Съдийската комисия в Англия призна, че голът на Ерлинг Холанд е нередовен

Съдийската комисия в Англия призна за допусната грешка, след като ВАР зачете победното попадение на Ерлинг Холанд за Манчестър Сити срещу Манчестър Юнайтед, пренебрегвайки влиянието на засадата на Енцо Фернандес. Голът първоначално бе отсъден като засада на терена, преди видеоасистентите да отменят решението на рефера.

„Беше установено, че Енцо Фернандес не е играл с топката и поради тази причина всяко нарушение на правилата за засада става субективно. В този конкретен случай обаче, ВАР не успя да разпознае вероятното влияние на неговата позиция върху играта и трябваше да препоръча преразглеждане на ситуацията на монитора край терена. Тази вечер се свързахме с Манчестър Юнайтед, за да признаем това, което считаме за грешка в преценката. Ще бъде направен цялостен анализ на инцидента“, се казва в официалното изявление.

В полемиката се включи и бившият английски съдия Марк Холзи, който е на същото мнение.

„ВАР допусна много сериозна грешка и този гол изобщо не трябваше да бъде зачитан. Недопустимо е да се пренебрегва движението на Енцо Фернандес. Когато един футболист в засада прави плонж в опит да засече топката на няколко ярда от вратата, той оказва директно влияние върху защитника до него. Лисандро Мартинес нямаше как да остане статичен в тази ситуация. Това е кристална засада“, смята Холзи.

Същото смята и бившият шеф на съдийската комисия в Англия Кийт Хакет.

„Попадението трябваше незабавно да бъде отменено. Енцо Фернандес направи абсолютно съзнателно движение да играе с топката от позиция на засада и стана активен в секундата, в която се хвърли с глава напред. Обяснението, че той не е влияел на играта, тъй като не е докоснал кълбото, е пълно манипулиране и грешно тълкуване на футболните правила", отсече Хакет.