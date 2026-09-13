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ПФК Черно море: Ще възстанови чувството на гордост, което винаги е съпътствало „моряшката“ общност

ПФК Черно море: Ще възстанови чувството на гордост, което винаги е съпътствало „моряшката“ общност

13 Септември, 2026 20:44 383 0

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Само заедно можем да постигнем това, към което се стремим

ПФК Черно море: Ще възстанови чувството на гордост, което винаги е съпътствало „моряшката“ общност - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ПФК Черно море направи първи публичен коментар след серията от разочароващи резултати и трудното начало на сезона. Ръководството на клуба излезе с позиция, в която очертава причините за кризата, предприетите мерки и призовава за обединение в този момент.

Ето какво казват от клуба:

Сезонът на ПФК Черно море не започна по начина, по който всички очаквахме, а резултатите от последните мачове ясно показват, че се намираме в тежка спортно‑техническа ситуация.

Извършен е подробен анализ, който очертава конкретните стъпки за справяне с трудностите. Убедени сме, че само обединени – ръководство, треньори, футболисти и привърженици – можем да преодолеем този период. Историята ни доказва, че най-големите успехи са постигани именно заедно.

Клубът ще направи всичко необходимо, за да възстанови чувството на гордост, което винаги е съпътствало "моряшката" общност.

Осъзнаваме, че процесът изисква време, но и че времето ни притиска. На този етап не е моментът за промени в отбора. Грешките са анализирани и още в следващите мачове очакваме да започнем да връщаме облика на Черно море – отбор, с който всички се съобразяваха.

Само заедно можем да постигнем това, към което се стремим. Обединението е нашата сила.


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