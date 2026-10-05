Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Фабрегас разкри как Конте го е променил като треньор

Фабрегас разкри как Конте го е променил като треньор

5 Октомври, 2026 07:00 464 1

  • комо-
  • сеск фабрегас-
  • антонио конте-
  • футбол

Наставникът на Комо си спомни за първите си тренировки под ръководството на италианеца и призна, че в началото трудно е разбирал изискванията му

Фабрегас разкри как Конте го е променил като треньор - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Треньорът на Комо Сеск Фабрегас разкри как бившият му наставник Антонио Конте е повлиял върху развитието му като футболист и впоследствие като треньор. Испанецът говори за опита си под ръководството на Конте в Челси и го сравни с работата си с Арсен Венгер в Арсенал.

„При Конте в Челси вече бях на 29 години. Преди това имах Венгер. При него не се фокусирахме толкова върху тактиката и не работехме толкова върху психологията, но той беше много добър в това да привлича футболисти с еднакви футболни идеи и да им дава много свобода“, разказа Фабрегас на фестивала на спорта в Тренто, цитиран от Calciomercato.

Испанецът призна, че в началото му е било трудно да се адаптира към изключителното внимание на Конте към детайлите. „Конте обръщаше внимание на детайлите, структурата и движението. За мен това дори беше трудно в началото. Никой преди не ми беше казвал къде трябва да подам топката“, спомни си той.

Фабрегас разказа и любопитна случка от тренировка на Челси. „Един от бековете ми подаде топката и аз от първото докосване я дадох на Диего Коста, който вкара. Помислих си, че всичко е наред, защото вкарахме гол, но в края на тренировката Конте каза: „Не-е-е, футболът не е такъв!“ и ми обясни къде е трябвало да подам“, добави испанецът.

Днес Фабрегас комбинира влиянието на двамата си бивши треньори в собствената си философия. Системата му в Комо има ясна структура и тактически принципи, но същевременно позволява на футболистите да се движат свободно и да използват силните си страни. Този баланс помогна на испанеца да изведе Комо до Шампионската лига.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1312

    1 0 Отговор
    И в същото време Венгер има над 20 трофея в кариерата си като треньор, а Конте няма и 10. Големите тактици и философи италианците, а сега ги няма на футболната карта - испанци, немци и англичани са класи над тях.

    07:25 05.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове