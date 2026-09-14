Христо Стоичков и Любо Ганев сътвориха голямо шоу (ВИДЕО)

Невероятна атмосфера завладява София покрай мачовете на България на Евроволей 2026. Българските фенове създават страхотно настроение, а преди мача с Украйна станахме свидетели и на любопитна волейболна демонстрация.

Футболната легенда Христо Стоичков и президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев влязоха в ролята на волейболисти и показаха умения. Двамата се забавляваха, а случката със сигурност предизвика усмивки сред феновете, като част от тях играха със Стоичков и Ганев.

Специална роля за страхотното настроение около мачовете на България има генералният спонсор на Българската федерация по волейбол и националния отбор на България - efbet.

Преди срещите efbet организира интересни игри и активности за феновете, които превръщат очакването за началото на мачовете в истинско забавление.

Привържениците могат да се включат в различни предизвикателства и да усетят още по-силно емоцията около националния отбор.