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Тристранката нищи линията на бедност и Кодекса на труда

Тристранката нищи линията на бедност и Кодекса на труда

14 Септември, 2026 06:55, обновена 14 Септември, 2026 06:58 450 5

  • тристранка-
  • минимална заплата-
  • заседание

Държавата вдига прага за бедност на 443 евро, ГЕРБ-СДС и ДБ искат нови правила в заетостта

Тристранката нищи линията на бедност и Кодекса на труда - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) се събира на ключово заседание днес, 14 септември 2026 г., от 11:00 часа в Гранитната зала на Министерския съвет. Основен акцент в дневния ред е предложението на социалното министерство за увеличаване на официалната линия на бедност в България с 13,4% .

Така от 1 януари 2027 г. нейният размер ще достигне 443 евро спрямо сегашните 390 евро, което е скок с над 52 евро. Промяната е обвързана с изследването на Евростат за доходите, като от новия праг зависят месечните помощи на близо 800 хиляди българи с трайни увреждания и достъпът до семейни помощи за деца. Към момента под този праг живее всеки пети гражданин у нас.

Паралелно с доходите, бизнесът и синдикатите ще обсъждат и два спорни законопроекта за радикални промени в Кодекса на труда, внесени от народни представители. От „Демократична България“ настояват за облекчаване на заетостта при непълнолетни между 16 и 18 години, като сегашният тежък разрешителен режим от Инспекцията по труда (ГИТ) бъде заменен с просто предварително уведомяване от страна на работодателя.

Министерство на труда и социалната политика обаче е твърдо против, тъй като вижда риск децата да работят в опасна среда. Вторият проект е на ГЕРБ-СДС и цели по-силна защита на бременните жени и майките на срочни договори, като се предлага техните контракти автоматично да се удължават до приключване на майчинството – мярка, срещу която социалното ведомство също изрази несъгласие.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Тити

    6 0 Отговор
    Безполезна среща поради факта че никой не овладя цените плащаме повече от Европерса а взимаме по малко от него щ.

    07:00 14.09.2026

  • 2 Народни пари

    4 1 Отговор
    Тези шишаци вместо да са на поточната линия да видят що е труд, акъл ще дават как се работи.

    07:15 14.09.2026

  • 3 Само

    3 0 Отговор
    да не се разнищи !

    07:21 14.09.2026

  • 4 Всички доходи

    0 0 Отговор
    трябва да се замразят, а на бюджетниците да се намалят драстично доходиде от 50% до 70% и да бъдат редуцирани до нивото на Запада.
    Недопустимо е на 5.5 милиона народ да имаме 240 депутата, и около 600 000 бюджетника.
    Недопустимо е да теглим заеми с високи лихви, за да издържаме нереформирани сектори!
    Да ни увеличават данъците, акцизите, цени без да има Необлагаем Минимум.
    Този популизъм от времето на ГЕРБ, ДПС, ПП и БКП трябва да прекъсне.
    Синдикатите искали, тогава те да отидат в сферата на частен бизнес.
    Не може да не произвеждаш продукт с Висока добавена стойност и да искаш увеличения.
    Не може 60% от ученици да са с функционална неграмотност и да искаш високи заплати.
    Едно е да пращаш деца на Олимпиади и да получаваш висока заслужена заплата,
    друго е да произвеждаш Неграмотни хора.

    07:42 14.09.2026

  • 5 Сериозен ей

    0 0 Отговор
    Живейте вие със 660 евро безсрамници.Народа ще се вдигне и ще ви измете.вече не се търпи

    07:42 14.09.2026

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