска да разположи ядрени ракети във Финландия, Полша, дори в Прибалтика?!..Е;;;?

    16:23 12.09.2026

  • 23 смотан

    4 4 Отговор

    До коментар #16 от "Смотан,":

    Ми като имат Великобритания и Франция ядрено оръжие що не се пробват ве смотан, общо 2те нямат и 100 ракети с малък обсег, те са направени когато Унгария, Чехия, България, Полша бяха соц и да възспрат нападение от там, едвам ще долетят до Москва ама преди тов ще ги свалят, че са стари, те англетата се пробваха да направят нови ама замалко не се самоизповзривиха на 2 пъти, та се закротнаха, едната ракета се върна направо към подводницата дето я изстреля а министъра вътре хахахахаха а е да се пробват де.

    16:26 12.09.2026

  • 24 Спокойно ве

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Големи оворковци":

    Най напред ослепителна светлина после вечна тишина

    16:26 12.09.2026

  • 25 Аве посрич

    0 3 Отговор

    До коментар #18 от "А вътрешни тоалетни":

    Дрънкаш глупости

    16:27 12.09.2026

  • 26 Моля,

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Смотан,":

    Тъпите, които традиционно нищо не разбирате от това което казвам, да мълчите!!!
    Тъоанарската ти реплика е позор за всички паветници, които са малко по умни от тебе, и разбират със срам, колко си праззз!!!

    16:27 12.09.2026

  • 27 Русия не се хвали

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Люк":

    само предупреждава..

    16:28 12.09.2026

  • 28 Ба бааааа

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Опорка":

    Пробвай ве меко дупе

    16:28 12.09.2026

  • 29 Румен Решетников

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Кина":

    И защо трябва да ме интересуват руските подводници, ватенка?
    Ти интересуваш ли се къде са американските такива?

    Коментиран от #38, #51

    16:29 12.09.2026

  • 30 Удри евраста с лопатЕто

    4 4 Отговор
    Ми ша увеличават я, имат пара угаждат си, евраста беден кат църковна мишка му остава само да цвърка и мърка.

    16:29 12.09.2026

  • 31 Море Земя и Небеса Путин цар е на света

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Люк":

    Аре ве !

    16:31 12.09.2026

  • 32 Нормално

    3 3 Отговор
    С фашизма и агресията срещу Русия, трябва да е силна.

    16:31 12.09.2026

  • 33 Копейкин Костя

    4 3 Отговор

    До коментар #13 от "последната укра":

    Нали съдбата на Украйна беше решена още през 2022-ра, с началото на блицкрига?
    Сега снова и решават съдбата, викаш? 😀

    16:32 12.09.2026

  • 34 Аре а не се будалкаме

    3 5 Отговор
    13 ...НЕ успешни опита със ...САТАНА!
    А педофила от 12 год...ги поставя на Бойно дежурство и...пи ЗДЕЦ!?!? Ааааахахаха
    От 19 86 год... монгольята НЕМАТ ядрен опит,.. целиот ядрен Арсенал е от 19 61 до 19 80 г.!!
    76 % са дефектни и със изтекъл срок!

    Коментиран от #55

    16:32 12.09.2026

  • 35 Иван

    6 5 Отговор
    Тези умрели от глад само за бомби мислят няма ли някой да им хвърли една на тях светът ще стане по добро място за живеене

    Коментиран от #43

    16:32 12.09.2026

  • 36 Какъв е изводът?

    6 3 Отговор
    Както каза Лавров, ако ЕС (НАТО) започне война срещу Русия, войната ще бъде много кратка.

    Това което не каза е, че ЕС ще бъде изпепелено.

    Без България, разбира се, ако не бъде въвлечена във войната срещу Русия.

    Във всеки случай, не се знае кой би преживял една дългогодишна ядрена зима.

    Австрия и Швейцария също не биха преживели евентуална ядрена зима от порядъка на десетина години...

    16:33 12.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Розовото пони зеля

    6 2 Отговор

    До коментар #29 от "Румен Решетников":

    А що четеш тогава за руските ракети кво се увеличават и подготвят, кво те интересува, че даже и коментари пишеш, па не те интересувало, ма и за подводниците си прочел коментара, че и го коментираш па не те интересува, па и възпален го раздаваш ве еврасче, хахахаха смешник, нормално еврасче с малко мозъчни клетки.

