Новини
Спорт »
Световен футбол »
Драма и голове в Европа: Реал Мадрид и Арсенал бият, Милан с равенство

Драма и голове в Европа: Реал Мадрид и Арсенал бият, Милан с равенство

13 Септември, 2026 06:02, обновена 13 Септември, 2026 06:07 513 0

  • милан-
  • лацио-
  • арсенал-
  • реал мадрид-
  • първенства-
  • мачове-
  • голове-
  • футбол

Мбапе отбеляза два гола на Райо Валекано

Драма и голове в Европа: Реал Мадрид и Арсенал бият, Милан с равенство - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Драма и голове в Европа: Реал Мадрид и Арсенал бият, Милан с равенство

Късните съботни мачове в топ европейските първенства предложиха изключителни емоции, обрати и голове в Ла Лига, Премиър лийг и Серия А. Големите фаворити Реал Мадрид и Арсенал записаха убедителни победи, докато Милан успя да се спаси от поражение в Рим след инфарктен развой.

Ето пълните резултати и голмайсторите по минути от късните сблъсъци снощи (12 септември 2026 г.):

Ла Лига (Испания): Реал Мадрид – Райо Валекано 4:1

Килиан Мбапе отново бе над всички за кралския клуб на „Сантяго Бернабеу“. Домакините решиха всичко още преди почивката, но през втората част допуснаха лек спад в играта си, преди френската суперзвезда да сложи точка на спора в добавеното време.

  • 14' – 1:0 Килиан Мбапе (дузпа)
  • 17' – 2:0 Алваро Карерас
  • 35' – 3:0 Джуд Белингам
  • 51' – 3:1 Серхио Камело Перес
  • 90+1' – 4:1 Килиан Мбапе

Серия А (Италия): Лацио – Милан 2:2

Истински трилър се разигра на „Стадио Олимпико“ в Рим. Домакините от Лацио надиграха тотално своя съперник през първото полувреме и се оттеглиха с комфортен аванс. През втората част обаче появилият се като резерва Диего Морейра се превърна в герой за „росонерите“, реализират два гола за помалко от 120 секунди.

  • 10' – 1:0 Матео Канчелиери
  • 39' – 2:0 Тиджани Нослин
  • 65' – 2:1 Диего Морейра
  • 67' – 2:2 Диего Морейра

Премиър лийг (Англия): Съндърланд – Арсенал 0:2

„Артилеристите“ си тръгнаха с ценни три точки от гостуването на „Стейдиъм ъф Лайт“. Двубоят премина през много драматични моменти, включително спасена дузпа от Давид Рая в 56-ата минута, отсъдена за нарушение на Езри Конса. Веднага след това Бруно Гимараеш откри резултата, а в самия край на срещата домакините останаха с човек по-малко, което позволи на Букайо Сака да оформи крайния резултат от втора дузпа в мача.

  • 58' – 0:1 Бруно Гимараеш
  • 90+6' – Червен картон: Рейнилдо Мандава (Съндърланд)
  • 90+8' – 0:2 Букайо Сака (дузпа)


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове