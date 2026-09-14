Христо Стоичков и Любо Ганев сътвориха голямо шоу (ВИДЕО)

Невероятна атмосфера завладява София покрай мачовете на България на Евроволей 2026. Българските фенове създават страхотно настроение, а преди мача с Украйна станахме свидетели и на любопитна волейболна демонстрация.
Футболната легенда Христо Стоичков и президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев влязоха в ролята на волейболисти и показаха умения. Двамата се забавляваха, а случката със сигурност предизвика усмивки сред феновете, като част от тях играха със Стоичков и Ганев.
Специална роля за страхотното настроение около мачовете на България има генералният спонсор на Българската федерация по волейбол и националния отбор на България - efbet.
Преди срещите efbet организира интересни игри и активности за феновете, които превръщат очакването за началото на мачовете в истинско забавление.
Привържениците могат да се включат в различни предизвикателства и да усетят още по-силно емоцията около националния отбор.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вижда се
12:34 14.09.2026
2 Глупост
Коментиран от #3, #5
12:42 14.09.2026
3 ФАКТ Е
До коментар #2 от "Глупост":Калушев и останалите са Убити от ДАНС, подчинена на Президента!
Елементарното доказателство е кучето.
Вие познавате ли някой, колкото и да е откачен, да си изгори живо кучето?
Няма такава държава! Помилват наркотрафиканти! Президентът Йотова и премиерът Радев станаха наркодилъри!
12:46 14.09.2026
4 Казуар
12:51 14.09.2026
5 И да
До коментар #2 от "Глупост":Циганите които се завръщат от гурбет в Германия се държат по-адекватно от българите, те ще ни превъзпитат.
12:54 14.09.2026
6 Излишен цирк
Тъпо
13:14 14.09.2026