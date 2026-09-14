Спортът по ТВ в понеделник (14 септември)

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16:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Украйна - Португалия
Нова спорт
16:45 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Нефтчи" - "Ал Кува Ал Джавия"
19:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Шамал" - "Ал Итихад"
21:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Кадисия" - "Ал Уасъл"
Макс спорт 2
17:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Сърбия - Нидерландия
19:30 Футбол: Серия А, "Комо" - "Парма"
22:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Словения - Гърция
Диема спорт
17:45 Футбол: Втора лига, "Хебър" - "Етър"
20:30 Футбол: Първа лига, "Лудогорец" - "Септември" (София)
bTV Action
19:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, България - Израел
Макс спорт 3
19:30 Футбол: Серия А, "Торино" - "Рома"
21:45 Футбол: Серия А, "Интер" - "Удинезе"
Диема спорт 3
21:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Ахли" - "Пахтакор"
Диема спорт 2
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Лийдс" - "Нюкасъл"
Макс спорт 4
22:00 Футбол: Ла Лига, "Виляреал" - "Бетис"
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