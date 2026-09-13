Драма и голове в Европа: Реал Мадрид и Арсенал бият, Милан с равенство

Късните съботни мачове в топ европейските първенства предложиха изключителни емоции, обрати и голове в Ла Лига, Премиър лийг и Серия А. Големите фаворити Реал Мадрид и Арсенал записаха убедителни победи, докато Милан успя да се спаси от поражение в Рим след инфарктен развой.

Ето пълните резултати и голмайсторите по минути от късните сблъсъци снощи (12 септември 2026 г.):

Ла Лига (Испания): Реал Мадрид – Райо Валекано 4:1

Килиан Мбапе отново бе над всички за кралския клуб на „Сантяго Бернабеу“. Домакините решиха всичко още преди почивката, но през втората част допуснаха лек спад в играта си, преди френската суперзвезда да сложи точка на спора в добавеното време.

14' – 1:0 Килиан Мбапе (дузпа)

17' – 2:0 Алваро Карерас

35' – 3:0 Джуд Белингам

51' – 3:1 Серхио Камело Перес

90+1' – 4:1 Килиан Мбапе

Серия А (Италия): Лацио – Милан 2:2

Истински трилър се разигра на „Стадио Олимпико“ в Рим. Домакините от Лацио надиграха тотално своя съперник през първото полувреме и се оттеглиха с комфортен аванс. През втората част обаче появилият се като резерва Диего Морейра се превърна в герой за „росонерите“, реализират два гола за помалко от 120 секунди.

10' – 1:0 Матео Канчелиери

39' – 2:0 Тиджани Нослин

65' – 2:1 Диего Морейра

67' – 2:2 Диего Морейра

Премиър лийг (Англия): Съндърланд – Арсенал 0:2

„Артилеристите“ си тръгнаха с ценни три точки от гостуването на „Стейдиъм ъф Лайт“. Двубоят премина през много драматични моменти, включително спасена дузпа от Давид Рая в 56-ата минута, отсъдена за нарушение на Езри Конса. Веднага след това Бруно Гимараеш откри резултата, а в самия край на срещата домакините останаха с човек по-малко, което позволи на Букайо Сака да оформи крайния резултат от втора дузпа в мача.

58' – 0:1 Бруно Гимараеш

90+6' – Червен картон: Рейнилдо Мандава (Съндърланд)

90+8' – 0:2 Букайо Сака (дузпа)