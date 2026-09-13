Ботев господар на Пловдив!

Ботев спечели безапелационно дербито на Пловдив – 2:0 над Локомотив! Двете попадения за тима на Станислав Генчев паднаха през първата част, като бяха реализирани от Асен Чандъров и Мауро Родригес. След този успех „жълто-черните“ заемат 6-ата позиция с 16 точки, докато „смърфовете“ са на незавидното 11-о място с 6 пункта.
Ботев поведе още в 9-ата минута. Самуел Калу стреля от пряк свободен удар, Боян Милосавлейевич изби, но право на крака на Карлос Меоти. Португалецът центрира, а Асен Чандъров с глава заби шестия си гол от началото на сезона - 1:0 за домакините.
В 44-ата минута Ботев Пловдив направи 2:0! След отлично заучено изпълнение на пряк свободен удар, което е силна страна на Станислав Генчев, Самуел Калу намери Мауро Родригес, който преодоля Боян Милосавлйевич. Вратарят искаше нарушение, но такова определено нямаше – 2:0!
В началото на втората част Локомотив Пловдив бе много близо до гол. Удар на Раян Лейтън от точката на дузпата обаче срещна напречната греда.
След час игра зузпа за Локомотив Пловдив бе отменена. Тя бе отсъдена от рефера Никола Попов за предполагаема игра с ръка на Лукас Араужо след центриране на Раян Лейтън. Попов бе извикан на ВАР монитора, след което промени своето решение, защото се видя, че ръката на Араужо е прилепена към тялото му.
В 85-ата минута новото попълнение на "смърфовете" Доминик Бурбан стреля, но Даниел Наумов спаси. Пропуск по-късно направи и другият нов на „Лаута“ – Антон Фасе, който с глава не намери целта.
Срещата бе белязана от много неприятен момент малко след това. Младият Александър Александров от Локомотив Пловдив, син на бившия играч на Ботев Пловдив Александър Александров-Кривия, получи тежка травма, докато отиграваше топката. Той бе изнесен на носилка със сълзи на очи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нагъ-зихме-ги
Коментиран от #4
23:02 13.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Мнение
А фактът, че държавата ни изчезва и, че цените станаха непосилни за много хора, това не ги вълнува?! Важното е да се намучат кой ритнитопковец вкарал повече голове?!
Пълна забрана на бг футбола в този му вид!
Корумпирана перачница за пари, която е без никакви реални резултати в международната сцена! Спортните клубове в България имат повече чужденци отколкото българи?!
За това ли дадоха Ботев и Левски животите си?!
За да може едните запалянковци да се псуват на Ботев, а другите на Левски, пък накрая и да не играят почти никви българи?!
37г евроатлантизъм докара страната ни до абсолютен крах във всяко едно направление!!!
23:45 13.09.2026
4 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "Нагъ-зихме-ги":На умряло куче нож вадят Ботев. Крушарски няма пари за нищо и от отбор, който два пъти миналия сезон беше пред участие в Европа, го превърна в треторазряден отбор, когото бият като брашнян чувал. Разпродаде добрите футболисти, няма пари, но пак се е заинатил , да не продава отбора. Как глупак, като него, е станал бизнесмен. Ами бил приятел от завода с Батето Иван Славков, разпивали заедно до сутринта и след промените , хоп милионер. Всички фенове искат този селяндур да се маха, а тъпака дори псува феновете.
Коментиран от #5
00:00 14.09.2026
5 Така е
До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":Е, нали го раздава милионер, покрай свиняра на Гоце. Сапунен мехур. Самата му физиономия говори много. Чобанин от БКП.
00:22 14.09.2026