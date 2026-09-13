10 от Ман Сити спечели дербито с Юнайтед на „Олд Трафорд“

Манчестър Сити спечели дербито с Манчестър Юнайтед на „Олд Трафорд“ – 1:0! И така отборът на Енцо Мареска продължава да има стопроцентов актив във Висшата лига – 4 победи от 4 мача, което ги нарежда втори след шампиона Арсенал. В герой за „гражданите“ се превърна Ерлинг Холанд, който донесе успеха през втората част. Той е много ценен, защото Сити играха от 23-ата минута с човек по-малко, когато директен червен картон получи Фол Фодън. „Червените дяволи“ са 13-и с едва 4 точки.

Иначе дербито започна без положения пред двете врати. Така се стигна до 23-ата минута. Тогава Фил Фодън получи директен червен картон! Той бе паднал на земята, Бруно Ферандеш опита да му вземе топката, след което англичанинът изрита капитана на Манчестър Юнайтед и бе изгонен.

В края на първата част домакините бяха близо до попадение, Маркъс Рашфорд изпълни чудесно пряк свободен удар, но топката срещна дясната греда на вратата на Джанлуиджи Донарума.

В 52-ата минута имаше втора греда за Манчестър Юнайтед! Коби Мейно стреля отлично, но топката отново срещна десния стълб на вратата.

След час игра Ерлинг Холанд даде преднина на Манчестър Сити! Първоначално попадението му бе отменено заради засада на Енцо Фернандес, който направи опит да стреля, но след намеса на ВАР, голът бе признат - 1:0 за "гражданите".

В 69-ата минута страхотен удар отправи Енцо Фернандес, Сен Ламенс обаче отби в дясната греда.

До края на „червените дяволи“ опитаха да стигнат до гол. Дълбоко в добавеното време Браян Мбемо бе изведен от Бруно Фернандеш сам срещу Джанлуиджи Донарума, но италианецът направи уникално спасяване. Енцо Фернандес пък се сдърпа с Хари Магуайър по-рано и напусна терена с кръвотечение от носа.