Рибери още не е забравил най-болезненото разочарование в кариерата си

Франк Рибери призна, че разочарованието от неспечелването на „Златна топка“ през 2013 година все още не е отминало. Бившият футболист на Байерн Мюнхен смята, че именно тогава е изживял най-силния сезон в кариерата си, но въпреки това остана едва трети в престижната класация.

„2013-а беше моята златна година. Бях най-добрият футболист в Бундеслигата и в Европа. Може би дори заслужавах „Златната топка“. Това, че не я спечелих, ме нарани. Беше разочарование и нямам проблем да го призная“, заяви Рибери по време на участието си във фестивала на спорта в Тренто, цитиран от “La Gazzetta dello Sport”.

Французинът имаше изключителна година с Байерн, като бе сред ключовите фигури при спечелването на требъл. Баварците триумфираха в Шампионската лига, Бундеслигата и Купата на Германия, а Рибери бе избран и за най-добър футболист в Европа от УЕФА и за футболист №1 на Франция.

В крайното гласуване обаче Кристиано Роналдо получи 27,99% от вота и спечели наградата, докато Лионел Меси остана втори с 24,72%. Рибери завърши трети, а повече от десетилетие по-късно той все още задава въпроса какво повече е можел да направи през онази незабравима година.

„Беше магически сезон. Спечелих всичко и направих отлични мачове както за Байерн, така и за националния отбор… Какво повече можех да направя?“, добави французинът.