    Коментиран от #46

    16:33 12.09.2026

  • 39 последната укра

    5 3 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 8ма седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    16:35 12.09.2026

  • 40 Румен Решетников

    2 4 Отговор

    До коментар #14 от "Вземи и се образовай за да ти светне":

    Абсалютно!
    А Ленин измисля кирилицата, нали? 😀

    16:36 12.09.2026

  • 41 Ами има си

    3 1 Отговор
    готви си ги! Ха сега да видим F16 бл.70 вход4о4 какво може!?

    16:36 12.09.2026

  • 42 Колективен руски крепостен

    5 1 Отговор
    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    16:36 12.09.2026

  • 43 Когато си глупав,

    5 2 Отговор

    До коментар #35 от "Иван":

    мислиш си, че ще има свят след световна ядрена война.

    Ще умреш както и всички останали ще умрем.

    А с теб ще умре и последният изпържен евроатлантически мозък.

    16:36 12.09.2026

  • 44 Фактите говорят

    6 4 Отговор
    Докато Украйна имаше 1650 Я.Бойни глави,.. пе Дофила пиздоглаз ги наричаше.. услужливо БРАТЯ и стоеше гордо на...кол ене!
    Ааааахахаха
    Когато Украйна се отказа от тях и стратегическите бомбардировачи,.. изведнъж станаха... БАНДЕРИ и Нацисти?!?
    Ааааахахаха
    А сега..23 монгольяк ядрени републики мляскат 13 год... украинските КУ ранаги
    Ааааахахаха

    Коментиран от #53

    16:37 12.09.2026

  • 45 Въпрос

    5 3 Отговор
    Защо демократичната ви медия не покаже речите в Германският парламент по адрес на Урсула и си траете ? Нещо за ядрените бойни глави на демократите ? Тишина !

    16:37 12.09.2026

  • 46 Румен Решетников

    2 5 Отговор

    До коментар #38 от "Розовото пони зеля":

    Интересува ме единствено кога вие петолъчниците ще се преселите в Матушката си навсегда, ватенка!

    Коментиран от #50, #56, #60

    16:38 12.09.2026

  • 47 А течаща вода

    3 1 Отговор
    когИ?

    16:39 12.09.2026

  • 48 Това, което твърдиш,

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Люк":

    защо те притеснява?

    Да не си напълнил гащите с жълтопаветна субстанция?

    16:39 12.09.2026

  • 49 Море Земя и Небеса Путин цар е на света

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Люк":

    15 минути до болницата: хеликоптер на Националната служба за санитарна авиация ( летяша линейка ) кацна на магистрала „Дон“, за да спаси пострадал при пътнотранспортно произшествие.

    Екипаж от Националната служба за въздушна бърза помощ на държавната корпорация „Ростех“ извърши спешна евакуация на пострадал при тежко пътнотранспортно произшествие директно от магистрала М4. Колата се блъсна в камион, преобърна се и след това се запали. 24-годишният мъж успя сам да се измъкне от горящата кабина, но получи множество наранявания.

    Евакуацията беше усложнена от близостта на летището до въздушното пространство на летището. Контролният център на Националната служба за въздушна бърза помощ бързо се координира с летище „Домодедово“ и осигури на екипажа приоритетен коридор. Междувременно Държавната инспекция по безопасност на движението блокира потока на движение, за да може хеликоптерът да кацне директно на магистралата.

    „Пациентът беше евакуиран при неблагоприятни метеорологични условия през нощта. Нашият екипаж кацна на участък от магистралата, ограден с пътни бариери. Тази евакуация беше до голяма степен възможна благодарение на маневреността на хеликоптера „Ансат“, който изисква само площадка за кацане от 15 на 15 метра. Веднага след като медицинският въртолет кацна, авиомедицинският екип от Регионалния център за медицинско управление на спешни случаи в Московска област започна работа“, отбеляза Виктор Кокорин, командир на хеликоптера „Ансат“ на НССА.

    Коментиран от #52

    16:40 12.09.2026

  • 50 А вие, шестолъчките,

    4 2 Отговор

    До коментар #46 от "Румен Решетников":

    които заработвате шекелите си в България, кога ще се изметете в Юдея?

