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Треньорът на Бенковски (Исперих): Съдията да изгледа запис от двубоя и да се погледне в огледалото

Треньорът на Бенковски (Исперих): Съдията да изгледа запис от двубоя и да се погледне в огледалото

5 Октомври, 2026 07:15 468 1

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  • бенковски исперих-
  • купата на българия-
  • академик свищов

Честитя победата на Академик Свищов!

Треньорът на Бенковски (Исперих): Съдията да изгледа запис от двубоя и да се погледне в огледалото - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бенковски (Исперих) отпадна от турнира за Купата на България след загуба с 0:3 от Академик (Свищов). Ето какво каза след края на двубоя треньорът на домакините Димитър Трендафилов, който не скри гнева си към съдийството в мача.

„Честитя победата на Академик Свищов! Един много добър и организиран отбор, който се възползва максимално от своите възможности. Поздравявам и моите футболисти, които при друго развитие на мача можеха също да ликуват.

Много ни липсваше Янчо Андреев – като футболист и като един от лидерите на отбора. В такива мачове той е безценен“, коментира наставникът пред официалния сайт на Бенковски Исперих.

„И в заключение искам да помоля главния съдия да изгледа утре на спокойствие видео от срещата, която ръководи, след което да застане пред огледалото и да се погледне в очите.

Дано да разбере как се се чувствали футболистите, феновете и всички, които са подкрепяли отбора на Бенковски Исперих“, завърши Трендафилов.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 съдията съдията

    1 0 Отговор
    ша се погледна в огледалото ама на
    новото ауди
    ха ха ха ха

    07:30 05.10.2026

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