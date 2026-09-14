Отписа ли Израел мача с България на Евроволей 2026

Израел надигра Португалия с 3:2 гейма и записа първи успех на Евроволей 2026. Капитанът на отбора Вячеслав Батчкала заяви след победата, че очаква треньорът Итамар Щайн да направи ротации в състава за предстоящия мач с България, за да даде почивка на някои основни състезатели преди ключовия мач със Северна Македония във вторник.

"Разполагаме с добри играчи като Илия Голдрин, Марк Рура и Шай Либерман. Всички те са впечатляващи, а присъствието на състезатели от такъв калибър в отбора ни със сигурност прави победата в последната ни среща от групата срещу Северна Македония напълно постижима.

Очаквам треньорът да направи ротации в състава срещу България, за да ни осигури почивка, тъй като ключовият ни мач е срещу Северна Македония. Основната ни цел е да влезем в този двубой напълно отпочинали и да гоним победа", заяви Батчкала пред сайта на CEV.