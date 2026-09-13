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Volkswagen обяви супер икономичен автомобил

Volkswagen обяви супер икономичен автомобил

13 Септември, 2026 10:20 619 3

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  • mission efficiency

Първоначалните изображение загатват за превозно средство, изваяно с почти хирургическа прецизност в аеродинамичната тръба

Volkswagen обяви супер икономичен автомобил - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Германският гигант Volkswagen отново поглежда към границите на невъзможното в автомобилното инженерство, подготвяйки се да разтърси индустрията с най-новия си амбициозен проект. Повече от десетилетие след като легендарният XL1 смая света с невиждания си разход от едва 0.9 литра на 100 километра, конструкторите от Волфсбург изваждат на преден план духовен наследник, ориентиран изцяло към ерата на пълната електрификация. Новият концептуален модел Mission Efficiency е създаден с една-единствена цел – да демонстрира докъде могат да стигнат съвременните технологии, когато всяка молекула въздушно съпротивление и всеки ватен час енергия са подложени на строга оптимизация.

Първоначалните изображение загатват за превозно средство, изваяно с почти хирургическа прецизност в аеродинамичната тръба. Силуетът залага на изключително ниска предница и плавва, издължена линия на покрива, която плавно се спуска към задната част, образувайки класическа капковидна форма. Масивните арки на каросерията подслоняват специално разработени джанти, проектирани да минимизират въздушните турбуленции около ходовата част. Вместо да разчита единствено на огромни и тежки батерии, екипът на марката поставя акцент върху синергията между интелигентната аеродинамика и максималната коефициентна ефективност на самия силов тракт.

Volkswagen обяви супер икономичен автомобил

За да доказа претенциите си на практика, германската компания планира амбициозен реален тест, включващ преход от 780 километра между Волфсбург и Виена с едно единствено зареждане. Демонстрационният пробег цели да преобърне масовото разбиране, че дългият автономен преход е възможен само чрез увеличаване на физическия размер на акумулаторния пакет. Въпреки че детайлните технически характеристики и показателите на задвижващата система остават обвити в тайнственост, успешното завършване на този маратон вероятно ще проправи път за внедряването на редица от иновативните решения в следващите сериини електрически автомобили на марката.


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  • 1 Мойто поло, 6n 1995

    0 1 Отговор
    С АДХ мотор, 1,3 Гори 5,2на 100, исля че може би само уп е малко по икономичен

    10:22 13.09.2026

  • 2 Последните….

    1 1 Отговор
    …тридесет години всяко европейско правителство ожесточено мамеше населението си, като толерираше изкупуването на части на автомобилите от Китай, на символични цени и ползваше почти без пари руска енергия за сглабянето им по европейските заводи, и в същото време продаваше на населението си на двадесеторна цена тези коли!!! Сега когато Китай не подарява авточасти и секна руската енергия и истината лъсна!!! Съветвам БГ гражданите не да ползват терминал едно или две, а направо терминал три и масово да се евакуират от вечната колония за нормалните държави!!!

    10:37 13.09.2026

  • 3 Нищо против аеродинамиката

    2 2 Отговор
    Нищо против аеродинамиката но с мярка. А батерия си трябва и то възможно с по-голям капацитет. Големият хит догодина ще са Литиевите твърдотелни батерии и Нартиево йонните в примиум сектора на електромобилите.

    10:38 13.09.2026