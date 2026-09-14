Хулио Веласкес: Трудно се играе на такъв терен

Треньорът на Левски – Хулио Веласкес, говори пред камерата на DIEMA SPORT след равенството 0:0 в гостуването на Ботев Враца. По време на мача испанецът изпусна нервите си, но след това показа че се е успокоил и направи трезва оценка на срещата. Той заяви, че играчите му са дали 100% от себе си и посочи лошия терен като една от причините за първата грешна стъпка на отбора му в шампионата.

"На този стадион, с този терен, не че търсим оправдания, но през миналия сезон имахме същото преживяване. Трудно е да се играе тук. Имахме повече притежание на топката, може би ни трябваше повече късмет. Създадохме достатъчно шансове, играчите дадоха 100% от себе си.

Една точка в труден двубой, естествено, че искахме да спечелим, но в първенството знаем, че ще има мачове на подобни терени и трябва да се адаптираме. Опитахме, но не намерихме последния пас или удар. Трябва да покажем на всички, че да спечелим толкова мачове в Шампионска лига и първенството, е невероятно. Това е футболът, в някои дни е невъзможно да спечелиш.

Най-важното е да продължим с позитивната нагласа и да погледнем към следващата стъпка, а тя е мачът със Залцбург. Не знам какъв е проблемът на Мубарик. Когато натрупваме подобен брой мачове е нормално да има контузени, защото в предишните сезони нямахме този навик да играем толкова мачове. Това е детайл. Може би следващия месец ще сме по-подготвени.

Мустафа Сангаре се нуждае от натрупване на тренировки и минути. За нас е добре, че се завърна. Казах му преди мача, че ми дава позитивни знаци. Естествено, медицинският щаб прецени, че той може да бъде в групата и смятам, че се представи добре“.

Последните месеци са добри за нас, но трябва да се справим с тази серия. За мен е важно да сме реалисти. За мен най-важното е първенството. Постигнахме голям успех с класирането за Лига Европа, трябва да успеем да се насладим на този процес. Анализираме Залцбург, Милан, Марсилия, бюджетите, които имат, трябва да сме интелигентни, да знаем реалността и да сме подготвени както на терена, така и извън него. След 16 години пауза участваме в основна фаза, това е страхотен успех, трябва да му се насладим“, заяви Веласкес.