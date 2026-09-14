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Ман Сити с впечатляващо постижение на “Олд Трафорд”

Ман Сити с впечатляващо постижение на “Олд Трафорд”

14 Септември, 2026 14:30 548 0

  • манчестър сити-
  • манчестър юнайтед-
  • футбол-
  • висша лига

Това обаче няма да промени резултатa и така Сити запази стопроцентовия си актив в Премиър лийг

Ман Сити с впечатляващо постижение на “Олд Трафорд” - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Манчестър Сити стана първият отбор, който постига 10 победи на “Олд Трафорд” в Премиър лийг. Това се случи, след като вчера “гражданите” успяха да измъкнат успеха с човек по-малко срещу Манчестър Юнайтед, макар че съдийската комисия в Англия вече призна, че победното попадение на Ерлинг Холанд не е трябвало да бъде зачетено. Това обаче няма да промени резултатa и така Сити запази стопроцентовия си актив в Премиър лийг.

Следващият отбор с най-много победи във Висшата лига в Театъра на мечтите е другият голям исторически съперник на Манчестър Юнайтед - Ливърпул. До момента мърсисайдци имат осем успеха на този стадион. Следващата визита на отбора на Андони Ираола на “Олд Трафорд” е през януари.

Арсенал и Челси до момента имат по шест победи в Премиър лийг на “Олд Трафорд”. И двата лондонски тима ще гостуват на Юнайтед през втората половина от настоящия сезон.


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