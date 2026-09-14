Тристранката нищи линията на бедност и Кодекса на труда

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) се събира на ключово заседание днес, 14 септември 2026 г., от 11:00 часа в Гранитната зала на Министерския съвет. Основен акцент в дневния ред е предложението на социалното министерство за увеличаване на официалната линия на бедност в България с 13,4% .
Така от 1 януари 2027 г. нейният размер ще достигне 443 евро спрямо сегашните 390 евро, което е скок с над 52 евро. Промяната е обвързана с изследването на Евростат за доходите, като от новия праг зависят месечните помощи на близо 800 хиляди българи с трайни увреждания и достъпът до семейни помощи за деца. Към момента под този праг живее всеки пети гражданин у нас.
Паралелно с доходите, бизнесът и синдикатите ще обсъждат и два спорни законопроекта за радикални промени в Кодекса на труда, внесени от народни представители. От „Демократична България“ настояват за облекчаване на заетостта при непълнолетни между 16 и 18 години, като сегашният тежък разрешителен режим от Инспекцията по труда (ГИТ) бъде заменен с просто предварително уведомяване от страна на работодателя.
Министерство на труда и социалната политика обаче е твърдо против, тъй като вижда риск децата да работят в опасна среда. Вторият проект е на ГЕРБ-СДС и цели по-силна защита на бременните жени и майките на срочни договори, като се предлага техните контракти автоматично да се удължават до приключване на майчинството – мярка, срещу която социалното ведомство също изрази несъгласие.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тити
07:00 14.09.2026
2 Народни пари
07:15 14.09.2026
3 Само
07:21 14.09.2026
4 Всички доходи
Недопустимо е на 5.5 милиона народ да имаме 240 депутата, и около 600 000 бюджетника.
Недопустимо е да теглим заеми с високи лихви, за да издържаме нереформирани сектори!
Да ни увеличават данъците, акцизите, цени без да има Необлагаем Минимум.
Този популизъм от времето на ГЕРБ, ДПС, ПП и БКП трябва да прекъсне.
Синдикатите искали, тогава те да отидат в сферата на частен бизнес.
Не може да не произвеждаш продукт с Висока добавена стойност и да искаш увеличения.
Не може 60% от ученици да са с функционална неграмотност и да искаш високи заплати.
Едно е да пращаш деца на Олимпиади и да получаваш висока заслужена заплата,
друго е да произвеждаш Неграмотни хора.
07:42 14.09.2026
5 Сериозен ей
07:42 14.09.2026