    Коментиран от #72

    16:41 12.09.2026

  • 51 Панелко

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Румен Решетников":

    Аз пък се интересувам само да ручам шкембе чорба и да изкарам някой цент от смъркача …

    16:41 12.09.2026

  • 52 Море Земя и Небеса Путин цар е на света

    1 2 Отговор

    До коментар #49 от "Море Земя и Небеса Путин цар е на света":

    Лекарите прекараха 40 минути в стабилизиране на пострадалия на място, а полетът до болницата отне само 15 минути. В момента пациентът е под интензивно лечение. Именно в подобни ситуации НССА, Министерството на извънредните ситуации и Държавната инспекция по безопасност на движението редовно усъвършенстват координацията си. Когато всяка минута е от значение, само съвместната работа може да гарантира шанса на човек за оцеляване.

    От 2018 г. НССА активно действа в Московска област. През това време в региона са извършени над 3000 полета, като е оказана помощ на над 3150 жители, включително 560 деца, 150 от които са бебета под една година.НССА извършва евакуации с помощта на хеликоптери Ми-8 и Ансат, произведени от холдинг „Руски вертолети“.

    Ти ко имаш два италиански втора употреба купени за нови ,карат ВИПове до морето и обратно уж помагат ,аре бегай

    16:41 12.09.2026

  • 53 Пак ли глупавата опорка

    6 5 Отговор

    До коментар #44 от "Фактите говорят":

    Украйна никога не е имала ЯО. С тролене изглеждате толкова жалко и показвате как Русия намачка пак фашизма! Ко ли ще разбереш от написаното! Цял живот ще лазиш!

    Коментиран от #54, #70, #71, #84

    16:42 12.09.2026

  • 54 Хехехе

    2 3 Отговор

    До коментар #53 от "Пак ли глупавата опорка":

    1650 Я. Бойни глави,.. пен ДЕЛ БЕЗ казармен
    Хехехехе

    Коментиран от #59, #73

    16:43 12.09.2026

  • 55 Въх къв

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "Аре а не се будалкаме":

    капацитет умник на мама!? Мама един а ти зашие шса на 💩 ш на умник!? Кат Гюроф...

    16:43 12.09.2026

  • 56 Минувач

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Румен Решетников":

    Бегай при наркомана да победиш русите шекел панелен !

    16:43 12.09.2026

  • 57 ЯО не може

    3 2 Отговор
    да се употреби срещу дворцов преврат, пуч, демонстрации, цветни и черно-бели революции, партизанско движение, конспирации и диверсии. На предния фронт също където се стрелят с леко оръжие и ръкопашен бой, не може и срещу батареи и дивизиони. Противниковата армия има противоатомни укрития които спасяват на повече от километър от епицентъра на ядрения взрив. При хиляди километра фронт и 50км. дълбочина на фронта колко бомби ще трябват, май хиляди? Най "ефективно" е ЯО да се използва над голям град където ще избие най-вече жени, деца и старци (мъжете са на фронта). А и Путин как ще обясни на украинците и на останалия свят, че ги "освобождава" от фашистите като хвърли атомна бомба над Киев, избие 1мил. и останалите са зомбита болни от лъчева болест и с ужасни изгаряния? След бомбата ли ще прави референдум за присъединяване към РФ?

    Коментиран от #77

    16:44 12.09.2026

  • 58 ХиХи

    0 3 Отговор
    Дай пратете една на англетата да вземем пуканките за фойрверкоте

    16:44 12.09.2026

  • 59 Да бе

    3 3 Отговор

    До коментар #54 от "Хехехе":

    С тролене изглеждаш глупаво. май го казахме вече. Вярно, че казах и, че цял живот ще лазиш. Познах.

    16:45 12.09.2026

  • 60 Мислител

    2 2 Отговор

    До коментар #46 от "Румен Решетников":

    Слушай речите в Бундестага за Урсула и байрактарите и ще се осведомиш !

    16:46 12.09.2026

  • 61 Боби Баламата

    3 3 Отговор
    Тия свръх Велики Монголски Сили на.. импотентната напикаваща се монголоидна старуха педофил и Ким Газо, ...дъл влезнаа след 13 г у Киев или оше мляскат украинските КУ ранаги у Донбас?!?
    Хахахаха

    Коментиран от #78

    16:46 12.09.2026

  • 62 Станислав Петров

    1 0 Отговор
    А силозите 50 години клеясват и ръждясват!Мишки са изгризали кабелите!

