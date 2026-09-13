Елена Рибакина е новата кралица на US Open!

Казахстанската тенисистка Елена Рибакина завоюва първата си историческа титла от Откритото първенство на САЩ по тенис (US Open 2026). В грандиозен и драматичен финал в Ню Йорк, Рибакина демонстрира изключителна психика и надделя над досегашната лидерка в световната ранглиста и двукратна шампионка в турнира Арина Сабаленка от Беларус с 6-4, 5-7, 6-2.

С този паметен успех Рибакина си осигури трети трофей от Големия шлем в своята кариера (след Уимбълдън 2022 и Australian Open 2026). Освен ценната купа, победата в САЩ носи и друга голяма промяна в женския тенис – от понеделник (14 септември 2026 г.) Елена Рибакина официално ще стане новата номер 1 в света в класацията на WTA, измествайки именно Сабаленка от върха.

Мачът предложи тенис от най-високо ниво, изпълнен с мощни сервиси и агресивни разигравания от дъното на корта. Рибакина показа по-здрави нерви в решителните моменти на заключителния сет и спря опита на съперничката си за пореден триумф във Флашинг Медоус. Световните спортни медии вече определят двубоя като един от най-качествените женски финали в историята на турнира.