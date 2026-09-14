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Спортът по ТВ в понеделник (14 септември)

Спортът по ТВ в понеделник (14 септември)

14 Септември, 2026 06:28 542 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в понеделник (14 септември) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ринг

16:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Украйна - Португалия

Нова спорт

16:45 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Нефтчи" - "Ал Кува Ал Джавия"
19:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Шамал" - "Ал Итихад"
21:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Кадисия" - "Ал Уасъл"

Макс спорт 2

17:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Сърбия - Нидерландия
19:30 Футбол: Серия А, "Комо" - "Парма"
22:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Словения - Гърция

Диема спорт

17:45 Футбол: Втора лига, "Хебър" - "Етър"
20:30 Футбол: Първа лига, "Лудогорец" - "Септември" (София)

bTV Action

19:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, България - Израел

Макс спорт 3

19:30 Футбол: Серия А, "Торино" - "Рома"
21:45 Футбол: Серия А, "Интер" - "Удинезе"

Диема спорт 3

21:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Ахли" - "Пахтакор"

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Премиър лийг, "Лийдс" - "Нюкасъл"

Макс спорт 4

22:00 Футбол: Ла Лига, "Виляреал" - "Бетис"


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