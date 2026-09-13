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Песков: Путин отхвърли среща със Зеленски на срещата на върха на Г-20
  Тема: Украйна

Песков: Путин отхвърли среща със Зеленски на срещата на върха на Г-20

13 Септември, 2026 08:52, обновена 13 Септември, 2026 08:52 750 37

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  • кремъл

Кремъл определи като „невъзможна“ идеята за преговори между двамата лидери в рамките на срещата в САЩ

Песков: Путин отхвърли среща със Зеленски на срещата на върха на Г-20 - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Русия Владимир Путин отхвърли предложението на украинския лидер Володимир Зеленски да се преговаря за край на войната в рамките на срещата на върха на Г-20 в Съединените щати. Това обяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от „Европейска правда“, предава Фокус.

По-рано украинският президент заяви, че е готов да дойде на срещата на върха на Г-20 в Маями и да се срещне с Путин, ако и той участва в нея.

Въпреки това говорителят на Кремъл веднага отхвърли такава възможност, наричайки я „невъзможна“.

Песков подчерта, че руският лидер е готов да се срещне със Зеленски само в Москва.

Песков беше попитан дали Кремъл обмисля алтернативно място за среща със Зеленски.

„Има готовност да се срещнем с него в Москва“, отвърна той.

По-рано Песков заяви, че Русия не изключва възможността да възобнови тристранните преговори по руско-украинската война.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    20 7 Отговор
    Нормално!!! Путин си има достатъчно лъскачи на обувки!!!
    Зелю ще седи в яхъра, докато не решат да го оседлаят!!!
    Или - като уморените коне.....

    08:54 13.09.2026

  • 2 Тогава Зеленски ще го

    7 23 Отговор
    Рита в калта, при следващата среща

    Коментиран от #17

    08:55 13.09.2026

  • 3 Точен

    22 7 Отговор
    Е как някакъв плъх под наем на Запада ще се среща с Императора на половината свят?

    08:56 13.09.2026

  • 4 Баце

    12 3 Отговор
    Нормално, това са не различни нива, а различни вселени.

    08:56 13.09.2026

  • 5 Путин ако се сагласи

    2 13 Отговор
    Пропагандата му ще го оправдава 1 година

    08:56 13.09.2026

  • 6 Айляк

    16 4 Отговор
    Среща единствено при император Путин и никъде другаде.
    Така правят загубилите.
    Нълтъй, Зеленчук?
    Иначе, следва поредна тежка зима за Бандерията, мьеко казано.

    08:56 13.09.2026

  • 7 ПУТИН Е ДЪРЖАВЕН ГЛАВА

    19 4 Отговор
    Той не си губи времето с британски марионетки, които нищо не решават.

    Коментиран от #18

    08:57 13.09.2026

  • 8 надут пуяк

    2 8 Отговор
    "като не щеш мира,ето ти секира"!

    08:57 13.09.2026

  • 9 Всички жилищни згради да бъдат Разрушени

    4 5 Отговор
    Последни нареждания на Путин!

    08:57 13.09.2026

  • 10 Защото

    8 3 Отговор
    на Зеления престъпник му се е приходило до Маями !

    08:57 13.09.2026

  • 11 Путин ще се бие до последният

    3 13 Отговор
    Руснак!

    08:58 13.09.2026

  • 12 ЗАЩО МУ Е НА ПОБЕДИТЕЛЯ

    14 4 Отговор
    Да се среща с някакъв наркоман.

    Коментиран от #22

    08:58 13.09.2026

  • 13 Нормално Путлето да го е страх

    3 15 Отговор
    Зеленски ще го удуши с една ръка.

    Коментиран от #21

    08:58 13.09.2026

  • 14 оня с коня

    4 11 Отговор
    Докато не падне Путин и Правителството му,нещата няма се оправят.

    Коментиран от #24

    08:59 13.09.2026

  • 15 И какво направи с толкова бомбандировки?

    3 6 Отговор
    Вчера пак са избягали от 2 села,
    Но забравят да го споменът Соловьов и компания

    08:59 13.09.2026

  • 16 Пенчо

    9 3 Отговор
    Зеленски ще иде до Москва накрая ама с букаи и белезници!

