Домашната ракия раздели властта и Северозапада

Проектът за промени, свързани с домашната ракия, предизвика остра реакция във Врачанско. Жители на Северозапада заявиха, че мярката засяга традиция, която се предава в семействата, а правителството уточни, че целта е да се пресече нелегалната продажба на алкохол без доказан произход.

Първоначалният текст създаде опасения, че глобата може да достигне 1000 евро дори при подарена бутилка, съхранявана в дома. Впоследствие финансовият министър Гълъб Донев заяви, че санкциите са насочени към количества без документи и към търговията с домашна ракия, а не към хората, които произвеждат малки количества за лична употреба. Министерството на финансите уточни, че спорната разпоредба се отнася до места, свързани със стопанска дейност – хотели, къщи за гости, ресторанти и складове. Текстовете предстои да бъдат преработени, за да не допускат двусмислено тълкуване.

„Все едно да му смениш името“

В село Крушовица край Мизия Иван Иванов чака реда си в местна казанджийница. Още с пристигането му е издадена бележка за варенето.

„От тези казани излиза страшна ракия, няма паток и е билка това нещо“, казва Иван Иванов.

Той обяснява, че домашната ракия има място в дома не само като напитка, но и като част от семейните обичаи.

„Винаги в дома трябва да имаш домашна ракийка – и за лек, да се разтриеш с нея, и за рождени дни, имени дни на дечурлига, на внуци“, казва Иванов.

По думите му да бъде отнета домашната ракия на българина е „все едно да му смениш името“. Той признава, че познава хора, които произвеждат с цел продажба, но според него те не са много. За лична употреба, посочва Иванов, 30 литра от два казана често не стигат за цялата година.

„Съсипваме традициите“

В съседното село Бутан казанът не работи, но темата за ракията се оказва по-важна от предстоящите избори. Петко Петков заявява, че държавата рискува да засегне дълбоко вкоренен обичай.

„Аз ще ви кажа това, че съсипваме традициите на България, а ракията е традиция от нашите деди и прадеди“, коментира Петков.

Пламен Драгомиров поставя под въпрос смисъла на правила, при които подаряването на бутилка може да се тълкува като нарушение. Според него подобен подход създава усещане, че обикновените хора могат да бъдат преследвани заради домашна продукция, предназначена за семейството или приятели.

Местните жители посочват и разликата в цената. По думите им домашната ракия излиза около 3 евро за литър, докато качествената ракия в магазина може да достигне 20 евро. Николай Босолов обяснява, че хората купуват захар на промоция и използват собствените си плодове, за да произведат 10-15 литра за дома.

Разказ за санкция от 1000 лева

Христо Христов разказва, че вече е бил проверяван за домашна ракия. По думите му за 7 килограма, произведени в дома му, е получил акт и санкция от 1000 лева. Той твърди още, че е бил предупреден, че при ново нарушение може да бъде иззет и казанът му.

Историята му се използва като пример от местните жители за страха, че мерките могат да засегнат и хора, които не продават алкохол. Христов разказва и за случай с възрастна жена, от която били иззети 220 литра ракия, но тази информация остава в рамките на неговото твърдение.

Според данни, представени от Гълъб Донев, през 2025 г. митническите органи са задържали около 40 000 литра нелегален етилов алкохол, от които над 15 000 литра са били нелегално произведена ракия. През 2026 г. до момента са задържани 2500 литра ракия от обекти и помещения, в които се извършва стопанска дейност.

Докато текстовете се преработват, жителите на Северозапада настояват контролът да бъде насочен към нелегалната продажба, а не към семейната традиция. В Крушовица първата сливова ракия на Иван Иванов потича от казана, но дори там хората вече внимават кого черпят и с какво количество.

Източници: bTV Новините, БТА