    16:47 12.09.2026

  • 63 оня с коня

    2 2 Отговор
    И възниква логичният въпрос:При толкова много Ядрени глави ЗАЩО Русия заподскача като заклана кокошка при Новината че Литва иска разполагане на ЯО на нейна територия?Същият руски Рев бе и при новината че Финландският Парламент е дал "Зелена улица" за разполагане на Ядрени заряди на нейна територия!

    Коментиран от #65

    16:47 12.09.2026

  • 64 Еми при тая мощ

    1 2 Отговор
    "...Русия е била принудена да премести значителен брой от своите стратегически бомбардировачи Ту-160/М и Ту-95МС на отдалечени летища, включително Белая, Дягилево и Оленя....??? Вместо да им покаже, къде спят раците, те се свиват? Западналите това го оценяват, като слабост и ще ги натискат още и още... докато ги принудят да започнат с атомната война. Не са добре!!!

    16:48 12.09.2026

  • 65 Защото глупав

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "оня с коня":

    тази агресия бута света към ТСВ. Ко ли ти пука.

    16:49 12.09.2026

  • 66 Вовата

    0 1 Отговор
    колко индийски орешника ще докара?

    16:49 12.09.2026

  • 67 А бе кух

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Розовото пони зеля":

    не е нужно да се правиш на такъв..................

    16:49 12.09.2026

  • 68 Сериозен ей

    0 1 Отговор
    Това им остана само

    16:50 12.09.2026

  • 69 койдазнай

    0 2 Отговор
    Урсула не трябва да спи, а да финансира разгръщането на европейски ядрени оръжия. Когато кремълските дядовци са убедени, че за три минути могат да бъдат изпепелени, ще имаме основата, за взаимоизгодно сътрудничество с Русия.

    16:50 12.09.2026

  • 70 Последният софианец

    2 1 Отговор

    До коментар #53 от "Пак ли глупавата опорка":

    Разбира се че имаше. Беше 3-та Ядрена Сила по брой на ядрени ракети и бойни глави!
    Чети повече за да не ставаш за смях 👍😄

    Коментиран от #81, #82, #83

    16:51 12.09.2026

  • 71 Слаб две

    0 2 Отговор

    До коментар #53 от "Пак ли глупавата опорка":

    седни си !

    Коментиран от #98

    16:51 12.09.2026

  • 72 А вие многоцветните

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "А вие, шестолъчките,":

    Войници на смърко ли сте щели да ставате ? Бре , бре ! Гледам колкото повече русите размазват нацистите ( вчера германеца който коментира великата Урсула в Бундестага ) го каза по се издувате , пуснете въздуха бре !

    Коментиран от #79

    16:51 12.09.2026

  • 73 Хехехе, Украйна е квазидържава

    1 4 Отговор

    До коментар #54 от "Хехехе":

    От 31.12.1922 г. до 31.12.1991 г. като квазидържавата УССР.

    От 01.12.1992 г. - като квазидържавата Украйна.

    На квазидържавите не се полага ядрено оръжие. Такава е политиката на САЩ.

    Коментиран от #76, #89

    16:51 12.09.2026

  • 74 Цвете

    2 2 Отговор
    ТОЗИ НЯМА НАЧИН ДА НЕ БЪДЕ СЪДЕН ОТ СВЕТА.ДЪРЖАВАТА МУ Е ЗАПАДНАЛА ДО ГЛАД И МИЗЕРИЯ, А ТОЙ ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ ВЪОРАЖАВА ? ЕГАТИ ЖИВОТА ПРИ ТАКЪВ ДИКТАТОР.

    16:51 12.09.2026

  • 75 На Ким ракетата

    0 0 Отговор
    е на снимката!

    16:52 12.09.2026

  • 76 Да се чете:

    1 2 Отговор

    До коментар #73 от "Хехехе, Украйна е квазидържава":

    От 01.01.1992 г. Украйна отново е квазидържава.

