Голям скок за Гришо, Джокович изпадна от топ 10

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се изкачи с девет места в световната ранглиста на АТП, като вече заема 128 позиция. Бившият номер 3 преодоля квалификациите на Откритото първенство на САЩ и добави 40 точки към актива си, като вече има 472.

За Григор Димитров предстои участие за Купа Дейвис в края на тази седмица. Българският отбор ще гостува на Дания на 18 и 19 септември (петък и събота), като мачовете ще можете да гледате по DIEMA. В Gong.bg ще следим всичко най-важно.

Най-голям скок в Топ 10 направи американецът Бен Шелтън, който се изкачи от девето на четвърто място, а сънародникът му Франсис Тиафо се изкачи от 12-а на 8-а позиция, като влезе сред най-добрите.

Рекордьорът по титли Новак Джокович се смъкна от пето място на 12-о след светкавичното си отпадане на US Open.

Шампионът от Ню Йорк Александър Зверев вече е на по-малко то 2000 точки от лидера в ранглистата Яник Синер.

Българинът Александър Донски продължи да подобрява рекордното си класиране на двойки, като вече е 81-ви в света с 1042 точки