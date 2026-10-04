Резултати от мачовете в Лига на нациите

Португалия обърна Норвегия и си осигури място в плейофите на Лигата на нациите

Португалия постигна обрат срещу Норвегия и спечели с 2:1 в двубой от група 4 на Лига А в Лигата на нациите, игран в Порто. Норвегия първа стигна до ...