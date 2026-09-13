Прокуратурата се очаква да поиска постоянен арест за задържания за палежите на автомобили в София

Очаква се прокуратурата да поиска постоянен арест за задържания за палежите на автомобили в столичните квартали „Лагера“ и „Хиподрума“ на 9 септември, предаде БНТ, цитирана от News.bg.
Общо 13 леки коли бяха опожарени напълно или частично.
Стана ясно, че целта е да се изнудят застрахователи за сума от половин милион евро.
В противен случай щяло да има нови запалени коли на всеки 10 дни, съобщиха от СДВР.
Задържаният е известен на полицията с кражби, телефонни измами, незаконно преминаване на границата и други криминални регистрации.
Свидетели предполагат, че палежите са умишлени
News.bg напомня, че колите, пламнали вчера в горепосочените столични квартали, вероятно са умишлено запалени. Такова мнение изразиха свидетели на случилото се.
„Чух гърмежи, излязох на терасата и видях горящите автомобили. Имало е деца на около 15-16 години, които са снимали подозрителни лица в района, които може би са евентуалните извършители. Видеозаписите от камерите в близост са предадени в полицията“, разказа Стефан Геков, който е очевидец на случилото се.
„Подадох сигнал на тел. 112, защото бях буден и видях дим. Пожарната според мен доста се забави, дойде 20 минути по-късно. Когато звъннах, имаше пламнали 1-2 коли, а докато дойдоха, вече бяха 5. Кварталът ни е спокоен, затова предполагаме, че става въпрос за умишлен палеж, особено след като имаше пожар в два различни квартала, които са наблизо“, заяви от своя страна Николай Вежаров.
От СДВР съобщиха, че случаят се разследва, а щетите са сериозни. На място са пристигнали патрули и пожарни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Интересно
Та, какъв ВСС ще избирате пак, питам?
Коментиран от #10
09:06 13.09.2026
2 АБВ
09:11 13.09.2026
3 Кмета
09:13 13.09.2026
4 Пич
Я като засегнат интересите на застрахователите, как бързо ги ловят...!?
А когато запалят на бай Иван, или на кака Валя колите, делото е все срещу "неизвестен извършител "!!!
09:13 13.09.2026
5 Украинец ли е
Коментиран от #13
09:16 13.09.2026
6 задържаният бил
09:19 13.09.2026
7 Ван дер Любе
09:22 13.09.2026
8 Мирчев
09:23 13.09.2026
9 Пекан Ван !
09:25 13.09.2026
10 Същия !
До коментар #1 от "Интересно":--------------- !
09:27 13.09.2026
11 ОБЕКТИВНИЯ
Така повече няма да има желание за подобни действия !
09:58 13.09.2026
12 Питане
10:06 13.09.2026
13 Еййй,
До коментар #5 от "Украинец ли е":ВСИЧКИ руснаци украйнците ги направихте бе, блатници ...
И ЕМКО е дело на украйнци 🤣
10:09 13.09.2026