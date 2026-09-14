Кузман Илиев: Гюров играе и друга игра - да се позиционира като лидер на цялото либерално пространство

"Тези избори не са само за президент. Може би огромните шансове са за Илияна Йотова. Но според мен Андрей Гюров играе и друга игра, и това е да се позиционира като лидер на цялото либерално пространство. Понякога в изборите хората гледат конкретните резултати, конкретната цел, но политическата стратегия е отвъд това".

Това мнение изказа пред БНР икономическият анализатор и лидер на партия "България може" Кузман Илиев.

Според него след президентските избори Андрей Гюров се готви да оглави нова партия вдясно:

"Ще се опита да мобилизира и да окрупни това пространство и затова е много интересно да наблюдаваме тези избори не само за това кой ще стане президент, а за това как оттук насетне ще се преформатира българският политически терен, тъй като очевидно властта отива в ръцете на Радев или хора около него, но това не може да бъде стабилно и балансирано състояние, така че ще има алтернативи".

В предаването "Преди всички" Кузман Илиев отбеляза, че Бойко Борисов дава сигнал на избирателите на ГЕРБ да не подкрепят Гюров:

"Дори се стига до парадоксалната ситуация евродепутат на ГЕРБ да е в инициативния комитет на Йотова, което или е със санкцията на Борисов, или той си е изпуснал партията. За мен е първото. За мен по-скоро Борисов подкрепя идеята Гюров, въпреки че няма конкуренция в това така наречено дясно пространство, да не се представи кой знае колко силно и Борисов да обърне целия този разговор в това, че едва ли не той е единствената алтернатива в това пространство".

Според него стремежът на Бойко Борисов е да спаси себе си политически:

"Идеята е, че едва ли не той дава сигнал на обществото "Аз съм се разбрал с Радев". Това е грешка обаче. Според мен такова разбирателство няма. Прекомерната концентрация на власт в прекия ти противник обикновено води до това, че той те занулява. Така че за мен това е една огромна стратегическа грешка на ГЕРБ. С този ход те показват, че не могат да свършат най-важното, което една партия има за цел и тя е да създава кадри, да намира общественици, които да взимат важни и отговорни политически решения. Те абдикират от това и признават, че практически вече са несъстоятелни по тази важна ключова функция за една партия".

Кузман Илиев коментира и предстоящия бюджет за 2027 година. По думите му този въпрос ще бъде оставен за след президентския вот, за да не тежи и да няма повод за спекулации. Според него няма да има забавяне.

"И тази година дефицитът ще бъде по-нисък, отколкото е заложен, тъй като той действително е стряскащ. Проблемът откъде може да дойде за бюджета - по линия на външни фактори, които практически България не контролира. Изключителният ръст в цената на горивата, особено при дизела, води до удар по земеделието, по производството, по цялата транспортна инфраструктура. Има и фактори, които просто натискат българските граждани, като изземат от техния доход и разполагания доход намалява и това са покачването на лихвите по техните кредити и ипотеки, а също така това до голяма степен се вижда и при доходността по държавния дълг. Има външни фактори, които натежават изключително много над икономиката, оттам на финансовата система и липсата на смели реформи, които да кажат - дефицитите са вредни и те трябва да бъдат изключително овладени, дори премахнати - аз не виждам такъв тип послания. Това означава, че, за съжаление, оставяме нещата на произвола на конюнктурата, а тя е изключително влошена", коментира той. И продължи:

"Шампиони сме по най-бърз ръст на дълга, дефицитите хронифицират, т.е. нямаме ангажимент, че ще имаме балансиран бюджет - в средносрочната прогноза България категорично казва, че ще си прави големи дефицити - те ще бъдат за мен по-големи като дял от икономиката, тъй като тя започва да стагнира. Дългът само ще расте, а когато расте дългът, рано или късно, по-скоро рано в нашия случай, вдигаш данъците. Неизбежно е да се вдигнат данъци и според мен то ще бъде прокарано като една реформа за демонтиране на полския данък под давлението на МВФ с идеята богатите да плащат повече. Проблемът е, че в България богати от доходи няма - богатите са хора, близки до властта с огромни обществени поръчки и активи. Но тези, които работят, са средна класа и просто ще трябва да бъдат обложени тежко - аз съм против това и категорично казвам, че трябва да овладеем разходите".

Илиев подчерта, че цените не могат да бъдат овладени с административни мерки, а това, което може да се направи, е среда, която благоприятства по-добро производство.