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Ханзи Флик близо до нов рекорд с Барселона

Ханзи Флик близо до нов рекорд с Барселона

14 Септември, 2026 12:59 513 1

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  • ла лига

Флик иска да повтори постижението от първия си сезон в Барселона

Ханзи Флик близо до нов рекорд с Барселона - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Победният ход на Барселона под ръководството на старши треньора Ханзи Флик продължи с пети пореден успех в Ла Лига - победа с 4:2 над Леванте, а каталунският гранд запази лидерската си позиция и преследването на исторически рекорд.

Флик иска да повтори постижението от първия си сезон в Барселона, когато изведе испанския тим до седем поредни победи в началото на шампионата, изравнявайки най-добрия старт в историята на клуба, записан от Тата Мартино през сезон 2013/2014, пише местният вестник „Мундо Депортиво“.

От старта на настоящия сезон Барселона има пет поредни успеха, а отборът е постигал подобна серия още пет пъти през този век - под ръководството на Пеп Гуардиола (2009/2010), с Тито Виланова (2012/2013), с Тата Мартино (2013/2014) и с Ернесто Валверде (2017/2018), както и по време на първия престой на Ханзи Флик.

Барселона впечатлява и с ефективната си атака в първите пет кръга в Ла Лига, отбелязвайки 21 гола. Това остави тима само на две попадения от рекорда от сезон 1950/1951, когато каталунците реализират 23 гола в началните си пет мача.


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