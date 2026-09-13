Прокуратурата се очаква да поиска постоянен арест за задържания за палежите на автомобили в София

Очаква се прокуратурата да поиска постоянен арест за задържания за палежите на автомобили в столичните квартали „Лагера“ и „Хиподрума“ на 9 септември, предаде БНТ, цитирана от News.bg.

Общо 13 леки коли бяха опожарени напълно или частично.

Стана ясно, че целта е да се изнудят застрахователи за сума от половин милион евро.

В противен случай щяло да има нови запалени коли на всеки 10 дни, съобщиха от СДВР.

Задържаният е известен на полицията с кражби, телефонни измами, незаконно преминаване на границата и други криминални регистрации.

Свидетели предполагат, че палежите са умишлени

News.bg напомня, че колите, пламнали вчера в горепосочените столични квартали, вероятно са умишлено запалени. Такова мнение изразиха свидетели на случилото се.

„Чух гърмежи, излязох на терасата и видях горящите автомобили. Имало е деца на около 15-16 години, които са снимали подозрителни лица в района, които може би са евентуалните извършители. Видеозаписите от камерите в близост са предадени в полицията“, разказа Стефан Геков, който е очевидец на случилото се.

„Подадох сигнал на тел. 112, защото бях буден и видях дим. Пожарната според мен доста се забави, дойде 20 минути по-късно. Когато звъннах, имаше пламнали 1-2 коли, а докато дойдоха, вече бяха 5. Кварталът ни е спокоен, затова предполагаме, че става въпрос за умишлен палеж, особено след като имаше пожар в два различни квартала, които са наблизо“, заяви от своя страна Николай Вежаров.

От СДВР съобщиха, че случаят се разследва, а щетите са сериозни. На място са пристигнали патрули и пожарни.