Куриоз на финала на US Open: Зверев не разбра, че е спечелил (ВИДЕО)

Александър Зверев спечели втората си титла от Големия шлем за 2026 година, след победа над любимеца на местната публика Бен Шелтън. Мачболът на Александър Зверев във финала на US Open се превърна в един от най-куриозните и запомнящи се моменти от целия турнир в Ню Йорк.

След като пласира победната точка срещу Бен Шелтън, германецът беше толкова дълбоко погълнат от битката и напълно фокусиран върху играта, че машинално се върна на основната линия, подготвяйки се за следващото разиграване. Саша изобщо не осъзна веднага, че с този удар всъщност току-що е спечелил титлата и мачът вече е приключил.

A SECOND Grand Slam for Alexander Zverev…



AND HE DIDN’T EVEN REALISE 🤣 @AlexZverev #USOpen pic.twitter.com/ugbITobwjT — Tennis TV (@TennisTV) September 13, 2026