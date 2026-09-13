Песков: Путин отхвърли среща със Зеленски на срещата на върха на Г-20

Президентът на Русия Владимир Путин отхвърли предложението на украинския лидер Володимир Зеленски да се преговаря за край на войната в рамките на срещата на върха на Г-20 в Съединените щати. Това обяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от „Европейска правда“, предава Фокус.

По-рано украинският президент заяви, че е готов да дойде на срещата на върха на Г-20 в Маями и да се срещне с Путин, ако и той участва в нея.

Въпреки това говорителят на Кремъл веднага отхвърли такава възможност, наричайки я „невъзможна“.

Песков подчерта, че руският лидер е готов да се срещне със Зеленски само в Москва.

Песков беше попитан дали Кремъл обмисля алтернативно място за среща със Зеленски.

„Има готовност да се срещнем с него в Москва“, отвърна той.

По-рано Песков заяви, че Русия не изключва възможността да възобнови тристранните преговори по руско-украинската война.