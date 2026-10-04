Резултати от мачовете в Лига на нациите

Резултати и голмайстори от мачовете в турнира Лига на нациите:
Нидерландия - Сърбия 2:1
1:0 Копмайнерс 31'
1:1 Цветкович 35'
2:1 Зиркзи 72'
Гърция - Германия 0:0
Португалия - Норвегия 2:1
0:1 Айер 36'
1:1 Кансело 39'
2:1 Рамош 79'
Уелс - Дания 0:1
0:1 Хьойлунд 73' /Д/
Косово - Австрия 1:1
1:0 Аслани 70'
1:1 Ланг 85'
Ирландия - Израел 1:1
1:0 Парът 39' /Д/
1:1 Перец 47'
Малта - Андора 1:0
1:0 Т. Теума 49'
Азербайджан - Литва 1:0
1:0 А. Хайбулаев 25'
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