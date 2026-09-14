Ханзи Флик близо до нов рекорд с Барселона

Победният ход на Барселона под ръководството на старши треньора Ханзи Флик продължи с пети пореден успех в Ла Лига - победа с 4:2 над Леванте, а каталунският гранд запази лидерската си позиция и преследването на исторически рекорд.

Флик иска да повтори постижението от първия си сезон в Барселона, когато изведе испанския тим до седем поредни победи в началото на шампионата, изравнявайки най-добрия старт в историята на клуба, записан от Тата Мартино през сезон 2013/2014, пише местният вестник „Мундо Депортиво“.

От старта на настоящия сезон Барселона има пет поредни успеха, а отборът е постигал подобна серия още пет пъти през този век - под ръководството на Пеп Гуардиола (2009/2010), с Тито Виланова (2012/2013), с Тата Мартино (2013/2014) и с Ернесто Валверде (2017/2018), както и по време на първия престой на Ханзи Флик.

Барселона впечатлява и с ефективната си атака в първите пет кръга в Ла Лига, отбелязвайки 21 гола. Това остави тима само на две попадения от рекорда от сезон 1950/1951, когато каталунците реализират 23 гола в началните си пет мача.