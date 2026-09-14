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Пътната обстановка към 7.00. Мерки на АПИ край Перник и Кюстендил

Пътната обстановка към 7.00. Мерки на АПИ край Перник и Кюстендил

14 Септември, 2026 06:41, обновена 14 Септември, 2026 06:52 397 0

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Мащабни стачки по границите, нови промени в МВР и КАТ и отлични условия за туризъм

Пътната обстановка към 7.00. Мерки на АПИ край Перник и Кюстендил - 1
Снимка: АПИ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В началото на седмицата ситуацията в страната се развива динамично, като акцентът пада върху готвени блокади по ГКПП, стартиралата мащабна реформа в контрола на пътя и благоприятното време в планините. Ето пълната сутрешна сводка на ключовите събития през изминалото денонощие:

Трафик по границите и блокади

За днес, 14 септември 2026 г., са обявени мащабни стачни действия и ефективни блокади от страна на товарни превозвачи в Сърбия и Босна и Херцеговина. Очаква се протестите да засегнат сериозно сухопътните гранични пунктове с България (главно ГКПП „Калотина“).

На румънската граница фериботите при Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич остават напълно спрени заради критично ниските нива на река Дунав. Трафикът на изход за камиони е традиционно интензивен на ГКПП „Капитан Андреево“ и „Лесово“.

Сводка на КАТ и реформа в МВР

Общо 21 тежки катастрофи са регистрирани на територията на страната през изминалото денонощие, сочат официалните данни от сутрешния бюлетин на Министерството на вътрешните работи. При пътните инциденти са ранени 23-ма души, като за щастие през изминалите 24 часа няма загинали граждани по пътищата на страната. В столицата София са регистрирани 21 леки ПТП и един тежък инцидент с един пострадал. Общият брой на жертвите по пътищата в България от началото на годината е достигнал 324 души

Паралелно с данните на КАТ, екипите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) отбелязват своя професионален празник – 14 септември, с който стартира и националната „Седмица на пожарната безопасност“. Оперативната обстановка с пожарите в страната през нощта се запазва напълно спокойна. Огнеборците са реагирали на десетки битови и технически сигнали за произшествия, но няма данни за големи активни горски пожари или сериозни материални щети на територията на страната.

Ремонти и мерки на АПИ

Днес (14 септември) се въвежда временна организация на движението в определени участъци от път I-6 в областите Перник и Кюстендил поради подмяна на охранителни камери. Водачите трябва да се движат с повишено внимание.

Условия за туризъм в планините

От Планинската спасителна служба (ПСС) съобщават за отлични условия за планински преходи . Времето в по-голямата част от масивите е слънчево и тихо, с температури между 8 и 15 градуса по високите части. Следобед над Западна България е възможна краткотрайна купеста облачност. Съоръженията и лифтовете работят по график.


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