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Александър Зверев покори US Open след зрелищен финал с Бен Шелтън

Александър Зверев покори US Open след зрелищен финал с Бен Шелтън

14 Септември, 2026 05:02, обновена 14 Септември, 2026 05:05 820 5

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Германецът спечели втория си турнир от Големия шлем, побеждавайки американеца с 6:3, 7:6(2), 5:7, 6:2

Александър Зверев покори US Open след зрелищен финал с Бен Шелтън - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Александър Зверев спечели Откритото първенство на САЩ по тенис за мъже. Германецът победи представителя на домакините Бен Шелтън с 6:3, 7:6(2), 5:7, 6:2 във финала в Ню Йорк и завоюва втория си трофей от Големия шлем.

Зверев, който беше поставен под №1 в схемата, изигра стабилен мач и успя да запази концентрация въпреки силната подкрепа от трибуните за 23-годишния американец.

Германецът започна по-добре срещата и спечели първия сет с 6:3. Втората част беше много по-равностойна и стигна до тайбрек, в който Зверев не остави шансове на съперника си — 7:2.

Шелтън обаче не се отказа. Американецът вдигна нивото си в третия сет, започна да играе по-агресивно и успя да намали изоставането след 7:5.

В четвъртата част Зверев отново пое контрола върху мача. Той използва по-голямата си стабилност от основната линия и затвори сета с 6:2, с което сложи край на двубоя

Победата е особено значима за Зверев заради историята му на US Open. През 2020 г. германецът достигна финала в Ню Йорк, но тогава пропиля преднина от два сета срещу Доминик Тийм и загуби трофея.

Шест години по-късно той вече има своята титла от турнира.

Това е вторият трофей на Зверев от Големия шлем за сезона. По-рано през годината германецът спечели и „Ролан Гарос“, превръщайки 2026-а в най-успешната година в кариерата си.

За Шелтън финалът беше първи в турнир от Големия шлем. Американецът направи впечатляващ турнир, като на четвъртфиналите отстрани Карлос Алкарас след петсетов трилър, а на полуфинала победи сънародника си Франсис Тиафо.

Преди финала Шелтън имаше и историческа възможност. При успех той щеше да стане първият американски тенисист при мъжете, спечелил титла от Големия шлем след Анди Родик през 2003 г. Този продължаващ повече от две десетилетия период обаче ще се запази.

Въпреки загубата представянето на Шелтън в Ню Йорк е сериозна заявка за бъдещето на американския тенис. Той достигна първия си финал в „Шлема“ пред родна публика и показа, че може да се конкурира с водещите имена в световния тенис.

Зверев пък напуска Ню Йорк като двукратен шампион от Големия шлем и с още една голяма крачка към утвърждаването си сред водещите играчи на своето поколение.

За германеца 2026 г. вече има исторически измерения — след титлата на „Ролан Гарос“ той добави и US Open, а двата трофея го превръщат в един от големите герои на сезон


САЩ
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Няма как да не е

    0 0 Отговор
    чист германец!

    06:24 14.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 секим

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "az СВО Победа 81":

    даже сръпчето е по напред
    много по здрави на модераzда

    06:35 14.09.2026

  • 5 Пешо

    1 0 Отговор
    Един руснак от Германия и една рускиня от Казахстан спечелиха USA OPEN .

    07:25 14.09.2026

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