    16:53 12.09.2026

  • 77 Има и друго

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "ЯО не може":

    Най-ефективно е яо, ако удари центъра на приемането на решенията на противника! Това обикновено са столиците с президенти, правителство, щабове на армията и тн. При фронт над 1000 км е бизмислено, но ако оставиш противниковата армия без командване, без държава и без тил, то бързо си ги победил... Да се използва в градове е безсмислена история. Само ще ги изплашиш, но това няма да спре войната. Военни бази?.Да, има смисъл, но най-ефективно е наистина да им унищожиш върха на държавното и военното управление!!!

    Коментиран от #91

    16:53 12.09.2026

  • 78 Атина Палада

    1 2 Отговор

    До коментар #61 от "Боби Баламата":

    Ха-ха-ха
    Разбира се че още превземат геройски Донбас!
    Нито една Превзета Област и областен град.
    Нито една изпълнена цел на педофила!
    Факт

    Коментиран от #86, #90

    16:55 12.09.2026

  • 79 Бъркаш адреса,

    1 1 Отговор

    До коментар #72 от "А вие многоцветните":

    докато си бъркаш в задната дупка и си ближеш пръстите.

    16:55 12.09.2026

  • 80 През

    0 3 Отговор
    2002 година Путин уволни министъра на отбраната,който се върна от САЩ и каза-Докато отворим шлюзовете на силозите,ще бъдат унищожени!

    16:55 12.09.2026

  • 81 Май ти трябва да четеш

    3 2 Отговор

    До коментар #70 от "Последният софианец":

    Украйна тогава не е била държава а област от Русия, та ядрените ракети в укрия си бяха руски, никой тогава не е водил укрия като 3та ядрена сила, по простата причина, че не е имало такава държава, то точно затова и руснаците си прибраха ракетите, всички западни държави бяха съгласни с това, че не им трябва новопоявила се държава и да сяда на масата на силните ядрени държави да им диктува правила, не им трябва още една Северна Корея демек.

    Коментиран от #94, #104

    16:55 12.09.2026

  • 82 Буда

    2 1 Отговор

    До коментар #70 от "Последният софианец":

    Ядрените оръжия ги произведе Русия чичко и после си го взе обратно ! Що сега бандерите не произведат ? Щото нямат нито технологията , нито ще разрешат на киевският терорист да се докосне до тях ! Що ли ?

    Коментиран от #87, #96, #107

    16:56 12.09.2026

  • 83 Чети

    0 3 Отговор

    До коментар #70 от "Последният софианец":

    ама не пропаганда за глупаци, ако не ти понася! Украйна е изкуствено създадена държава и на територията и останаха руски ракети. Опорките за глупаци само ги показват. :)))

    Коментиран от #95

    16:56 12.09.2026

  • 84 Дединпръцкооо

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "Пак ли глупавата опорка":

    Дай определение за фашизъм,че копейките го употребяват в коментарите си но не знаят какво е.За твое сведение Украйна имаше ЯО но го предаде на РФ по споразумение за което вероятно съжалява.

    Коментиран от #93

    16:56 12.09.2026

  • 85 И пак отложиха

    0 0 Отговор
    изпитването на Авангард !?

    16:57 12.09.2026

  • 86 А ти за девственица ли минаваш,

    0 2 Отговор

    До коментар #78 от "Атина Палада":

    че все за педофили споменаваш?

    Чакаш си педофила или си бабе сбъчкано?

    Коментиран от #102

    16:58 12.09.2026

  • 87 На СССР

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "Буда":

    всички ядрени специалисти,бяха украинци!

    16:58 12.09.2026

  • 88 Русия

    0 0 Отговор
    може да използва само ТЯО ! СЯО е изгнило !

    17:00 12.09.2026

  • 89 Цъ.. Пен ДЕЛ)))

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Хехехе, Украйна е квазидържава":

    Онаа гни лоч Мумията твърдеше,че СССР НЕМА НИЩО ОБЩО СЪС Царска Русия и отказа да изплати дълговете!
    СССР ( 15 републики )..Ум ре бавно но мъ чи телно през 19 90.
    През 19 91 г. Се създаде.

