CATL тества батерии, които са издържали 14 години

Китайският гигант в производството на батерии CATL постигна ключов етап в доказателството за дълготрайността на своята технология, демонстрирайки впечатляващи резултати от лабораторен анализ. Изследваните призматични литиево-железо-фосфатни единици (LFP), които са функционирали безпрепятствено в продължение на почти четиринадесет години, са съхранили около 85 процента от първоначалния си енергиен капацитет. Анализираните елементи са част от първата в световен мащаб мащабна инсталация за съхранение на енергия Zhangbei с мощност 63 MWh, която започна своята работа през 2011 година и дори осигуряваше чиста енергия за Зимните олимпийски игри през 2022 година.

Пълното извеждане от експлоатация на съоръжението през лятото на 2025 година даде възможност на инженерите да подложат компонентите на детайлен химически и физически деструктивен тест. Взетите над 50 проби от оригиналните клетки разкриват забележителна устойчивост на материалите: анодните и катодните слоеве са запазили перфектна геометрия, а графитът не показва структурни дефекти или критични следи от стареене. Любопитен детайл е фактът, че за целия 14-годишен цикъл не се е наложила подмяната на нито една клетка от този производител.

Резултатите от изпитванията отварят нови перспективи пред така наречения „втори живот“ на промишлените акумулатори. По оценки на експертите от компанията, пенсионираните клетки разполагат с ресурс за още около 1000 пълни цикъла на зареждане и разреждане. Това прави компонентите напълно годни за повторна интеграция в по-малки вторични системи за съхранение за още поне едно десетилетие. Настоящите констатации препотвърждават очакванията от контролните тестове, извършени на деветата година от пускането на съоръжението.

Технологията LFP заема все по-ценно място и в автомобилния сектор. Макар че тези химични състави отстъпват по отношение на специфичната си енергийна плътност спрямо никел-манган-кобалтовите алтернативи (NMC), те предлагат значително по-ниски производствени разходи и ненадмината устойчивост при екстремни температурни и експлоатационни натоварвания. Постигнатият ресурс затвърждава позицията на технологията като ключов стълб за бъдещето на устойчивата мобилност и зелената енергетика.