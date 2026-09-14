Тристранката нищи линията на бедност и Кодекса на труда

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) се събира на ключово заседание днес, 14 септември 2026 г., от 11:00 часа в Гранитната зала на Министерския съвет. Основен акцент в дневния ред е предложението на социалното министерство за увеличаване на официалната линия на бедност в България с 13,4% .

Така от 1 януари 2027 г. нейният размер ще достигне 443 евро спрямо сегашните 390 евро, което е скок с над 52 евро. Промяната е обвързана с изследването на Евростат за доходите, като от новия праг зависят месечните помощи на близо 800 хиляди българи с трайни увреждания и достъпът до семейни помощи за деца. Към момента под този праг живее всеки пети гражданин у нас.

Паралелно с доходите, бизнесът и синдикатите ще обсъждат и два спорни законопроекта за радикални промени в Кодекса на труда, внесени от народни представители. От „Демократична България“ настояват за облекчаване на заетостта при непълнолетни между 16 и 18 години, като сегашният тежък разрешителен режим от Инспекцията по труда (ГИТ) бъде заменен с просто предварително уведомяване от страна на работодателя.

Министерство на труда и социалната политика обаче е твърдо против, тъй като вижда риск децата да работят в опасна среда. Вторият проект е на ГЕРБ-СДС и цели по-силна защита на бременните жени и майките на срочни договори, като се предлага техните контракти автоматично да се удължават до приключване на майчинството – мярка, срещу която социалното ведомство също изрази несъгласие.