Зидан готви промени за Франция преди решителния сблъсък с Белгия

Селекционерът на Франция Зинедин Зидан потвърди, че ще направи промени в състава за ключовия мач срещу Белгия в Лигата на нациите в понеделник. След три кръга „петлите“ са начело в група А1, но имат само точка преднина пред втория Белгия.

Франция обаче не преминава през идеална кампания, след като Зидан загуби Килиан Мбапе заради контузия, а Дайо Упамекано е наказан. Това принуди бившия треньор на Реал Мадрид да използва по-широко наличния си състав, но той е доволен от възможностите, с които разполага. „Ще има промени, това е сигурно. Това е четвъртият ни мач и не можем просто да правим каквото си искаме. Ще направим разумни промени и преди всичко ще го направим, за да бъдем конкурентоспособни“, заяви Зидан.

Селекционерът вижда ротацията и като начин да поддържа конкуренцията в националния отбор. „Това е, за да покажем, че всички сме ангажирани и всички футболисти са отдадени на този отбор. Искаме да демонстрираме, че има голяма конкуренция в националния отбор на Франция“, обясни той.

Зидан очаква много по-труден двубой от първия мач между двата тима, спечелен от Франция с 1:0 след късен гол на Майкъл Олисе. „Те играха много добре срещу нас в първия мач и ни създадоха тактически проблеми. Способни са на много неща“, каза треньорът. Въпреки напрежението около важния двубой Зидан призна, че именно това напрежение му доставя удоволствие, след като пое Франция след Световното първенство през 2026 година.