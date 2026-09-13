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Прокуратурата се очаква да поиска постоянен арест за задържания за палежите на автомобили в София

Прокуратурата се очаква да поиска постоянен арест за задържания за палежите на автомобили в София

13 Септември, 2026 08:59, обновена 13 Септември, 2026 09:01 910 13

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  • палежи-
  • автомобили

Общо 13 леки коли бяха опожарени напълно или частично в столичните квартали „Лагера“ и „Хиподрума“

Прокуратурата се очаква да поиска постоянен арест за задържания за палежите на автомобили в София - 1
Снимката е илюстративна/Източник: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Очаква се прокуратурата да поиска постоянен арест за задържания за палежите на автомобили в столичните квартали „Лагера“ и „Хиподрума“ на 9 септември, предаде БНТ, цитирана от News.bg.

Общо 13 леки коли бяха опожарени напълно или частично.

Стана ясно, че целта е да се изнудят застрахователи за сума от половин милион евро.

В противен случай щяло да има нови запалени коли на всеки 10 дни, съобщиха от СДВР.

Задържаният е известен на полицията с кражби, телефонни измами, незаконно преминаване на границата и други криминални регистрации.

Свидетели предполагат, че палежите са умишлени

News.bg напомня, че колите, пламнали вчера в горепосочените столични квартали, вероятно са умишлено запалени. Такова мнение изразиха свидетели на случилото се.

„Чух гърмежи, излязох на терасата и видях горящите автомобили. Имало е деца на около 15-16 години, които са снимали подозрителни лица в района, които може би са евентуалните извършители. Видеозаписите от камерите в близост са предадени в полицията“, разказа Стефан Геков, който е очевидец на случилото се.

„Подадох сигнал на тел. 112, защото бях буден и видях дим. Пожарната според мен доста се забави, дойде 20 минути по-късно. Когато звъннах, имаше пламнали 1-2 коли, а докато дойдоха, вече бяха 5. Кварталът ни е спокоен, затова предполагаме, че става въпрос за умишлен палеж, особено след като имаше пожар в два различни квартала, които са наблизо“, заяви от своя страна Николай Вежаров.

От СДВР съобщиха, че случаят се разследва, а щетите са сериозни. На място са пристигнали патрули и пожарни.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Интересно

    22 0 Отговор
    Известен на прокуратурата с множество предишни незаконни дейности, но съвсем свободно си ръшне и опожарява из града.
    Та, какъв ВСС ще избирате пак, питам?

    Коментиран от #10

    09:06 13.09.2026

  • 2 АБВ

    11 4 Отговор
    Ама как ? Зер са задържали Петров и Баширов ? А Путин, като подстрекател за тия палежи, кога ще задържат ?

    09:11 13.09.2026

  • 3 Кмета

    11 0 Отговор
    Ами като е престъпник вкарайте го в затвора за 10г. и палежите ще спрат...

    09:13 13.09.2026

  • 4 Пич

    12 0 Отговор
    Брей...!!!
    Я като засегнат интересите на застрахователите, как бързо ги ловят...!?
    А когато запалят на бай Иван, или на кака Валя колите, делото е все срещу "неизвестен извършител "!!!

    09:13 13.09.2026

  • 5 Украинец ли е

    8 1 Отговор
    бил тоя мръсник ?

    Коментиран от #13

    09:16 13.09.2026

  • 6 задържаният бил

    8 0 Отговор
    62-годишен криминално проявен мъж от Стара Загора... ту-тууу

    09:19 13.09.2026

  • 7 Ван дер Любе

    6 0 Отговор
    Очертава се нова ниша в бг икономиката. Телефонните измамници се пренасочват към застрахователния бизнес.

    09:22 13.09.2026

  • 8 Мирчев

    7 1 Отговор
    Задържания е руски агент, който е обучаван в Габрово. Унищожил е автомобилите с руски дрон изстрелян от руската подводница в язовир Искър. За да прикрие шпионската си дейност е работил като разносвач на пици.

    09:23 13.09.2026

  • 9 Пекан Ван !

    2 0 Отговор
    На Скара !

    09:25 13.09.2026

  • 10 Същия !

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Интересно":

    --------------- !

    09:27 13.09.2026

  • 11 ОБЕКТИВНИЯ

    2 0 Отговор
    Ще бъде чудесно това "нещо " да възстанови и заплати напълно щетите от действията си !
    Така повече няма да има желание за подобни действия !

    09:58 13.09.2026

  • 12 Питане

    1 0 Отговор
    "Прокоратурата се очаква", ИЛИ - ОЧАКВА СЕ ОТ ПРОКУРАТУРАТА ???

    10:06 13.09.2026

  • 13 Еййй,

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Украинец ли е":

    ВСИЧКИ руснаци украйнците ги направихте бе, блатници ...
    И ЕМКО е дело на украйнци 🤣

    10:09 13.09.2026

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