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Елена Рибакина е новата кралица на US Open!

Елена Рибакина е новата кралица на US Open!

13 Септември, 2026 06:09, обновена 13 Септември, 2026 06:14 674 4

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  • сабаленка

Исторически триумф в Ню Йорк: Рибакина детронира Сабаленка. Казахстанката спечели третата си титла от Големия шлем и оглавява световната ранглиста на WTA

Елена Рибакина е новата кралица на US Open! - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Казахстанската тенисистка Елена Рибакина завоюва първата си историческа титла от Откритото първенство на САЩ по тенис (US Open 2026). В грандиозен и драматичен финал в Ню Йорк, Рибакина демонстрира изключителна психика и надделя над досегашната лидерка в световната ранглиста и двукратна шампионка в турнира Арина Сабаленка от Беларус с 6-4, 5-7, 6-2.

С този паметен успех Рибакина си осигури трети трофей от Големия шлем в своята кариера (след Уимбълдън 2022 и Australian Open 2026). Освен ценната купа, победата в САЩ носи и друга голяма промяна в женския тенис – от понеделник (14 септември 2026 г.) Елена Рибакина официално ще стане новата номер 1 в света в класацията на WTA, измествайки именно Сабаленка от върха.

Мачът предложи тенис от най-високо ниво, изпълнен с мощни сервиси и агресивни разигравания от дъното на корта. Рибакина показа по-здрави нерви в решителните моменти на заключителния сет и спря опита на съперничката си за пореден триумф във Флашинг Медоус. Световните спортни медии вече определят двубоя като един от най-качествените женски финали в историята на турнира.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 4 Отговор
    Баба Ленка пак паднала!💋👰🥳🤣👍

    Коментиран от #3

    06:17 13.09.2026

  • 2 Дзак

    2 1 Отговор
    Агресивна игра от дъното на корта!

    06:23 13.09.2026

  • 3 Руска доминация над ЮЕс

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Рускиня срещу бела - рускиня

    06:34 13.09.2026

  • 4 Що така

    1 0 Отговор
    Само руснаци на корта , колкото Рибакина , е казахстанка , толкова и Зверев е германец .

    07:06 13.09.2026

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