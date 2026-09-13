Песков: Путин отхвърли среща със Зеленски на срещата на върха на Г-20

Президентът на Русия Владимир Путин отхвърли предложението на украинския лидер Володимир Зеленски да се преговаря за край на войната в рамките на срещата на върха на Г-20 в Съединените щати. Това обяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от „Европейска правда“, предава Фокус.
По-рано украинският президент заяви, че е готов да дойде на срещата на върха на Г-20 в Маями и да се срещне с Путин, ако и той участва в нея.
Въпреки това говорителят на Кремъл веднага отхвърли такава възможност, наричайки я „невъзможна“.
Песков подчерта, че руският лидер е готов да се срещне със Зеленски само в Москва.
Песков беше попитан дали Кремъл обмисля алтернативно място за среща със Зеленски.
„Има готовност да се срещнем с него в Москва“, отвърна той.
По-рано Песков заяви, че Русия не изключва възможността да възобнови тристранните преговори по руско-украинската война.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Зелю ще седи в яхъра, докато не решат да го оседлаят!!!
Или - като уморените коне.....
08:54 13.09.2026
2 Тогава Зеленски ще го
Коментиран от #17
08:55 13.09.2026
3 Точен
08:56 13.09.2026
4 Баце
08:56 13.09.2026
5 Путин ако се сагласи
08:56 13.09.2026
6 Айляк
Така правят загубилите.
Нълтъй, Зеленчук?
Иначе, следва поредна тежка зима за Бандерията, мьеко казано.
08:56 13.09.2026
7 ПУТИН Е ДЪРЖАВЕН ГЛАВА
Коментиран от #18
08:57 13.09.2026
8 надут пуяк
08:57 13.09.2026
9 Всички жилищни згради да бъдат Разрушени
08:57 13.09.2026
10 Защото
08:57 13.09.2026
11 Путин ще се бие до последният
08:58 13.09.2026
12 ЗАЩО МУ Е НА ПОБЕДИТЕЛЯ
Коментиран от #22
08:58 13.09.2026
13 Нормално Путлето да го е страх
Коментиран от #21
08:58 13.09.2026
14 оня с коня
Коментиран от #24
08:59 13.09.2026
15 И какво направи с толкова бомбандировки?
Но забравят да го споменът Соловьов и компания
08:59 13.09.2026
16 Пенчо
08:59 13.09.2026
17 Саше
До коментар #2 от "Тогава Зеленски ще го":Сашеее, много си праззз, Саше!
08:59 13.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Баце,
Казахте ни го още в 05.58 сутринта. Че и родните евроатлантически розАви понита успяха и да го коментират.
Я по добре ни разкажете за живота в метрото в Киев, това омразно наследство от лошия СССР. Как е там, топло ли е, уютно ли е, на какво ухае?
09:00 13.09.2026
20 Слава Украйна
С Терористи не се преговаря!!!
Коментиран от #23, #32
09:00 13.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ганю- простия
До коментар #12 от "ЗАЩО МУ Е НА ПОБЕДИТЕЛЯ":Путин победа ли вече?
Коментиран от #27
09:02 13.09.2026
23 Пример
До коментар #20 от "Слава Украйна":За изключително тъп паветник, който е толкова заспал в кретенията си, та решава война с укрофашистки лозунги!
09:03 13.09.2026
24 любопитен
До коментар #14 от "оня с коня":И кой го направи този уникален и задълбочен аналЛиз? Ти или коня?
09:03 13.09.2026
25 Определено
09:04 13.09.2026
26 Дедо
Коментиран от #30
09:05 13.09.2026
27 Седи
До коментар #22 от "Ганю- простия":Си праззз, като не знаеш!
09:05 13.09.2026
28 Украйна ако е в Г-20
09:06 13.09.2026
29 Тервел
09:07 13.09.2026
30 А бе
До коментар #26 от "Дедо":Дедо, сега имаш оправдание, че си одъртел и си изкуфел, ама като млад пак ли беше толкова изкукуригал?
09:09 13.09.2026
31 Хи хи
09:10 13.09.2026
32 Тиква
До коментар #20 от "Слава Украйна":Окрахиени при бандера, всички.
09:10 13.09.2026
33 ЗЕЛЕНИЯ ПАРЦАЛ
Коментиран от #36
09:13 13.09.2026
34 Факт
09:13 13.09.2026
35 нннн
09:14 13.09.2026
36 Факт
До коментар #33 от "ЗЕЛЕНИЯ ПАРЦАЛ":За да му спуснат новите нареждания, а той да се поклони доземи..... И да си покаже новата официална зелена тениска.
09:14 13.09.2026
37 САМО КАТО СЕ СПОМЕНЕ ПУТИН
09:15 13.09.2026