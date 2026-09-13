Ботев господар на Пловдив!

Ботев спечели безапелационно дербито на Пловдив – 2:0 над Локомотив! Двете попадения за тима на Станислав Генчев паднаха през първата част, като бяха реализирани от Асен Чандъров и Мауро Родригес. След този успех „жълто-черните“ заемат 6-ата позиция с 16 точки, докато „смърфовете“ са на незавидното 11-о място с 6 пункта.

Ботев поведе още в 9-ата минута. Самуел Калу стреля от пряк свободен удар, Боян Милосавлейевич изби, но право на крака на Карлос Меоти. Португалецът центрира, а Асен Чандъров с глава заби шестия си гол от началото на сезона - 1:0 за домакините.

В 44-ата минута Ботев Пловдив направи 2:0! След отлично заучено изпълнение на пряк свободен удар, което е силна страна на Станислав Генчев, Самуел Калу намери Мауро Родригес, който преодоля Боян Милосавлйевич. Вратарят искаше нарушение, но такова определено нямаше – 2:0!

В началото на втората част Локомотив Пловдив бе много близо до гол. Удар на Раян Лейтън от точката на дузпата обаче срещна напречната греда.

След час игра зузпа за Локомотив Пловдив бе отменена. Тя бе отсъдена от рефера Никола Попов за предполагаема игра с ръка на Лукас Араужо след центриране на Раян Лейтън. Попов бе извикан на ВАР монитора, след което промени своето решение, защото се видя, че ръката на Араужо е прилепена към тялото му.

В 85-ата минута новото попълнение на "смърфовете" Доминик Бурбан стреля, но Даниел Наумов спаси. Пропуск по-късно направи и другият нов на „Лаута“ – Антон Фасе, който с глава не намери целта.

Срещата бе белязана от много неприятен момент малко след това. Младият Александър Александров от Локомотив Пловдив, син на бившия играч на Ботев Пловдив Александър Александров-Кривия, получи тежка травма, докато отиграваше топката. Той бе изнесен на носилка със сълзи на очи.