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Новият пътен знак в Гърция, който обърква шофьорите. Какво означава и защо рискът от сурова санкция е реален

Новият пътен знак в Гърция, който обърква шофьорите. Какво означава и защо рискът от сурова санкция е реален

14 Септември, 2026 09:55 4 825 8

  • пътен знак-
  • гърция

Атина въвежда специална пътна сигнализация за регулиране на трафика в сложни кръстовища, но непознаването ѝ може да струва скъпо на българските водачи

Новият пътен знак в Гърция, който обърква шофьорите. Какво означава и защо рискът от сурова санкция е реален - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Южната ни съседка постоянно обновява пътната си инфраструктура и Кодекса за движение по пътищата (КОК), за да се справи с интензивния трафик в големите урбанизирани центрове. През последните месеци в гръцката столица Атина, а постепенно и в редица други ключови градове в страната, все по-често се забелязва нов, специфичен информативен знак. Липсата на сходно обозначение в много други европейски държави обърка немалка част от водачите, а нарушаването на предписанията му носи сериозни финансови последствия.

Графичното изображение върху бялата табела представлява специфична извита черна стрелка, напомняща формата на буквата "Омега" или разширен контур. Неговата функция не се изчерпва единствено с това да разреши извършването на ляв маневра. Основното му предназначение е да укаже точната траектория, по която превозното средство трябва да се движи при извършване на левия завой. По този начин организацията на движението гарантира, че завиващият автомобил няма да навлезе в лентите за насрещно движение или да пресече пътя на останалите участници в съседните ленти.

Според новите разпоредби и затегнатите мерки за безопасност на движението в Гърция, пренебрегването на указанията на пътните знаци или извършването на опасна и непозволена маневра на кръстовище може да доведе до глоба в размер на 700 евро. При по-тежки случаи или при застрашаване на сигурността на останалите шофьори гръцките пътни полицаи прилагат и допълнителни административни мерки, включително временно отнемане на свидетелството за управление и сваляне на регистрационните табели.

Управлението на автомобил в южната ни съседка изисква повишено внимание от страна на българските шофьори, особено по отношение на специфичните локални регулации в централните градски зони. Спазването на указаната траектория за завой не само спестява солени глоби, но и предотвратява рискови ситуации в места с изключително натоварен автомобилен поток.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 и в гръцкия кат

    23 0 Отговор
    е пълно спедераси

    Коментиран от #5

    09:57 14.09.2026

  • 2 Объркани

    12 1 Отговор
    са тези които не могат да позлват межуушното си простанство.. а те за съжаление в наши дни са болшинството. Само преди дни имах случай, където едни си бяха паркирали колата така че блокираха улицата. Вместо да се извинят, се почнаха едни лакърдий.. и когато ги попитах - ако ви потрябва линейка или се подпалите - как да минат машините - запончна да ме гледа и мига неразбиращо. Накрая "мъдро" заключи, че вски спира както може и му е удобно... Как да очкваш от такива хора да разберат един елементарен знак...

    10:08 14.09.2026

  • 3 Диктор

    7 2 Отговор
    Гърците са ксенофоби и искат парите на чужденците, затова вършат такива недоразумения!

    10:12 14.09.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    6 1 Отговор
    Само че ако ме глобят за подобна простотия ще ги осъдя, защото като часто от ЕС би трябвало да спазват Виенската конвенция за стандартизирани пътни знаци и не могат да си измислят квот им падне просто на никой не му се разправя да ги съди откачалниците

    Коментиран от #8

    10:19 14.09.2026

  • 5 ФЕН

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "и в гръцкия кат":

    защото не взимат рушвети вече ли? То те от както тръгнаха по нормалния път на развитие стана една от най-предпочитаните за живот и туризъм.

    10:22 14.09.2026

  • 6 Турбо

    2 0 Отговор
    Не се плашете,гръцките полицаи не са толкова зли, колкото ги изкарват.За 20 години пътуване в ЕС,в Гърция са ме спирали само веднъж.Провериха ми свиделството за правоуправление и полицаят ми пожела приятен път.Спазвайте правилата и няма да имате проблеми.

    10:30 14.09.2026

  • 7 6135

    1 0 Отговор
    "...информативен знак... нарушаването на предписанията му"

    Това е информативен знак, а не задължителен или забранителен. При него няма "нарушаване".

    Освен това както каза колегата по-горе този знак не е "стандартен" и ако ви одрусат си търсете правата и ги осъдете!

    10:42 14.09.2026

  • 8 Голям

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":

    залък хапни, голяма дума не казвай... Във всяка държава освен стандартните знаци има и някои "местни" които са додтатъчно разбираеми за средно интелигентни водачи. Дори в БГ има такива, с тази разлика че изобщо не са интуитивни - като триъгълния с точката вътре..

    10:48 14.09.2026