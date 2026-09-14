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Голям скок за Гришо, Джокович изпадна от топ 10

Голям скок за Гришо, Джокович изпадна от топ 10

14 Септември, 2026 13:31 658 3

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За Григор Димитров предстои участие за Купа Дейвис в края на тази седмица

Голям скок за Гришо, Джокович изпадна от топ 10 - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се изкачи с девет места в световната ранглиста на АТП, като вече заема 128 позиция. Бившият номер 3 преодоля квалификациите на Откритото първенство на САЩ и добави 40 точки към актива си, като вече има 472.

За Григор Димитров предстои участие за Купа Дейвис в края на тази седмица. Българският отбор ще гостува на Дания на 18 и 19 септември (петък и събота), като мачовете ще можете да гледате по DIEMA. В Gong.bg ще следим всичко най-важно.

Най-голям скок в Топ 10 направи американецът Бен Шелтън, който се изкачи от девето на четвърто място, а сънародникът му Франсис Тиафо се изкачи от 12-а на 8-а позиция, като влезе сред най-добрите.

Рекордьорът по титли Новак Джокович се смъкна от пето място на 12-о след светкавичното си отпадане на US Open.

Шампионът от Ню Йорк Александър Зверев вече е на по-малко то 2000 точки от лидера в ранглистата Яник Синер.

Българинът Александър Донски продължи да подобрява рекордното си класиране на двойки, като вече е 81-ви в света с 1042 точки


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българ

    1 0 Отговор
    Да но ние се радваме на Джокото,Гришо го плюем.

    Коментиран от #3

    13:36 14.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ИСТИНАТА

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българ":

    Калушев и останалите са Убити от ДАНС, подчинена на Президента!
    Елементарното доказателство е кучето.
    Вие познавате ли някой, колкото и да е откачен, да си изгори живо кучето?

    14:15 14.09.2026

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