    08:59 13.09.2026

  • 17 Саше

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тогава Зеленски ще го":

    Сашеее, много си праззз, Саше!

    08:59 13.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Баце,

    11 2 Отговор
    Знаем бе!
    Казахте ни го още в 05.58 сутринта. Че и родните евроатлантически розАви понита успяха и да го коментират.
    Я по добре ни разкажете за живота в метрото в Киев, това омразно наследство от лошия СССР. Как е там, топло ли е, уютно ли е, на какво ухае?

    09:00 13.09.2026

  • 20 Слава Украйна

    3 11 Отговор
    Героем Слава!!

    С Терористи не се преговаря!!!

    Коментиран от #23, #32

    09:00 13.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ганю- простия

    3 8 Отговор

    До коментар #12 от "ЗАЩО МУ Е НА ПОБЕДИТЕЛЯ":

    Путин победа ли вече?

    Коментиран от #27

    09:02 13.09.2026

  • 23 Пример

    7 3 Отговор

    До коментар #20 от "Слава Украйна":

    За изключително тъп паветник, който е толкова заспал в кретенията си, та решава война с укрофашистки лозунги!

    09:03 13.09.2026

  • 24 любопитен

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "оня с коня":

    И кой го направи този уникален и задълбочен аналЛиз? Ти или коня?

    09:03 13.09.2026

  • 25 Определено

    6 3 Отговор
    На срещата на върха на Г-20 в Маями, Украйна не може да участва. Да се пробва на Г-200 ! За там може и да може да покрие критериите но пак не съм много сигурен....

    09:04 13.09.2026

  • 26 Дедо

    3 7 Отговор
    На всички е ясно ,че бандита Путин няма никакво намерение да преговаря когато и да било. Решил е да води дълга война на изтощение и да бомбандира с ракети украинския народ.

    Коментиран от #30

    09:05 13.09.2026

  • 27 Седи

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "Ганю- простия":

    Си праззз, като не знаеш!

    09:05 13.09.2026

  • 28 Украйна ако е в Г-20

    5 2 Отговор
    Ние трябва да сме в Г-5 бре

    09:06 13.09.2026

  • 29 Тервел

    3 7 Отговор
    Един голобрад дребен 70 годишен руски монголоид съсипва Русия и живота на 140 милиона руснаци , да се прави на император.

    09:07 13.09.2026

  • 30 А бе

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Дедо":

    Дедо, сега имаш оправдание, че си одъртел и си изкуфел, ама като млад пак ли беше толкова изкукуригал?

    09:09 13.09.2026

  • 31 Хи хи

    3 2 Отговор
    зеленото жуже трябва да бъде натоварено на влака под конвой, и изпратено в Москва, колкото и да се дърпа, това е негова работа !! Там ще трябва да преговаря за мир, а ако не може да договори мир значи е некадърно и трябва да бъде сменено ! И без това мандата му е изтекъл !!

    09:10 13.09.2026

  • 32 Тиква

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Слава Украйна":

    Окрахиени при бандера, всички.

    09:10 13.09.2026

  • 33 ЗЕЛЕНИЯ ПАРЦАЛ

    2 1 Отговор
    Защо ще го канят на г20?

    Коментиран от #36

    09:13 13.09.2026

  • 34 Факт

    0 0 Отговор
    Преговори се водят с онези, които вземат решенията. Не се преговаря със слугата.

    09:13 13.09.2026

  • 35 нннн

    1 1 Отговор
    Зеленски ухажва Путин и упорито търси среща с него.

    09:14 13.09.2026

  • 36 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "ЗЕЛЕНИЯ ПАРЦАЛ":

    За да му спуснат новите нареждания, а той да се поклони доземи..... И да си покаже новата официална зелена тениска.

    09:14 13.09.2026

  • 37 САМО КАТО СЕ СПОМЕНЕ ПУТИН

    1 0 Отговор
    И бандери и атланти изплискват легена от злоба.

    09:15 13.09.2026

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