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Рибакина детронира Сабаленка и покори върха след епичен финал на US Open

Рибакина детронира Сабаленка и покори върха след епичен финал на US Open

13 Септември, 2026 08:18 867 3

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След оспорван двубой, продължил 2 часа и 21 минути на корт Артър Аш, Рибакина спечели с 6:4, 5:7, 6:2

Рибакина детронира Сабаленка и покори върха след епичен финал на US Open - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Елена Рибакина сложи край на доминацията на Арина Сабаленка от 99 седмици на първото място в световната ранглиста, а във финалния сблъсък на US Open отне възможността на двукратната шампионка да триумфира за трети пореден път. След оспорван двубой, продължил 2 часа и 21 минути на корт Артър Аш, Рибакина спечели с 6:4, 5:7, 6:2. Представителката на Казахстан, която надви Сабаленка и на финала на Australian Open през януари, постави перфектен завършек на турнирите от Шлема за сезона с трети трофей от Голямата четворка и вече е само на една титла от Ролан Гарос от оформянето на кариерен Голям шлем.

По време на церемонията по награждаването новата шампионка не скри емоциите си.

Рибакина детронира Сабаленка и покори върха след епичен финал на US Open

"Трудно е да намеря думи точно сега. Честно казано, не очаквах подобно нещо от този турнир. Борих се с лека травма, но по някакъв начин всичко се нареди в моя полза... Идвах тук през последните 10 години и никога не бях постигала успех. Нищо близко до това и е просто невероятно. Влюбвам се в Ню Йорк все повече и повече."

С този успех Рибакина се нареди до Анжелик Кербер от 2016 година и Сабаленка от 2024 година като едва третата тенисистка от 2000 година насам, която печели Откритото първенство на Австралия и US Open в рамките на един сезон. Отличието е нейно трето за 2026 година и общо 14-о в кариерата ѝ. Балансът ѝ срещу Сабаленка в тура вече е 8:10 победи, като последните три успеха за Рибакина в това съперничество дойдоха на най-голямата сцена – битката за титлата на Финалите на WTA миналата есен, финалът в Мелбърн през януари и финалът в Ню Йорк.

Срещата се разви много динамично, въпреки че беларускинята успя да вкара двубоя в решителен сет. Рибакина реализира ранен пробив за 3:2 в първата част и въпреки че вкара едва 27% от първия си сервис, прецизните ѝ удари компенсираха напълно и тя поведе в резултата. Във втория сет сервизът ѝ работеше значително по-добре (61%), но тя пропусна две възможности за пробив, което се оказа решаващо. Макар да отрази два сетбола на собствено подаване, за да изравни за 5:5, Сабаленка проби две игри по-късно и изпрати сблъсъка в трети сет.

Рибакина детронира Сабаленка и покори върха след епичен финал на US Open

В заключителната част новата номер едно показа пълна концентрация. Тя направи пробив за 2:1, след което с печелившо воле дублира аванса си за 5:2. Малко след това Рибакина сложи точка на спора с 12-ия си ас в мача, повтаряйки сценария от победната си точка в Мелбърн преди осем месеца.

"Ще бъде много различно да се събудя утре сутрин със съзнанието, че току-що спечелих US Open и станах номер 1. Това е вид облекчение, защото изпълняваш всички рутини през последните две-три седмици. Това е много работа. Също и много нерви. Чувствам, че ще бъде невероятно да се събудя, знаейки, че съм постигнала толкова големи неща", заяви Рибакина на официалната пресконференция.

Пътят ѝ към титлата беше още по-впечатляващ с оглед на факта, че тя влезе в турнира с физически проблеми, след като се отказа по време на четвъртфинала си в Синсинати срещу Ига Швьонтек. В Ню Йорк обаче тя не остави съмнения в класата си – надигра поставената под номер 13 Наоми Осака в четвъртия кръг и стигна до четвъртфиналите без загубен сет. След това записа обрати след изоставане от сет последователно срещу намиращата се в страхотна форма Джън Цинуен и четвъртата в схемата Коко Гоф. Побеждавайки Сабаленка, Рибакина стана първата тенисистка, надвила действащата шампионка във финала на US Open след Серена Уилямс през 2002 година, както и първата на който и да е турнир от Шлема след Мадисън Кийс в Австралия през 2025 година. Тя е и първата след Уилямс от 2012 година (срещу Виктория Азаренка), която побеждава световната номер едно на финала в Ню Йорк.

За Сабаленка това беше тежък край на сезона в турнирите от Шлема, след като остана без титла от Голямата четворка за първи път от 2022 година насам. Тя остана само на седмица от това да се превърне в шестата жена в историята с поне 100 поредни седмици на върха в ранглистата.

"Като цяло трябва да съм доволна от нивото, което показах, и има много неща, които мога да извлека от този турнир. Както показва опитът, аз се връщам само по-силна и всички тези уроци през сезона вече ме направиха по-силна. Но това определено ще ме мотивира за следващата година да се справя по-добре. Когато излезеш на корта, има мишена на гърба ти. Няма значение дали си номер 1, 2, 3, 4 или каквото и да е. Просто ще продължа да работя усилено и да подобрявам тениса си и своето ниво. Надявам се, че ще спечеля още турнири", сподели Сабаленка след срещата, гледайки оптимистично към следващите предизвикателства.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Шапкаря

    2 2 Отговор
    Няма вечни победители.Така е и в политиката.Предишните/не всичките /да си плащат зулумите, а някои от да си купуват ризи на раета.

    Коментиран от #2

    08:34 13.09.2026

  • 2 Ти верно

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Шапкаря":

    си шапкар.

    08:45 13.09.2026

  • 3 ПО-ТОЧНО -

    0 0 Отговор
    РУСКИНЯТА, представляваща Казахстан... Нищо , само факти - бяла, армонично развита, че и красива... изключение от "новата реалност"...

    09:07 13.09.2026

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