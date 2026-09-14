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Хулио Веласкес: Трудно се играе на такъв терен

Хулио Веласкес: Трудно се играе на такъв терен

14 Септември, 2026 06:45 739 6

  • левски-
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  • футбол-
  • ботев враца

Създадохме достатъчно шансове, играчите дадоха 100% от себе си

Хулио Веласкес: Трудно се играе на такъв терен - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Треньорът на Левски – Хулио Веласкес, говори пред камерата на DIEMA SPORT след равенството 0:0 в гостуването на Ботев Враца. По време на мача испанецът изпусна нервите си, но след това показа че се е успокоил и направи трезва оценка на срещата. Той заяви, че играчите му са дали 100% от себе си и посочи лошия терен като една от причините за първата грешна стъпка на отбора му в шампионата.

"На този стадион, с този терен, не че търсим оправдания, но през миналия сезон имахме същото преживяване. Трудно е да се играе тук. Имахме повече притежание на топката, може би ни трябваше повече късмет. Създадохме достатъчно шансове, играчите дадоха 100% от себе си.

Една точка в труден двубой, естествено, че искахме да спечелим, но в първенството знаем, че ще има мачове на подобни терени и трябва да се адаптираме. Опитахме, но не намерихме последния пас или удар. Трябва да покажем на всички, че да спечелим толкова мачове в Шампионска лига и първенството, е невероятно. Това е футболът, в някои дни е невъзможно да спечелиш.

Най-важното е да продължим с позитивната нагласа и да погледнем към следващата стъпка, а тя е мачът със Залцбург. Не знам какъв е проблемът на Мубарик. Когато натрупваме подобен брой мачове е нормално да има контузени, защото в предишните сезони нямахме този навик да играем толкова мачове. Това е детайл. Може би следващия месец ще сме по-подготвени.

Мустафа Сангаре се нуждае от натрупване на тренировки и минути. За нас е добре, че се завърна. Казах му преди мача, че ми дава позитивни знаци. Естествено, медицинският щаб прецени, че той може да бъде в групата и смятам, че се представи добре“.

Последните месеци са добри за нас, но трябва да се справим с тази серия. За мен е важно да сме реалисти. За мен най-важното е първенството. Постигнахме голям успех с класирането за Лига Европа, трябва да успеем да се насладим на този процес. Анализираме Залцбург, Милан, Марсилия, бюджетите, които имат, трябва да сме интелигентни, да знаем реалността и да сме подготвени както на терена, така и извън него. След 16 години пауза участваме в основна фаза, това е страхотен успех, трябва да му се насладим“, заяви Веласкес.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мимч

    6 0 Отговор
    Дали са,абсолютно нищо не са дали тези играчи.Ако на това му вика 100 процента боже царя опази...

    07:00 14.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 гинеколог

    7 0 Отговор
    на калпавия.....вълната му пречи!

    07:04 14.09.2026

  • 4 Веласкес

    9 0 Отговор
    е същият като Вили Вуцов.

    07:11 14.09.2026

  • 5 Хмм

    7 0 Отговор
    що, Ботев на друг стадион ли са играли

    07:13 14.09.2026

  • 6 Дон Хулио

    6 0 Отговор
    Да си плати счупеното тоз симпатяга . В Испания дали щеше да чупи и рита тоз

    07:18 14.09.2026

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