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Съдийската комисия в Англия призна, че голът на Ерлинг Холанд е нередовен

Съдийската комисия в Англия призна, че голът на Ерлинг Холанд е нередовен

14 Септември, 2026 09:01 1 066 9

  • ерлинг холанд-
  • манчестър сити-
  • манчестър юнайтед-
  • футбол-
  • съдийска комисия

„Беше установено, че Енцо Фернандес не е играл с топката и поради тази причина всяко нарушение на правилата за засада става субективно

Съдийската комисия в Англия призна, че голът на Ерлинг Холанд е нередовен - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Съдийската комисия в Англия призна за допусната грешка, след като ВАР зачете победното попадение на Ерлинг Холанд за Манчестър Сити срещу Манчестър Юнайтед, пренебрегвайки влиянието на засадата на Енцо Фернандес. Голът първоначално бе отсъден като засада на терена, преди видеоасистентите да отменят решението на рефера.

„Беше установено, че Енцо Фернандес не е играл с топката и поради тази причина всяко нарушение на правилата за засада става субективно. В този конкретен случай обаче, ВАР не успя да разпознае вероятното влияние на неговата позиция върху играта и трябваше да препоръча преразглеждане на ситуацията на монитора край терена. Тази вечер се свързахме с Манчестър Юнайтед, за да признаем това, което считаме за грешка в преценката. Ще бъде направен цялостен анализ на инцидента“, се казва в официалното изявление.

В полемиката се включи и бившият английски съдия Марк Холзи, който е на същото мнение.

„ВАР допусна много сериозна грешка и този гол изобщо не трябваше да бъде зачитан. Недопустимо е да се пренебрегва движението на Енцо Фернандес. Когато един футболист в засада прави плонж в опит да засече топката на няколко ярда от вратата, той оказва директно влияние върху защитника до него. Лисандро Мартинес нямаше как да остане статичен в тази ситуация. Това е кристална засада“, смята Холзи.

Същото смята и бившият шеф на съдийската комисия в Англия Кийт Хакет.

„Попадението трябваше незабавно да бъде отменено. Енцо Фернандес направи абсолютно съзнателно движение да играе с топката от позиция на засада и стана активен в секундата, в която се хвърли с глава напред. Обяснението, че той не е влияел на играта, тъй като не е докоснал кълбото, е пълно манипулиране и грешно тълкуване на футболните правила", отсече Хакет.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Губеща колонка

    2 1 Отговор
    Е резултата хикс ли е или ще се преиграва

    09:07 14.09.2026

  • 2 Грозев е еничарин

    4 2 Отговор
    Арабите плащат яко,затова съдията слушаше инструкции 5 мин. на слушалката,а след гола започна умишлено да бави и накъсва играта.Все пак футболът отдавна не е спорт,а бизнес за милиарди и международни отношения !

    09:08 14.09.2026

  • 3 Добър ден

    6 1 Отговор
    Че гола беше нередовен, се видя от Космоса с невъоръжено око.

    09:08 14.09.2026

  • 4 Ники

    2 2 Отговор
    Стига с тези ритнитопковци,на никой не му пука…

    09:12 14.09.2026

  • 5 Гост

    3 0 Отговор
    Нередовен гол и нередовен червен картон

    09:13 14.09.2026

  • 6 редовен гол

    3 3 Отговор
    Напротив, голът бе редовен.Щеше да има засада, ако Фернандес бе играл с топката, а в случая не е така.Мартинес от Юнайтед, ако бе по-умен, щеше да пази Холанд, а не Фернандес.

    09:25 14.09.2026

  • 7 При центрирането на топката тя се удари

    3 2 Отговор
    Последно в крак на защитник и тогава прелетя и стигна до Хааланд
    щом топката е докосната от защитник няма засада

    09:34 14.09.2026

  • 8 Анджо

    2 0 Отговор
    Защо не коментират червения картон и защо не наказаха този от Ман Юнайтед за ритниците които нанесе на падналия футболист. За това ги мразя Ман Юнайтед, че са най подпирания отбора заедно с Реал Мадрид.

    09:51 14.09.2026

  • 9 Гешевче

    0 0 Отговор
    Това беше дъното на английското съдийство. И картона и гола. И никой не може да ме убеди, че е грешка на вар. За незнаещите правилника, засадата не се определя дали си играл с топката или не, а дали влияеш на играта.

    10:02 14.09.2026

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