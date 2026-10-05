Новини
Спорт »
Световен футбол »
Рибери още не е забравил най-болезненото разочарование в кариерата си

Рибери още не е забравил най-болезненото разочарование в кариерата си

5 Октомври, 2026 06:30 608 0

  • франк рибери-
  • златна топка-
  • байерн мюнхен-
  • футбол

Бившата звезда на Байерн призна, че загубата на „Златната топка“ през 2013 г. все още го боли, въпреки че спечели всичко с баварците

Рибери още не е забравил най-болезненото разочарование в кариерата си - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Франк Рибери призна, че разочарованието от неспечелването на „Златна топка“ през 2013 година все още не е отминало. Бившият футболист на Байерн Мюнхен смята, че именно тогава е изживял най-силния сезон в кариерата си, но въпреки това остана едва трети в престижната класация.

„2013-а беше моята златна година. Бях най-добрият футболист в Бундеслигата и в Европа. Може би дори заслужавах „Златната топка“. Това, че не я спечелих, ме нарани. Беше разочарование и нямам проблем да го призная“, заяви Рибери по време на участието си във фестивала на спорта в Тренто, цитиран от “La Gazzetta dello Sport”.

Французинът имаше изключителна година с Байерн, като бе сред ключовите фигури при спечелването на требъл. Баварците триумфираха в Шампионската лига, Бундеслигата и Купата на Германия, а Рибери бе избран и за най-добър футболист в Европа от УЕФА и за футболист №1 на Франция.

В крайното гласуване обаче Кристиано Роналдо получи 27,99% от вота и спечели наградата, докато Лионел Меси остана втори с 24,72%. Рибери завърши трети, а повече от десетилетие по-късно той все още задава въпроса какво повече е можел да направи през онази незабравима година.

„Беше магически сезон. Спечелих всичко и направих отлични мачове както за Байерн, така и за националния отбор… Какво повече можех да направя?“, добави французинът.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове