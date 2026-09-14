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Христо Стоичков и Любо Ганев сътвориха голямо шоу (ВИДЕО)

Христо Стоичков и Любо Ганев сътвориха голямо шоу (ВИДЕО)

14 Септември, 2026 12:27 676 6

  • христо стоичков-
  • любо ганев-
  • волейбол-
  • евроволей

Привържениците могат да се включат в различни предизвикателства и да усетят още по-силно емоцията около националния отбор

Христо Стоичков и Любо Ганев сътвориха голямо шоу (ВИДЕО) - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Невероятна атмосфера завладява София покрай мачовете на България на Евроволей 2026. Българските фенове създават страхотно настроение, а преди мача с Украйна станахме свидетели и на любопитна волейболна демонстрация.

Футболната легенда Христо Стоичков и президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев влязоха в ролята на волейболисти и показаха умения. Двамата се забавляваха, а случката със сигурност предизвика усмивки сред феновете, като част от тях играха със Стоичков и Ганев.

Специална роля за страхотното настроение около мачовете на България има генералният спонсор на Българската федерация по волейбол и националния отбор на България - efbet.

Преди срещите efbet организира интересни игри и активности за феновете, които превръщат очакването за началото на мачовете в истинско забавление.

Привържениците могат да се включат в различни предизвикателства и да усетят още по-силно емоцията около националния отбор.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вижда се

    2 2 Отговор
    Любо е по голям

    12:34 14.09.2026

  • 2 Глупост

    7 4 Отговор
    Опростачването продължава с пълна сила за това децата приличат и се държат като цигани.

    Коментиран от #3, #5

    12:42 14.09.2026

  • 3 ФАКТ Е

    7 8 Отговор

    До коментар #2 от "Глупост":

    Калушев и останалите са Убити от ДАНС, подчинена на Президента!
    Елементарното доказателство е кучето.
    Вие познавате ли някой, колкото и да е откачен, да си изгори живо кучето?

    Няма такава държава! Помилват наркотрафиканти! Президентът Йотова и премиерът Радев станаха наркодилъри!

    12:46 14.09.2026

  • 4 Казуар

    6 1 Отговор
    Преди години нане Стоичков каза, че няма да се занимава с българи.

    12:51 14.09.2026

  • 5 И да

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Глупост":

    Циганите които се завръщат от гурбет в Германия се държат по-адекватно от българите, те ще ни превъзпитат.

    12:54 14.09.2026

  • 6 Излишен цирк

    5 0 Отговор
    Сляд провала
    Тъпо

    13:14 14.09.2026

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