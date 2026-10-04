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Домашната ракия раздели властта и Северозапада
  Тема: Икономика

Домашната ракия раздели властта и Северозапада

4 Октомври, 2026 09:44, обновена 4 Октомври, 2026 09:47 910 23

  • домашна ракия-
  • гълъб донев-
  • акциз-
  • врачанско-
  • нелегална търговия

Жители на Врачанско защитиха традицията, а властта уточни, че санкциите са насочени към нелегалната търговия.

Домашната ракия раздели властта и Северозапада - 1
Снимка: bTV
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Проектът за промени, свързани с домашната ракия, предизвика остра реакция във Врачанско. Жители на Северозапада заявиха, че мярката засяга традиция, която се предава в семействата, а правителството уточни, че целта е да се пресече нелегалната продажба на алкохол без доказан произход.

Първоначалният текст създаде опасения, че глобата може да достигне 1000 евро дори при подарена бутилка, съхранявана в дома. Впоследствие финансовият министър Гълъб Донев заяви, че санкциите са насочени към количества без документи и към търговията с домашна ракия, а не към хората, които произвеждат малки количества за лична употреба. Министерството на финансите уточни, че спорната разпоредба се отнася до места, свързани със стопанска дейност – хотели, къщи за гости, ресторанти и складове. Текстовете предстои да бъдат преработени, за да не допускат двусмислено тълкуване.

„Все едно да му смениш името“

В село Крушовица край Мизия Иван Иванов чака реда си в местна казанджийница. Още с пристигането му е издадена бележка за варенето.

„От тези казани излиза страшна ракия, няма паток и е билка това нещо“, казва Иван Иванов.

Той обяснява, че домашната ракия има място в дома не само като напитка, но и като част от семейните обичаи.

„Винаги в дома трябва да имаш домашна ракийка – и за лек, да се разтриеш с нея, и за рождени дни, имени дни на дечурлига, на внуци“, казва Иванов.

По думите му да бъде отнета домашната ракия на българина е „все едно да му смениш името“. Той признава, че познава хора, които произвеждат с цел продажба, но според него те не са много. За лична употреба, посочва Иванов, 30 литра от два казана често не стигат за цялата година.

„Съсипваме традициите“

В съседното село Бутан казанът не работи, но темата за ракията се оказва по-важна от предстоящите избори. Петко Петков заявява, че държавата рискува да засегне дълбоко вкоренен обичай.

„Аз ще ви кажа това, че съсипваме традициите на България, а ракията е традиция от нашите деди и прадеди“, коментира Петков.

Пламен Драгомиров поставя под въпрос смисъла на правила, при които подаряването на бутилка може да се тълкува като нарушение. Според него подобен подход създава усещане, че обикновените хора могат да бъдат преследвани заради домашна продукция, предназначена за семейството или приятели.

Местните жители посочват и разликата в цената. По думите им домашната ракия излиза около 3 евро за литър, докато качествената ракия в магазина може да достигне 20 евро. Николай Босолов обяснява, че хората купуват захар на промоция и използват собствените си плодове, за да произведат 10-15 литра за дома.

Разказ за санкция от 1000 лева

Христо Христов разказва, че вече е бил проверяван за домашна ракия. По думите му за 7 килограма, произведени в дома му, е получил акт и санкция от 1000 лева. Той твърди още, че е бил предупреден, че при ново нарушение може да бъде иззет и казанът му.

Историята му се използва като пример от местните жители за страха, че мерките могат да засегнат и хора, които не продават алкохол. Христов разказва и за случай с възрастна жена, от която били иззети 220 литра ракия, но тази информация остава в рамките на неговото твърдение.

Според данни, представени от Гълъб Донев, през 2025 г. митническите органи са задържали около 40 000 литра нелегален етилов алкохол, от които над 15 000 литра са били нелегално произведена ракия. През 2026 г. до момента са задържани 2500 литра ракия от обекти и помещения, в които се извършва стопанска дейност.

Докато текстовете се преработват, жителите на Северозапада настояват контролът да бъде насочен към нелегалната продажба, а не към семейната традиция. В Крушовица първата сливова ракия на Иван Иванов потича от казана, но дори там хората вече внимават кого черпят и с какво количество.

Източници: bTV Новините, БТА


Враца / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кандидат милиционер за проверките

    12 6 Отговор
    скоро ли ще набират персонал за милиция по домовете където ще проверява ракията?

    българина тряба да бъде глобяван постоянно

    и за трушията му сложете глоба

    има ли трушия ще има и ракия щото

    09:48 04.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Да си признай гугутков

    16 5 Отговор
    Истината е, че трябва да си рядко глупав, ако мислиш, че ще напълниш хазната от акциз на ракията! Това се прави в полза на олигарси.