    Монголяк ислямистката П едерация от 14 ислямистки и 8 монголоидни републики!!
    Така че...У Л У С ... М У Х Ш А ,-- е на...35 год и... Фюрера ПЕ дал царува...27 г!!
    ФАКТ
    Ааааахахаха

    Коментиран от #92

    17:01 12.09.2026

  • 90 Няма лошо

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Атина Палада":

    ама тролейки и откраднал ник, показваш само колко е жалък фашизма и отчаян от Русия. За теб няма да коментираме. Кражбата и лъжата е дъно в цигански коптор, но когато глупака го влече да е тиня, никой не може да го спре!

    17:02 12.09.2026

  • 91 Не случайно

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Има и друго":

    при война президентът на САЩ се намира на специален самолет който кръжи над гори и планини и от където води бойните действия чрез спътникова комуникация. Така е предполагам и в другите ядрени държави.

    17:03 12.09.2026

  • 92 Факт

    2 1 Отговор

    До коментар #89 от "Цъ.. Пен ДЕЛ)))":

    Прав сте господине Пу ткин е педофил Масов убиец и фашистиздирван от Закона

    17:03 12.09.2026

  • 93 Ти го даваш с тролене :)))

    0 0 Отговор

    До коментар #84 от "Дединпръцкооо":

    Троленето, лъжите и денонощната евтина и глупава пропаганда срещу Русия перфектно показват фашизма. Гадно, но факт! :))

    17:04 12.09.2026

  • 94 УССР ... област?

    1 1 Отговор

    До коментар #81 от "Май ти трябва да четеш":

    Хихихихи
    Не грамотен петушок
    Хихихихи
    ЧетИ повече Мало умнико

    Коментиран от #100

    17:05 12.09.2026

  • 95 Ти чети!

    3 0 Отговор

    До коментар #83 от "Чети":

    Явно пропагандата за глупаци те подхранва.Украйна като държава съществува много преди Русия.Това че Украйна е била съюзна република от състава сесесере не я прави собственост на РФ.

    Коментиран от #105

    17:06 12.09.2026

  • 96 Не ...пе деРусия

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "Буда":

    А... СССР, лепилар Де БИЛЕН )))

    17:06 12.09.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 С тролене все ще си на 2

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Слаб две":

    Въпроса е, че не осъзнаваш, че изглеждаш глупаво с тролене. Това е трагедията!

    17:08 12.09.2026

  • 99 Неразбрал….

    1 1 Отговор
    …ама нали урсулианка втълпяваше, че Путин свършил ракетите и останали само лопати. Сега пък тва?! Кое е вярно?!

    Коментиран от #108

    17:08 12.09.2026

  • 100 Друг

    1 1 Отговор

    До коментар #94 от "УССР ... област?":

    Троловете на нацидтите сте изгубили ума …

    Коментиран от #106

    17:08 12.09.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #86 от "А ти за девственица ли минаваш,":

    Моя ли е вината,че педофила целува коремчетата на малките момченца?
    Как се наричат такива у роди по Света?

    17:10 12.09.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Хи хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "Май ти трябва да четеш":

    Чети коментар 94 по 20 пъти на ден най малко един месец...........без големи паузи........................

    17:10 12.09.2026

  • 105 Не казах ли

    0 1 Отговор

    До коментар #95 от "Ти чети!":

    че с тролене изглаждате освен глупаво и жалко. та и историята пренаписахте. Тая Русия ви съсипа фашистите! :))

    17:10 12.09.2026

  • 106 ЧетИ не грамотнико

    1 0 Отговор

    До коментар #100 от "Друг":

    ЧетИ!
    Мало умието НЕ Е ПОВОД ЗА ГОРДОСТ
    Хихихихи

    17:11 12.09.2026

  • 107 Украйна е заявила,

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "Буда":

    че ако РФ използва ЯО срещу тях те ще бомбандират всички над 30 реактора на 11 руски АЕЦ с дронове и ракети. Едни 30 Чернобила ще подействат отрезвяващо дори за Медведев. Първата цел ще е (предполагам) Ленинградската АЕЦ с 3 реактора. Да видим как се евакуира Питер, това не е Припят. Затова на Украйна не ѝ трябва ЯО.

    17:12 12.09.2026

  • 108 То е ясно

    1 0 Отговор

    До коментар #99 от "Неразбрал….":

    Ракети, дронове, муниции, артилерия... всичко е от С.Корея, Китай, Иран
    Ту пой?

    17:13 12.09.2026

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