САЩ обсъждат лиценз за производство на ракети Patriot в Украйна, Канада се включва в нова финансова подкрепа

Съединените щати обсъждат с Украйна възможността Киев да получи лиценз за производство на по-стара версия на ракети-прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot. За това съобщи президентът Доналд Тръмп.

По думите му става дума за „по-малко съвременни версии“ на ракетите, като разговорите между Вашингтон и Киев вече са започнали.

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Възможността Украйна да произвежда част от необходимите боеприпаси на собствена територия би могла да намали зависимостта ѝ от постоянни доставки от САЩ и други западни държави.

Темата е особено важна за Киев на фона на засилените руски ракетни и дронови атаки и необходимостта от поддържане на противовъздушната отбрана преди зимния сезон.

Европейският съюз вече одобри механизъм за финансиране на закупуването на ракети за Patriot за Украйна. Част от средствата за тези доставки трябва да бъдат осигурени в рамките на планирания европейски кредит за Киев.

В същото време Канада обмисля да се присъедини към мащабния кредит на ЕС за Украйна, оценяван на 90 млрд. евро. Според Financial Times Отава иска да участва в европейската финансова схема като знак за ангажимента си към Украйна и Европа.

Канада вече увеличава подкрепата си за украинската противовъздушна отбрана. По-рано премиерът Марк Карни обяви пакет от 350 млн. канадски долара за противовъздушна отбрана, включително за прехващачи, които вероятно ще бъдат придобити чрез американска програма за доставки от трети страни.

На военната и финансовата подкрепа се наслагват и дипломатически сигнали.

Американският законодател Анна Паулина Луна заяви, че вижда възможност за уреждане на украинската криза. Подобни изявления идват на фона на продължаващите усилия на администрацията на Доналд Тръмп да търси път към прекратяване на войната.

В същото време бойните действия продължават. При руски атаки в Днепропетровска област са били ранени четирима души, според съобщенията на руската страна.

Така последните развития показват едновременно две линии в западната политика към Украйна — продължаване и разширяване на военната и финансовата подкрепа, но и засилване на дипломатическите усилия за намиране на решение на конфликта.

За Киев въпросът с противовъздушната отбрана остава сред най-непосредствените проблеми. Възможното лицензирано производство на ракети Patriot в Украйна би било дългосрочна стъпка, докато европейското и канадското финансиране може да осигури допълнителен ресурс за текущите нужди на страната.

Дали тези паралелни процеси ще доведат до промяна в хода на войната или до нов дипломатически пробив, предстои да стане ясно. Засега западните държави продължават да увеличават подкрепата си за украинската отбрана, като едновременно с това обсъждат възможностите за политическо уреждане.