    Коментиран от #14

    09:52 04.10.2026

  • 4 Традицията трябва да

    6 1 Отговор
    продължава а крякащите да четат И няколко пъти ли трябва да им се обяснява
    Северозапада за съжаление все зле
    Лоши ръководители
    Непросветените да се ограмотят или да си вървят
    Ликвидираха такива добри производства
    Сега гладни

    09:52 04.10.2026

  • 5 Стенли

    14 3 Отговор
    Абе Радев лъжеца и оскубания гълъб , така борят олигархията , с ракията на хората с орязването на МРЗ , с данък върху ваучарите ,излезе че обикновените хора са най големите олигарси 🤯

    09:52 04.10.2026

  • 6 Пич

    7 3 Отговор
    Гълъбето ако знае колко грозде съм заложил за ракия, направо ще го карат в Правителствена болница да го свестяват!!!

    09:54 04.10.2026

  • 7 Дзак

    3 0 Отговор
    Прав им път!

    09:54 04.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дзак

    1 2 Отговор
    Казанът трябва да води отчетност и да дава сертификат. Също да отделя по установени проценти дестилата на потребителя.

    10:00 04.10.2026

  • 10 Ха ха

    7 3 Отговор
    Комунистите посегнаха на ракията и ще ядът хурката на изборите .

    Коментиран от #15, #20

    10:01 04.10.2026

  • 11 Анатом

    6 4 Отговор
    Смъртността сред мъжете над 50 години в Северозападна България значително надвишава средния процент за държавата,а на оцелелите им личи ,че смучат

    Коментиран от #18

    10:01 04.10.2026

  • 12 Депутат

    9 1 Отговор
    Нелегална търговия е, когато дядо ти ти даде две шишета сливова.

    10:01 04.10.2026

  • 13 Насочване

    12 0 Отговор
    А да бяха отишли по хотелите на морето да видят какъв алкохол и какъв бандерол имат тубите...
    Ама видиш ли, сетиха се да проверват баш когато сезона свърши...

    Коментиран от #17

    10:01 04.10.2026

  • 14 Депутат

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "Да си признай гугутков":

    Алибегито много рева, горкото, че кръчмите по морето му били празни. За него го правим.

    10:02 04.10.2026

  • 15 Стенли

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "Ха ха":

    Абе те те и комунисти не са ,а са едни обикновени шарлатани , които подведоха доста хора

    10:04 04.10.2026

  • 16 След

    5 1 Отговор
    ракията.... следва и трушията. Едното, без другото, не върви. Нарая и за сланинката ще измислят някви санкции.

    10:06 04.10.2026

  • 17 Анджък

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "Насочване":

    Въпросните олигарси в завод го произвеждат този алкохол, не бай Станю в казанджийницата. Истината е, че ПБ са партия управлявана от дърти комуняги и милиционери, а Радев и Донев са само лицето, за реклама.

    10:07 04.10.2026

  • 18 И кво....?!

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Анатом":

    Алкохолиците никога няма да спрат да смучат! Тук говорим за ценителите на качествени продукти, не за смучещите отрови!

    10:15 04.10.2026

  • 19 В-к Стършел 🐝

    2 0 Отговор
    Този фарс около домашната ракия е дело на хората на Пеевски и Борисов за да опорочат новата власт. Никой няма да вземе на хората ракията от хладилниците, тоя закон е срещу тия дето продават на черно домашна ракия и дори и не се крият, и срещу предлагането на домашна ракия по заведенията. Преди няколко години имаше случай да двама мъже починали след употреба на домашна ракия купили я от човек който има домашен и я прави в вкъщи и след това я продава, няма да забравя когато даваха жените им по новините горкичките как ревяха с пълни гърла " КЪДЕ БЕШЕ ДЪРЖАВАТА " че не си гледала работата и нямало контрол за безразборното продаване на домашна ракия даже се бяха заканили да съдят държавата за парички ??????

    10:24 04.10.2026

  • 20 много си заблуден

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ха ха":

    никакви комунисти не са тия …

    10:24 04.10.2026

  • 21 НИЩО МУ НЯМА

    1 1 Отговор
    ЛЕ ЛЕЕ
    НАЙ ДОБРЕ ДА ДОЙДЕ ЧОРАПА
    И ДА НАПРАВИ СЪС СТАРШАТА СЕСТРА
    ЗДРАВЕН СКРИНИНГ НА ТОЧНО ТЕЗ 🗣
    И ТОЧНО НА ТОЗ РЕГИОН
    И САМ ЩЕ СЕ ОТКАЖЕ ОТ ГЛОБАТА😀....
    ТО ЗА ВТОРО НАРУШЕНИЕ НЯМА...ОРА..

    10:29 04.10.2026

  • 22 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор
    Четете, бе. Баба имала над 200 литра ракия, която продава. И това не е само тя. Статистиката е, че 50 процента от изпитата ракия в България е домашна. Коя държава ще го допусне това? От друга страна професор от хранителния университет от Пловдив го каза " И най-евтината купешка ракия е по-добра от домашната" От домашна ракия печелят само печатарите на некролози.

    10:32 04.10.2026

  • 23 1616

    0 1 Отговор
    Радев се обгради с не грамотни хора,а и много блондинки в НС и министерствата това са не мислещи хора за народа,а само за собственото си благополучие и изпълняват нарежданията на лобитата които им плащат

    10:35 04.10.2026

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