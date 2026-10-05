Фабрегас разкри как Конте го е променил като треньор

Треньорът на Комо Сеск Фабрегас разкри как бившият му наставник Антонио Конте е повлиял върху развитието му като футболист и впоследствие като треньор. Испанецът говори за опита си под ръководството на Конте в Челси и го сравни с работата си с Арсен Венгер в Арсенал.

„При Конте в Челси вече бях на 29 години. Преди това имах Венгер. При него не се фокусирахме толкова върху тактиката и не работехме толкова върху психологията, но той беше много добър в това да привлича футболисти с еднакви футболни идеи и да им дава много свобода“, разказа Фабрегас на фестивала на спорта в Тренто, цитиран от Calciomercato.

Испанецът призна, че в началото му е било трудно да се адаптира към изключителното внимание на Конте към детайлите. „Конте обръщаше внимание на детайлите, структурата и движението. За мен това дори беше трудно в началото. Никой преди не ми беше казвал къде трябва да подам топката“, спомни си той.

Фабрегас разказа и любопитна случка от тренировка на Челси. „Един от бековете ми подаде топката и аз от първото докосване я дадох на Диего Коста, който вкара. Помислих си, че всичко е наред, защото вкарахме гол, но в края на тренировката Конте каза: „Не-е-е, футболът не е такъв!“ и ми обясни къде е трябвало да подам“, добави испанецът.

Днес Фабрегас комбинира влиянието на двамата си бивши треньори в собствената си философия. Системата му в Комо има ясна структура и тактически принципи, но същевременно позволява на футболистите да се движат свободно и да използват силните си страни. Този баланс помогна на испанеца да изведе Комо до Шампионската лига.