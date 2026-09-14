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Куриоз на финала на US Open: Зверев не разбра, че е спечелил (ВИДЕО)

Куриоз на финала на US Open: Зверев не разбра, че е спечелил (ВИДЕО)

14 Септември, 2026 06:34 1 271 3

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Мачболът на Александър Зверев във финала на US Open се превърна в един от най-куриозните и запомнящи се моменти от целия турнир в Ню Йорк

Куриоз на финала на US Open: Зверев не разбра, че е спечелил (ВИДЕО) - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Александър Зверев спечели втората си титла от Големия шлем за 2026 година, след победа над любимеца на местната публика Бен Шелтън. Мачболът на Александър Зверев във финала на US Open се превърна в един от най-куриозните и запомнящи се моменти от целия турнир в Ню Йорк.

След като пласира победната точка срещу Бен Шелтън, германецът беше толкова дълбоко погълнат от битката и напълно фокусиран върху играта, че машинално се върна на основната линия, подготвяйки се за следващото разиграване. Саша изобщо не осъзна веднага, че с този удар всъщност току-що е спечелил титлата и мачът вече е приключил.


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