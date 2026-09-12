ЦСКА разпиля Арда в дебюта на Моралес

ЦСКА постигна обрат и надви повече от убедително Арда в двубой от 9-ия кръг на efbet Лига. Двубоят стартира кошмарно за “червените”, след като Бирсент Карагарен изведе кърджалийци напред в резултата след само 61 секунди от мача, но постепенно “армейците” наложиха своето темпо и попадения на Стефано Сенси, Лео Перейра, Жоел Цварц и Йоанис Питас оформиха крайното 4:1 на Националния стадион “Васил Левски” за успех в дебюта на Даниел Моралес.

Сблъсъкът започна шокиращо за домакините и отлично за гостите. След 61 секунди игра Иванов преодоля Йорданов отдясно и центрира, а Карагарен отбеляза с глава от границата на малкия пеналт.

"Червените" отговориха с опасен шут на Цварц от двайсетина метра в четвъртата минута, който профуча покрай левия страничен стълб. Четири по-късно Лапоухов улови изстрел на Ковачев.

В 11-ата минута Арда отново комбинира добре. Ковачев изведе Карагарен, а той шутира под ъгъл и след рикошет топката се отправи към мрежата на ЦСКА, но Лапоухов реагира добре, плонжира и изби в корнер.

Четвърт час след началото Сенси сбърка пред собственото си наказателно поле и Иванов му отне топката. Последва удар, Лапоухов не се намеси по най-убедителния начин, но при добавката на Николов реагира добре и предотврати второ попадение.

В 19-ата минута Цварц изведе Иту, а ручънецът стреля в ръцете на Господинов. Седем по-късно домакините разиграха късо изпълнение на корнер. Топката стигна до Сенси и италианецът оправи истински снаряд от 22 метра, а Господинов изби в корнер.

Само 180 секунди по-късно Цварц отправи пореден удар с левия крак, но над напречната греда. В 36-ата минута Питас стреля със задна ножица, но и той не улучи вратата.

Така се стигна до 41-вата минута, в която ЦСКА получи дузпа. Питас и Янков вдигнаха своите крака при единоборство в наказателното поле. С топката игра кипърският национал, а плеймейкърът на Арда го ритна в бутоните. Първоначално реферът остави играта да продължи, но след преглед с ВАР промени решенето си и посочи бялата точка, а Сенси без проблем изравни.

В даденото от рефера продължение на първата част Господинов улови шут на Пастор. Далеч по-опасен бе този на Ковачев секунди по-късно, чрез който доста затрудни Лапоухов, но все пак стражът се справи.

На почивката Тунчев извади Янков и пусна Траоре, а Моралес смени Иту с Перейра.

Смяната при домакините даде незабавен резултат. Перейра овладя отляво подаване на Цварц и шутира изненадващо от много малък ъгъл, с което изненада Господинов, а топката се озова в мрежата на гостите.

Само пет минути по-късно Цварц с десетия си гол за "червените" покачи на 3:1. Тарнът бе изведен от Ето’о и "копна" майсторски кълбото над излезлия да го пресрещне страж на гостите.

В 58-ата минута Перейра като по чудо не отбеляза второто си попадение, тъй като диагоналният му удар профуча покрай лявата греда.

В 65-ата минута много дейният Перейра преодоля Попов и отправи пореден опасен изстрел, но отново покрай вратата.

В 71-вата минута блесна още една "червена" резерва. Брахими преодоля играч в "синьо" и бе препънат в наказателното поле от Котев и съдията Михаел Павлов даде втора дузпа за домакините. Питас я реализира с удар в солния десен ъгъл.

В 82-рата минута дебют с червената фланелка направи последното ново попълнение Бари Котър, който дойде от Дери Сити. Ирландецът можеше да се отличи със спечелена дузпа в 86-ата минута, когато негов пробив бе спрян с ръка. Реферът отиде да гледа ВАР, но прецени, че ръката е докоснала земята след шпагат и не се съобрази със съдията в буса, който го привика на преглед.

ЦСКА - Арда 4:1

2’ Бирсент Карагарен 0:1

41’ Стефано Сенси (д) 1:1

48’ Лео Перейра 2:1

53’ Жоел Цварц 3:1

72’ Йоанис Питас (д) 4:1

Стартови състави:

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 14. Иванов, 5. Гбамен, 19. Йорданов, 6. Жордао, 99. Ето’о, 8. Сенси, 67. Иту, 28. Питас, 10. Цварц

АРДА: 1. Господинов, 6. Попов, 24. Паскалев, 5. Любенов, 21. Велев, 80. Котев, 8. Янков, 91. Иванов, 10. Ковачев, 99. Карагарен, 9. Николов