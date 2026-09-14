Станислав Генчев: Това ми е най-сладката победа в Ботев Пловдив

Наставникът на Ботев Пловдив Станислав Генчев коментира успеха с 2:0 в дербито срещу Локомотив Пловдив от деветия кръг на efbet Лига.

"Искам да благодаря на феновете и футболистите. Имаше периоди на затруднения, но това е нормално, Локомотив е добър отбор. Преборихме се психически и това е първа историческа победа на новия стадион срещу Локо Пд. За нас бе важно да отбележим бърз гол, така се случи и после вкарахме второ попадение. Имахме контраатаки да отбележим и трети, но имахме и шанс, тъй като Локомотив Пловдив пропусна две положения. Заслужена победа, по-концентрираният отбор спечели", заяви той.

"Винаги е приятно за един треньор, когато работата дава резултат. Буквално вчера го тренирахме на тренировката. За наша радост вкарахме втори гол, това ни даде самочувствие, а съперникът се напрегна и започва да прибързва. Щом не сме допуснали гол, е добре. Трябва да отбележим ситуациите на противника и те не бяха лоши. Имаме още пропуски в дефанзивен план. Бяхме фаворити в двубоя и трябваше да превъзмогнем това. Миналия сезон Локомотив Пловдив спечели 3 от 4 мача срещу нас и това действа психологически. Вкарахме гол и се поуспокоихме, но много лесно създават положения пред нашата врата. Искахме тактически корекции да направим, които ни носеха проблеми. Много лесно Локо Пд излизаше от нашата преса, най-вече на това наблегнахме", продължи треньорът на Ботев Пловдив.

"Това е най-сладката ми победа като треньор на Ботев, всеки иска да побеждава в такива мачове. Ние всички искахме този успех, историческа е. Най-приятно е да излизаш победител в такъв двубой. От утре сутрин започваме подготовка за Септември. Каквото се случи във футбола вчера не е важно, важното е в утрешния ден. Видях в последния момент пред тунела и се опитах да прекратя тези сцени. Никой няма нужда от това нещо. Това са неприятни сцени. Ако някой наш футболист е виновен, ще понесе санкции", завърши Станислав Генчев.